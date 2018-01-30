Землян ждет второе суперлуние за месяц

Жители Земли 31 января смогут стать очевидцами редкого явления - совпадения сразу трех астрономических событий, связанных с Луной, в один день. Речь идет о таких явлениях, как суперлуние, полное лунное затмение и так называемая голубая Луна, передает Newsru.com.

Из-за того, что во время полного затмения Луна на время приобретет красноватый оттенок, это явление часто называют "суперголубой кровавой Луной" (super blue blood moon).

Наблюдать его смогут жители ряда континентов. В Северной Америке явление лучше всего будет видно в западной части, а также на Аляске и Гавайях. Для жителей этих территорий "лунное шоу" начнется рано утром в среду, 31 января.

По сообщению NASA, на Ближнем Востоке, в Азии, на востоке России, в Австралии и Новой Зеландии "суперголубую кровавую Луну" можно быть увидеть вечером 31 января.

В Казахстане, по мнению астрофизика Виктора Тейфеля, наблюдать явление необходимо с вечера до 21.00 часов.

- Когда вечером солнце зайдет, надо смотреть на восточную часть неба. Луна будет восходить, постепенно подниматься. В 20.08 она полностью будет в тени Земли. Пока будут сумерки, ее будет плоховато видно. Но после захода солнца она постепенно будет выходить из тени. Где-то в 21.11 Луна выйдет из тени, но еще будет тускловатой, так как будет находиться еще в полутени. Затем полностью выйдет из тени и все равно будет яркой, тогда и будет Суперлуние, - сказал Тейфель.

Явление продлится около одного часа. Тем, кто пропустит лунное затмение 31 января, придется ждать очередной возможности еще почти год - до 21 января 2019 года. При этом "синеть" Луна уже не будет. В прошлый раз "суперголубую кровавую Луну" можно было наблюдать в 1982 году, а в следующий раз это явление случится лишь в 2037-м.

Отметим, что суперлуние, которое произойдет 31 января, станет уже вторым за месяц. Первое состоялось 2 января. Во время подобных событий многие жители Земли устремляют взоры к небу. Некоторые делают захватывающие фотографии. Невероятные снимки на какое-то время буквально наводняют собой соцсети.

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея - позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.

