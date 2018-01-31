В Костанае прошел турнир по боулингу среди людей с ограниченными возможностями

Областные соревнованиями по боулингу стали для специальных спортсменов одновременно и большой тренировкой. Более привычными видами спорта для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями являются баскетбол и теннис. Турнир по боулингу в Костанае провели после большого перерыва.

Команда Аркалыка выиграла командную игру, набрав 402 очка

Как сообщила «НГ» директор филиала ОО «Спешиал Олимпикс» Костанайской области Нонна РУБАН, в боулинг особенные спортсмены сыграли впервые за последние 5-6 лет. Площадок для проведения таких соревнований немного и не всегда удается договориться с их владельцами.

- Я очень благодарна директору развлекательного комплекса «Седьмой континента» за предоставленную возможность провести этот областной турнир, - сказала Нонна Алексеевна. - Сегодня у нас заявлены 23 участника, но должно было быть 30. Семь спортсменов из Рудного, к сожалению, не смогли приехать.

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены в возрасте от 8 лет и старше, прошли 30 января.

Из Аркалыкской специальной школы прибыла команда из шести человек, остальные участники представляли Костанайскую специальную школу, Костанайский центр оказания специальных социальных услуг и аналогичный детский центр. Были и дети, которые воспитываются дома. В основном в турнире участвовали спортсмены с такими заболеваниями как синдром Дауна, олигофрения, легкая умственная отсталость.

Победителей и призеров определяли в трех категориях: одиночной игре в двух дивизионах, смешанной игре (пара из девушки и парня) и командной игре (Костанай против Аркалыка).

Нонна Рубан отмечает, что ребятам нужно тренироваться и дальше, ведь впереди - летние республиканские специальные спортивные игры, а затем - международные соревнования в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в 2019 году. В соответствии с выделенной из республиканского бюджета квотой, от Казахстана будут участвовать 90 спортсменов по 15 видам спорта. В том числе - 4 спортсмена поедут на турнир по боулингу и двое - на турнир по роликовым конькам.

- Буду теперь договариваться, просить, чтобы нам разрешили хотя бы раз-два в месяц тренироваться в боулинг-центрах, - говорит Рубан. - Нам надо отрабатывать навыки, очень хотим попасть на эти крупные соревнования. Это большая возможность для наших ребят.

Областные соревнования проходили около двух часов. За это время первыми отыграли свои партии спортсмены, решившие выступить в одиночном турнире. Их наградили и отпустили домой, поскольку приехавшим ребятам из Аркалыка нужно было успеть на поезд. Набранные аркалыкчанами очки были позже учтены и в командном зачете.

Среди спортсменов первого дивизиона победительницей турнира стала 14-летняя Марина ВАРВАНОВИЧ из Аркалыка. По словам девушки, она впервые играла в боулинг и ей очень понравилось.

- Да здесь все ребята первый раз играют, - рассказала Марина. - Я удивилась, что оказалась сильнее всех. У меня уже есть несколько медалей: по лыжному спорту, по роликовым конькам. Но соревнования по боулингу - первые в моей жизни.

Среди парней в первом дивизионе победа тоже досталась участнику из Аркалыка. Нагашибек УТБАЕВ рассказал «НГ», что не надеялся стать первым, хотя был в себе полностью уверен.

- Интересная игра - здесь нужно правильно держать руки, чтобы запустить шар ровно в цель, - поделился он впечатлениями. - Нужно делать бросок с разгона. Я вроде уже неплохо научился. За турнир 6 раз выбил страйк.

Нагашибек Утбаев впервые взял в руки шар для боулинга, но стал победителем турнира

Были среди участников и те, кто пришел с родителями. Костанайцу Алмазу Жаксымбетову 26 лет, его диагноз - синдром Дауна. Его мама Айгуль ЖАКСЫМБЕТОВА рассказала, что сейчас ее сын учится на дому. Раньше воспитывался в школе-интернате, но там педагоги решили, что мальчик «ничему не подлежит». Однако Айгуль Юрьевна с этим не согласна: Алмаз успешно занимается спортом, в его копилке медали за победы в лыжных гонках и настольном теннисе. Теперь по приглашению ОО «Спешиал Олимпикс» попробовал свои силы и в боулинге.

- Таким детям нужно как можно больше общаться со сверстниками и чем-то заниматься, - отмечает Айгуль Жаксымбетова. - Мы хотим попробовать потренироваться и, по возможности, поехать на международные соревнования.

38-летняя Бахыткуль АГДАВЛЕТОВА - тоже воспитанница Костанайского центра оказания специальных социальных услуг. Она не рассчитывает ни на победу, ни на поездку за границу, но с удовольствием сыграла в одиночном, смешанном и командном турнирах. Заняла пятые места в одиночном и смешанном турнирах.

- У меня плохо получается играть, но все равно игра интересная, - говорит Бахыткуль. - Сначала не очень хорошо получалось, но к концу командной игры я даже выбила страйк.

Все участники получили медали и грамоты от организаторов. А развлекательный комплекс еще и «наградил» спортсменов угощениями. По мнению Нонны Рубан, для тех, кто воспитывается в интернатах, это самый хороший приз.

По итогам командной игры первое место заняли спортсмены из Аркалыка, набравшие 402 очка против 210 очков команды Костаная.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА