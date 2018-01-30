Гашиш и марихуану пытались провезти через казахстанско-российскую границу

Бесхозный гашиш обнаружили сотрудники пункта пропуска «Кайрак ж.д.» Костанайского пограничного отряда в поезде сообщением "Костанай-Троицк".

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы комитета национальной безопасности РК, 5 граммов гашиша были спрятаны под сигнальным фонарем в нерабочем тамбуре одного из вагонов.

Также, по информации пресс-службы, наряд пункта пропуска «Шарбакты авто» Павлодарского пограничного отряда на рейсовом автобусе «Павлодар-Славгород» с использованием служебной собаки задержал 34-летнего гражданина Казахстан. При досмотре задержанного в кармане куртки нашли около 5 граммов марихуаны.

Фото пресс-службы ПС КНБ РК