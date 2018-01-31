Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с костанайцами мыслями о том, как нужно понимать искусство

Уроженец Костаная, известный в России режиссер, продюсер, актер и сценарист Валерий ЗАХАРЬЕВ каждый год откладывает рабочие дела и приезжает на родину, чтобы навестить живущую здесь маму и повидаться с земляками.

Сегодня, 30 января, он провел в областной картинной галерее тематическую встречу, которую назвал "Искусство видеть", и рассказал, как можно научиться заглянуть "внутрь" картины.

Перед началом мероприятия он признался: нервничает так, будто "это премьера фильма".

- На самом деле хочется, чтобы такие встречи были регулярными, - обратился к участникам встречи Захарьев. - Меня волнует, что люди не ходят в музеи. Интересно, что даже в Санкт-Петербурге жители спальных районов не были в знаменитых музеях своего города, не знают, где находится Русский музей.

Чтобы понимать изобразительное искусство, отметил он, нужно не просто ходить по музеям и пристально вглядываться в каждое полотно, но еще и читать о художниках, знать историю создания картин, искать связь между творениями художников и поэтов.

На встрече Валерий Захарьев показал 10 картин мировых художников: Ван Гога, Марка Шагала, Рембрандта, Клода Моне, Петра Кончаловского...

Сначала просто предложил посмотреть на полотна и попытаться догадаться, что хотел сказать автор, а затем немного рассказал о самих произведениях.

Возьмем, к примеру, картину Ван Гога "Пшеничное поле с воронами", написанную в июле 1890 года.

- Мы видим здесь вполне безобидный пейзаж. И если не знать, когда полотно было написано, можно и не разгадать его суть, - обратил внимание зрителей Валерий Захарьев. - Эту картину он написал незадолго до смерти. Тогда уже начинаешь обращать внимание на сгущающиеся на горизонте тучи, враждебно настроенных воронов… И три тропинки символизируют переход в иной мир. Это как в сказке: направо пойдешь - смерть найдешь…

Ко многим картинам Захарьев подобрал стихотворения. По его мнению, в искусстве все взаимосвязано, поэтому художники могут влиять на поэтов, ровно как и наоборот.

Захарьев зачитал знаменитое произведение Осипа Мандельштама "Импрессионизм", на которое его вдохновила картина Клода Моне "Сирень на солнце". Художник, конечно, был импрессионистом.

- Угадывается качель, недомалеваны вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель, - закончил артист и подметил, что именно красочная сирень помогла поэту "родить" образ шмеля и словами дополнить картину.

Пользуясь советами Мандельштама, Захарьев пояснил, что процесс восприятия картины можно разбить на три этапа: привыкнуть к температуре красок, снять слой реализма и заняться расшифровкой идей картины, провести с ней "очную ставку".

- Хочется, чтобы люди, приходя в музей, не говорили просто "вау" и "как здесь круто", а узнавали много полезного для себя, - заключил он.

После встречи Захарьев порекомендовал местной интеллигенции ввести в городе моду на музеи, искусство и, в частности, на эту галерею.

Подробнее о том, что Валерий Захарьев думает о современной культурной жизни Костаная, читайте в следующем номере "НГ".