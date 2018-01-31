Продлить временную регистрацию в Казахстане можно будет через SMS

В Казахстане можно будет продлить временную регистрацию через SMS, не посещая ЦОН, передает Informburo.kz. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления государственной корпорации "Правительство для граждан" Абылайхан Оспанов.

Фото: egov.kz

"Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис: продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений. Такое решение было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева", – рассказал Оспанов.

Система будет работать следующим образом:

за день до истечения срока временной регистрации услугополучателю направляется SMS о возможности продления временной регистрации;

человек даёт согласие на получение услуги;

параллельно SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия;

при подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически.

Для получения услуги заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона в личном кабинете, на портале Egov или в ЦОНах.

Регистрацию в мобильной базе данных можно пройти в любом ЦОНе или на сайте электронного правительства.