Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 3 февраля

Торговля развернется в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ» по адресу пр. Абая, 34 (район ТЦ «Емшан»). Начало работы ярмарки - 9.00. Сельхозтоваропроизводители из городов и районов привезут около 100 тонн продуктов, цены традиционно обещают на 15-20% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"

- Говядину будут продавать по 1 250 тенге за 1 кг, свинину - по 1 050, баранину - по 1 150, конину - по 1 500, курицу - по 700-900 тенге за 1 кг, - сообщили "НГ" в отделе сельского хозяйства Костаная. - На ярмарку привезут картофель (80-90 тенге), морковь (70 -80 тенге), лук (80-90 тенге), капусту (50-60 тенге), свёклу (65 тенге). Десяток яиц от местных производителей можно будет купить за 200-210 тенге, макароны - за 140 тенге за 1 кг.

Всего на ярмарку завезут 25 тонн мяса, более 20 тонн овощей и фруктов, 4 тонны полуфабрикатов, 7 тонн муки, 10 тонн сахара, более 180 000 штук яиц.