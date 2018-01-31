Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта
В Казахстане 25 марта 2018 года состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, передает Informburo.kz. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии РК.
"Избирательная кампания будет проходить в 68 округах Республики Казахстан. В Акмолинской области будут избраны три депутата, Актюбинской – четыре, Алматинской – шесть, Атырауской – шесть, Восточно-Казахстанской – два, Жамбылской – три, Западно-Казахстанской – четыре, Карагандинской – девять, Костанайской – 13, Кызылординской – четыре, Мангистауской – один, Павлодарской – пять, Северо-Казахстанской – три, Южно-Казахстанской – три, в Алматы – два. В Астане выборы не будут проводиться в связи с отсутствием свободных округов", – говорится в сообщении ЦИК.
Из 68 депутатов 10 будут избраны в областные, 17 – в городские и 41 – в районные маслихаты. Основными причинами досрочного прекращения полномочий депутатов стали:
- выезд на постоянное место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
- переход на другую работу;
- личное заявление;
- смерть депутата;
- вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда.
Выдвижение кандидатов началось 25 января 2018 года. Оно продлится до 25 февраля. По состоянию на 31 января выдвинулись семь кандидатов по двум избирательным округам Алматы.
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