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Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с костанайцами мыслями о том, как нужно понимать искусство

Татьяна НАЗАРУК

30 января 2018, 21:21 |  Культура

Уроженец Костаная, известный в России режиссер, продюсер, актер и сценарист Валерий ЗАХАРЬЕВ каждый год откладывает рабочие дела и приезжает на родину, чтобы навестить живущую здесь маму и повидаться с земляками.

Сегодня, 30 января, он провел в областной картинной галерее тематическую встречу, которую назвал "Искусство видеть", и рассказал, как можно научиться заглянуть "внутрь" картины.

Перед началом мероприятия он признался: нервничает так, будто "это премьера фильма".

- На самом деле хочется, чтобы такие встречи были регулярными, - обратился к участникам встречи Захарьев. - Меня волнует, что люди не ходят в музеи. Интересно, что даже в Санкт-Петербурге жители спальных районов не были в знаменитых музеях своего города, не знают, где находится Русский музей.

Чтобы понимать изобразительное искусство, отметил он, нужно не просто ходить по музеям и пристально вглядываться в каждое полотно, но еще и читать о художниках, знать историю создания картин, искать связь между творениями художников и поэтов.

На встрече Валерий Захарьев показал 10 картин мировых художников: Ван Гога, Марка Шагала, Рембрандта, Клода Моне, Петра Кончаловского...

Сначала просто предложил посмотреть на полотна и попытаться догадаться, что хотел сказать автор, а затем немного рассказал о самих произведениях.

Возьмем, к примеру, картину Ван Гога "Пшеничное поле с воронами", написанную в июле 1890 года.

- Мы видим здесь вполне безобидный пейзаж. И если не знать, когда полотно было написано, можно и не разгадать его суть, - обратил внимание зрителей Валерий Захарьев. - Эту картину он написал незадолго до смерти. Тогда уже начинаешь обращать внимание на сгущающиеся на горизонте тучи, враждебно настроенных воронов… И три тропинки символизируют переход в иной мир. Это как в сказке: направо пойдешь - смерть найдешь…

Ко многим картинам Захарьев подобрал стихотворения. По его мнению, в искусстве все взаимосвязано, поэтому художники могут влиять на поэтов, ровно как и наоборот.

Захарьев зачитал знаменитое произведение Осипа Мандельштама "Импрессионизм", на которое его вдохновила картина Клода Моне "Сирень на солнце". Художник, конечно, был импрессионистом.

- Угадывается качель, недомалеваны вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель, - закончил артист и подметил, что именно красочная сирень помогла поэту "родить" образ шмеля и словами дополнить картину.

Пользуясь советами Мандельштама, Захарьев пояснил, что процесс восприятия картины можно разбить на три этапа: привыкнуть к температуре красок, снять слой реализма и заняться расшифровкой идей картины, провести с ней "очную ставку".

- Хочется, чтобы люди, приходя в музей, не говорили просто "вау" и "как здесь круто", а узнавали много полезного для себя, - заключил он.

После встречи Захарьев порекомендовал местной интеллигенции ввести в городе моду на музеи, искусство и, в частности, на эту галерею.

Подробнее о том, что Валерий Захарьев думает о современной культурной жизни Костаная, читайте в следующем номере "НГ".
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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 21:23
Комментарий удален модератором.

002
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 21:44
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меня волнует, что люди не ходят в музеи. Интересно, что даже в Санкт-Петербурге жители спальных районов не были в знаменитых музеях своего города, не знают, где находится Русский музей.

Зато как они за каждую развалину горой стоят ! Каждый старый сарай для Петербуржцев и Москвичей эт историческая ценность , которую непременно надо восстановить и сделать из неё музей . А кому этот музей потом будет нужен и кто в него будет ходить , им по барабану .

Народный контроль
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 22:03
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9081
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы видим здесь вполне безобидный пейзаж. И если не знать, когда полотно было написано, можно и не разгадать его суть, - обратил внимание зрителей Валерий Захарьев. - Эту картину он написал незадолго до смерти. Тогда уже начинаешь обращать внимание на сгущающиеся на горизонте тучи, враждебно настроенных воронов… И три тропинки символизируют переход в иной мир.


Так и видится тут Код Ван Гога, или Ангелы и Демоны с Томом Хенксом..
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Народный контроль
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 22:15
Комментарий удален модератором.

002
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что процесс восприятия картины можно разбить на три этапа: привыкнуть к температуре красок, снять слой реализма и заняться расшифровкой идей картины, провести с ней "очную ставку". а нельзя по проще, просто нарисовать хорошую картину, чтоб недомысливать смотря на бездарную картину, что хотел сказать автор или ничего не хотел сказать, и что это вся наша интеллигенция? что то маловато.

§ Серый волк
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9368
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знал! Удивлен немного!
:lol:
Интересно.
Ну сериалы конечно в топку, телевизор с НТВ сдох окончательно уже давно. И его труп интересен только моральным трупам.
Но фильмовые роли такие характерные и интересные!

Пришедшие наверняка получили событие!
Вижу даже две вполне молодые особи на первых рядах, хотя возможно журналисты.
Кто следил за культурной жизнью города - наверное были вознаграждены этим подарком.

Слушайте Сурганову, Шевчука. Без этих характеров Питер себе представить невозможно.
Они его часть. И может быть маленькая частица этого города приезжала с кусочком атмосферы Питерской культурной среды. Если я конечно в среде обитания данного актера не ошибся. А то вдруг он в провластных рядах винтиком состоит ;-)
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07
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю,присутствующие и без захарьева в теме... может даже лучше него... некоторые вон даже под Микеланжело работают... не говоря уж об Ван Гоге... :lol:

шанхай уральская
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато как они за каждую развалину горой стоят ! Каждый старый сарай для Петербуржцев и Москвичей эт историческая ценность , которую непременно надо восстановить и сделать из неё музей . А кому этот музей потом будет нужен и кто в него будет ходить , им по барабану .
Зато у вас старый или новый сарай значения не имеет всё под эксковатор и воссодают Мак Едальни своего рода.А в музеи там ходят не надо беспокоиться,если они сами не ходят то посещают эти музем иностранцы пущай хоть они посмотрят не так ли на эти красоты.

земляилюминаторэ
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Зато как они за каждую развалину горой стоят ! Каждый старый сарай для Петербуржцев и Москвичей эт историческая ценность

Ты я вижу любишь перевирать цитаты. В тексте сказано о жителях "спальных" районов столиц, тем более он говорит о некоторых (явно за всех не сможет), естественно есть такие люди и из менее обеспеченных районов. И что, им в столицах теперь закрыть из-за некоторых для остальных музеи. Хохол, ты, еще раз убеждаюсь, неадЫкват, вставляешь свои копейки на форум лишь бы были, треп для трепа, психологическая зависимость как у "112" или у "инородного контроля" ("вчк"/"неравнодушная").

07
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 30.01.18 - 23:37
Комментарий удален модератором.

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