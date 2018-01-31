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Серый волк
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
Вторая встреча и опять одна клоунесса с похвальбой. И жиденькие боты акимата, рассаженные по залу в галстуках, которых в жизни ни одни местный утопающий в грязи житель ностить не будет! Хотите...
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31.01.18 20:15
Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)
31.01.18 20:05
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«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2

Татьяна НАЗАРУК

31 января 2018, 13:28 |  Общество

Вторая отчетная встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением прошла сегодня, 31 января, в актовом зале дома культуры микрорайона Костанай-2. Жакупов отметил, что в прошлом году на аналогичной встрече были заданы 16 вопросов, 5 из них решили на месте и 11 передали для рассмотрения в отделы акимата.

На сегодняшней встрече люди тоже охотно задавали вопросы. В частности, про отсутствие дорог, уличного освещения и график движения автобусов.

- У нас уже три года стоят новые столбы освещения, в них есть фонари, но они не работают, - спросил мужчина из зала.

Его перебила жительница района:

- Знаете, Базыл Шамуханович, мы когда приезжаем в другие районы, просто облизываемся от зависти, глядя, какое у них все красивое, - сказала она. - У нас тут и темно, и грязно, и дорог нет. Я не могу позволить себе роскошь ходить весной или летом в туфлях, когда дожди. Только резиновые сапоги. Вот 7-й проезд Солнечный засыпали перед Новым годом, так там все схватилось - теперь это не дорога, а сплошные комья. Там ходить страшно, потому что боишься себе ноги переломать. Если я себе что-то сломаю, то это мне до конца дней уже будет.

Аким в ответе не порадовал, сообщив, что в тех местах, где асфальта вообще никогда не было, его в ближайшие 5 лет и не будет.

- Поймите, что в Костанае сейчас из 330 улиц на 140-ка нет асфальта, - сказал Жакупов. - Все эти дороги невозможно сделать даже за 5 лет. Мы можем их только отсыпать.

Люди попросили обратить внимание на участок ул. Энгельса до ул. Белинского, на улицы Раздольную, Вишневую, Автозаводскую и Кайнар. Аким распорядился, чтобы его заместитель по вопросам ЖКХ Олжас Нургалиев занялся этим вопросом.

- Я служил в президентских войсках, - начал свой вопрос молодой парень. - Так вот, я вам точно могу сказать, что в этой грязи БТР засадить можно. Я уже 10 лет здесь живу и ничего не меняется. Пока проведут здесь ливневки, мы просто утонем в грязи. Ощущение, что мы живем в Африке, а не в Казахстане. Это так обидно! А ведь я люблю свою страну!

Аким ответил, что улицами займутся, и заявил: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!»

Жаловались жители на нераскрытые кражи, на своры бродячих собак, спрашивали о строительстве культурных заведений.

- Совсем скоро в ближайших микрорайонах - Юбилейном, Береке, Алтын Арман - появятся новые культурно-развлекательные сооружения, - рассказал Базыл Жакупов. - Появится крытый футбольный манеж, бассейн на 5 дорожек, Ледовый дворец. Там будут проходить все культурные мероприятия и вы сможете проводить там досуг.

Претензии по поводу графика движения автобусов аким Костаная попросил направить в отдел ЖКХ. И в очередной раз пообещал: в августе 2018 года будут проводить тендер на обслуживание маршрутов и все замечания будут учтены.

Как и на предыдущей встрече в районе Узкой колеи, не обошлось без похвалы. Айжан ТУКТУШЕВА попросила соседей по району обратить внимание, что с каждым годом Костанай-2 стремительно развивается.

- У нас остановки на каждом ходу, зачем жаловаться, что до каких-то автобус не доезжает? Можно же и самому дойти, - возразила остальным женщина. - Почему все озвучивают только отрицательные стороны? Живем мы неплохо, даже отлично!

Интересно, что переполненный возмущением зал эти слова поддержал аплодисментами.

Многих волновал вопрос газификации района. По словам одной из жительниц, в 2017 году ее семья потратила на уголь и дрова 140 000 тенге.

- Мы уже разработали ПСД на строительство газопровода, - ответил Жакупов. - Документация прошла государственную проверку и получила положительное заключение. Мы направили письмо в министерство энергетики. Когда выделят средства, начнем проводить газ.

В завершение встречи аким Костаная заверил, что району Костанай-2 акимат уделит особое внимание. В первую очередь жителям пообещали заняться дорогами и освещением.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от встречи к встрече градус накаляется... то ли будет во дворце пионеров...
Аркадий Денисов, надежда на Вас!

Цитата:
не обошлось без похвалы. Айжан ТУКТУШЕВА попросила соседей

в бочке дёгтя, ложка мёда... как капля бальзама на душу акима.
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Бывалый
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в этой грязи БТР засадить можно. Я уже 10 лет здесь живу и ничего не меняется.

Нафига ты туда тогда селился, служака?
Ты что - слепой был?
Не видел грязи тамошней?
"Были ж раньше люди как люди, а теперь..." (с)

Вот жили себе жители второго кустаная, жили не тужили, никакой аким или председатель горисполкома никогда к ним не приезжал, никогда не спрашивал "что вас не устраивает"... так нет же - начали бередить им души... зачем?

Бывалый
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в бочке дёгтя, ложка мёда

Нифига себе... в бочке дегтя...
Я был там по осени, на втором кустанае...
Там сейчас рай, по сравнению даже с тем, что там 10 лет назад было.
Про советские годы в этом краю географии вообще молчу какой там мрак и ужас был...

§ Victor Yang
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10215
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!

Конечно не надо. Казахстан - это государство, а Африка - целый материк. ;-)
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неравнодушная
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Все эти дороги невозможно сделать даже за 5 лет. Мы можем их только отсыпать.отсыпать чем , или кому? yudjin в бешенстиве, яму кусочека ни дали)))))))))))0 :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в актовом зале дома культуры микрорайона Костанай-2 где такой есть вообще? библиотека на Станционной?

Народный контроль
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ул. Энгельса до ул. Белинского, на улицы Раздольную, Вишневую, Автозаводскую
Какой непочатый край работы предстоит перед жителями и акиматом города по переименованию улиц. Переименовали улицу,делаем ремонт.

Инженер
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ждали ,сколько там сказали, 5 лет?! И ещё столько же ждать будут люди 2-го Костаная...У нас власть только на слова лихие ,а по делу- с трудом наберется даже одно слово хорошее...

Гостья
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может, Жакупов и хороший человек, специалист, но явно не самая подходящая кандидатура для акима областного центра. Все, что у нас более или менее сделалось, благодаря инвестициям, привлеченным Архимедом. А вот именно Базыл запустил город и сделал его неухоженным.

§ yudjin
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
яму кусочека ни дали))

вчкбаева , ты ж по себе не суди: сколько бы ты раболепно про акимов соловьём не заливалась, тебе припасть к кормушке не дадут.

Цитата:
Бывалый:
Там сейчас рай,

тююю... а шо не осталися таки?
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Арттт
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда и где следующая тусовка?

Арттт
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно ли место и время следующей встречи?

неравнодушная
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:54
Комментарий удален модератором.

гость
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
в актовом зале дома культуры микрорайона Костанай-2 где такой есть вообще? библиотека на Станционной?


в одном из крыле школы 122, кстати уже лет 10 точно есть :-)

§ Volonter
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 31.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в ближайшие 5 лет и не будет
Цитата:
В первую очередь жителям пообещали заняться дорогами и освещением
ойбай... Если это первая очередь, то сочувствую местным... Как говорил один политик: "Денег нет, но вы там держитесь! Хорошего настроения вам!"
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