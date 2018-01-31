«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2

Вторая отчетная встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением прошла сегодня, 31 января, в актовом зале дома культуры микрорайона Костанай-2. Жакупов отметил, что в прошлом году на аналогичной встрече были заданы 16 вопросов, 5 из них решили на месте и 11 передали для рассмотрения в отделы акимата.

На сегодняшней встрече люди тоже охотно задавали вопросы. В частности, про отсутствие дорог, уличного освещения и график движения автобусов.

- У нас уже три года стоят новые столбы освещения, в них есть фонари, но они не работают, - спросил мужчина из зала.

Его перебила жительница района:

- Знаете, Базыл Шамуханович, мы когда приезжаем в другие районы, просто облизываемся от зависти, глядя, какое у них все красивое, - сказала она. - У нас тут и темно, и грязно, и дорог нет. Я не могу позволить себе роскошь ходить весной или летом в туфлях, когда дожди. Только резиновые сапоги. Вот 7-й проезд Солнечный засыпали перед Новым годом, так там все схватилось - теперь это не дорога, а сплошные комья. Там ходить страшно, потому что боишься себе ноги переломать. Если я себе что-то сломаю, то это мне до конца дней уже будет.

Аким в ответе не порадовал, сообщив, что в тех местах, где асфальта вообще никогда не было, его в ближайшие 5 лет и не будет.

- Поймите, что в Костанае сейчас из 330 улиц на 140-ка нет асфальта, - сказал Жакупов. - Все эти дороги невозможно сделать даже за 5 лет. Мы можем их только отсыпать.

Люди попросили обратить внимание на участок ул. Энгельса до ул. Белинского, на улицы Раздольную, Вишневую, Автозаводскую и Кайнар. Аким распорядился, чтобы его заместитель по вопросам ЖКХ Олжас Нургалиев занялся этим вопросом.

- Я служил в президентских войсках, - начал свой вопрос молодой парень. - Так вот, я вам точно могу сказать, что в этой грязи БТР засадить можно. Я уже 10 лет здесь живу и ничего не меняется. Пока проведут здесь ливневки, мы просто утонем в грязи. Ощущение, что мы живем в Африке, а не в Казахстане. Это так обидно! А ведь я люблю свою страну!

Аким ответил, что улицами займутся, и заявил: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!»

Жаловались жители на нераскрытые кражи, на своры бродячих собак, спрашивали о строительстве культурных заведений.

- Совсем скоро в ближайших микрорайонах - Юбилейном, Береке, Алтын Арман - появятся новые культурно-развлекательные сооружения, - рассказал Базыл Жакупов. - Появится крытый футбольный манеж, бассейн на 5 дорожек, Ледовый дворец. Там будут проходить все культурные мероприятия и вы сможете проводить там досуг.

Претензии по поводу графика движения автобусов аким Костаная попросил направить в отдел ЖКХ. И в очередной раз пообещал: в августе 2018 года будут проводить тендер на обслуживание маршрутов и все замечания будут учтены.

Как и на предыдущей встрече в районе Узкой колеи, не обошлось без похвалы. Айжан ТУКТУШЕВА попросила соседей по району обратить внимание, что с каждым годом Костанай-2 стремительно развивается.

- У нас остановки на каждом ходу, зачем жаловаться, что до каких-то автобус не доезжает? Можно же и самому дойти, - возразила остальным женщина. - Почему все озвучивают только отрицательные стороны? Живем мы неплохо, даже отлично!

Интересно, что переполненный возмущением зал эти слова поддержал аплодисментами.

Многих волновал вопрос газификации района. По словам одной из жительниц, в 2017 году ее семья потратила на уголь и дрова 140 000 тенге.

- Мы уже разработали ПСД на строительство газопровода, - ответил Жакупов. - Документация прошла государственную проверку и получила положительное заключение. Мы направили письмо в министерство энергетики. Когда выделят средства, начнем проводить газ.

В завершение встречи аким Костаная заверил, что району Костанай-2 акимат уделит особое внимание. В первую очередь жителям пообещали заняться дорогами и освещением.