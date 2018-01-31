Житель Тарановского района оштрафован за хранение оружия
23 января в доме у жителя поселка Новоильиновка Ж было обнаружено незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16 калибра. Согласно заключению экспрета, оно пригодно для стрельбы. Дело рассмотрел Тарановский районный суд.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, разрешительных документов у владельца оружия на момент проверки не оказалось. В ходе судебного заседания Ж. признал вину в полном объеме.
Постановлением суда он признан виновным по ст. 482 ч. 1 КоАП РК (незаконное хранение оружия) и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 33 670 тенге.
Охотничье ружье, изготовленное на механическом заводе в 1956 году, конфисковано в собственность государства.
Постановление еще не вступило в законную силу.
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