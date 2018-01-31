Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 3 февраля
Татьяна НАЗАРУК
Торговля развернется в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ» по адресу пр. Абая, 34 (район ТЦ «Емшан»). Начало работы ярмарки - 9.00. Сельхозтоваропроизводители из городов и районов привезут около 100 тонн продуктов, цены традиционно обещают на 15-20% ниже рыночных.
Фото из архива "НГ"
- Говядину будут продавать по 1 250 тенге за 1 кг, свинину - по 1 050, баранину - по 1 150, конину - по 1 500, курицу - по 700-900 тенге за 1 кг, - сообщили "НГ" в отделе сельского хозяйства Костаная. - На ярмарку привезут картофель (80-90 тенге), морковь (70 -80 тенге), лук (80-90 тенге), капусту (50-60 тенге), свёклу (65 тенге). Десяток яиц от местных производителей можно будет купить за 200-210 тенге, макароны - за 140 тенге за 1 кг.
Всего на ярмарку завезут 25 тонн мяса, более 20 тонн овощей и фруктов, 4 тонны полуфабрикатов, 7 тонн муки, 10 тонн сахара, более 180 000 штук яиц.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
Вторая встреча и опять одна клоунесса с похвальбой. И жиденькие боты акимата, рассаженные по залу в галстуках, которых в жизни ни одни местный утопающий в грязи житель ностить не будет! Хотите...
112: Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников.. из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился как можно атаковать сайт нг? да можно. но кому...
Хохол: Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ? гражданин продолжает настаивать что взяточники, преступники не должны сидеть в тюрьме. он не согласен с решением судей нашей...
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)