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31.01.18 20:05
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Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта

31 января 2018, 12:53 |  Государство

В Казахстане 25 марта 2018 года состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, передает Informburo.kz. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии РК.

"Избирательная кампания будет проходить в 68 округах Республики Казахстан. В Акмолинской области будут избраны три депутата, Актюбинской – четыре, Алматинской – шесть, Атырауской – шесть, Восточно-Казахстанской – два, Жамбылской – три, Западно-Казахстанской – четыре, Карагандинской – девять, Костанайской – 13, Кызылординской – четыре, Мангистауской – один, Павлодарской – пять, Северо-Казахстанской – три, Южно-Казахстанской – три, в Алматы – два. В Астане выборы не будут проводиться в связи с отсутствием свободных округов", – говорится в сообщении ЦИК.

Из 68 депутатов 10 будут избраны в областные, 17 – в городские и 41 – в районные маслихаты. Основными причинами досрочного прекращения полномочий депутатов стали:

  • выезд на постоянное место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
  • переход на другую работу;
  • личное заявление;
  • смерть депутата;
  • вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда.

Выдвижение кандидатов началось 25 января 2018 года. Оно продлится до 25 февраля. По состоянию на 31 января выдвинулись семь кандидатов по двум избирательным округам Алматы.
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Комментарии к новости

365
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...




Отправлено: 31.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда, вот этот пункт меня тревожит, эдак через каждые пол года будут у нас перевыборы.

Народный контроль
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...




Отправлено: 31.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огласите пожалуйста порядок выдвижения или назначения в депутаты ,хочу выдвинут свою кандидатуру в областной маслихат от форумчан НГ!

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