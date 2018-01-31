Продлить временную регистрацию в Казахстане можно будет через SMS
В Казахстане можно будет продлить временную регистрацию через SMS, не посещая ЦОН, передает Informburo.kz. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления государственной корпорации "Правительство для граждан" Абылайхан Оспанов.
Фото: egov.kz
"Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис: продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений. Такое решение было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева", – рассказал Оспанов.
Система будет работать следующим образом:
- за день до истечения срока временной регистрации услугополучателю направляется SMS о возможности продления временной регистрации;
- человек даёт согласие на получение услуги;
- параллельно SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия;
- при подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически.
Для получения услуги заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона в личном кабинете, на портале Egov или в ЦОНах.
Регистрацию в мобильной базе данных можно пройти в любом ЦОНе или на сайте электронного правительства.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 126
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
Вторая встреча и опять одна клоунесса с похвальбой. И жиденькие боты акимата, рассаженные по залу в галстуках, которых в жизни ни одни местный утопающий в грязи житель ностить не будет! Хотите...
112: Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников.. из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился как можно атаковать сайт нг? да можно. но кому...
Хохол: Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ? гражданин продолжает настаивать что взяточники, преступники не должны сидеть в тюрьме. он не согласен с решением судей нашей...
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)