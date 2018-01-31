ФК "Тобол" проводит УТС-2 в Турции

28 января команда собралась в Турции. После длительного перелета (для тех, кто добирался из Костаная, дорога заняла около 12 часов) главный тренер ФК «Тобол» Владимир Никитенко провел восстановительную тренировку на поле при отеле.

УТС 2 пройдет с 28 января по 12 февраля. Команда планирует сыграть 4 контрольных матча со следующими командами: «Славия» София (Высшая лига, Болгария) - 1 февраля, «Анжи»(Премьер-лига, Россия) - 4 февраля, «Томь» (Первая лига, Россия) - 8 февраля, Trinec (Третья лига, Чехия) - 11 февраля. Как отмечает пресс-служба ФК «Тобол», даты и соперники могут быть заменены.

Вратарский корпус костанайского клуба пополнил опытный голкипер украинской школы футбола. Вячеслав Котляр подписал годовой контракт. Он выступал за ряд украинских клубов. В Казахстан попал в 2007 году. Играл за «Казахмыс», «Иле-Саулет», «Астану» и «Иртыш». В составе павлодарской дружины стал серебряным призером чемпионата Казахстана, дошел до финала Кубка страны. В сезоне 2015 года Котляр оказался одним из тех, кто попал под правило «о воспитанниках». Имея в активе казахстанское гражданство и 9 лет жизни в стране, голкипер оказался неудобным игроком для клубов высшего дивизиона. По этой причине практически выпал из обоймы на сезон 2015. В 2016 году выступал за «Алтай». В 2017 году вновь пробился в Премьер-лигу - уже с «Акжайыком».

Воспитанник краснодарской «Кубани» и игрок сборной Казахстана Виктор Дмитренко присоединился к команде на этих УТС. Он пришел в «Тобол» в 2016 году, в первом сезоне провел 17 матчей в чемпионате РК, из них 15 раз выходил в стартовом составе. Отметился двумя голевыми передачами. В сезоне 2017 года принял участие в 11 играх. В июне был отдан в аренду карагандинскому «Шахтеру».

В связи с трансферами случился первый конфуз - порталом Sports.kz опубликовал перевод интервью, которое дал в Грузии новобранец костанайского клуба Джаба КАНКАВА. Перевод содержал фразу «Я не особо восхищен этим подписанием контракта, но после долгого ожидания лучшим было предложение от «Тобола». Канкава узнав об этой трактовке, связался с пресс-службой «Тобола» чтобы пояснить, о чем идет речь:

- В интервью грузинскому СМИ я сказал дословно: «У меня не было детского восторга после подписания контракта - на данный момент я получил от «Тобола» самое хорошее предложение!». В Казахстане написали же, что «я не восхищен этим контрактом». По-моему, это огромная разница! Восхищение от контракта у меня было только один раз - когда я подписал свой первый профессиональный контракт в 18 лет. Соглашением с «Тоболом» я доволен и с удовольствием буду играть за костанайский клуб.

Фото fctobol.kz