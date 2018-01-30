БК «Тобол» встречает дома участников чемпионата РК среди команд национальной лиги

В пятницу и субботу, 26-27 января, костанайцы в рамках чемпионата РК среди мужских команд национальной лиги встречались в спортзале ФСО «Динамо» с «Капшагаем».

После победы в чемпионате РК среди команд высшей лиги «Тобол» начал выступать в национальной. Две первые встречи костанайская команда провела в Астане, где уступила столичному клубу со счетом 48:110 и 59:89.

Всего в национальной лиге заявлены пять команд: «Астана», актауский «Каспий», «Капшагай» из Алматинской области, «Барсы» из Атырау и «Тобол».

Во встрече с «Капшагаем» костанайцы открыли счет. Первую четверть хозяева площадки завершили со значительным отрывом - 23:16. После перерыва баскетболисты «Тобола» еще больше увеличили разрыв в счете, закончив первую половину матча с результатом 46:34. Третья десятиминутка принесла на счет костанайского клуба еще 10 очков в отрыв. Завершился матч с существенным преимуществом «Тобола» - 91:68. Самым результативным в составе костанайского клуба стал Антон Быков, в активе которого 29 очков.

Во втором матче с «Капшагаем» костанайцы (в синем) выиграли с преимуществом в 11 очков

Повторная игра оказалась для костанайских игроков более сложной. Гости серьезно подготовились и с преимуществом в 5 очков завершили первую четверть. Очевидно, после разгрома в первой встрече костанайские игроки ожидали настолько же легкой игры. Всю вторую четверть на площадке шла борьба. В итоге «Тобол» отыгрался и ушел на перерыв лидером - 48:44. В третьей четверти костанайцы закрепили успех, но всю игру разрыв в счете не превышал 7 очков. «Капшагай» менял тактику, добавлял скорость. Серьезная травма колена выбила из строя одного из игроков гостей. На площадке началась суета, обе команды торопились. Одни в спешке пытались сохранить лидерство, вторые - забить голы. После финального свистка счет на табло - 104:93 в пользу «Тобола». Антон Быков вновь стал лучшим бомбардиром, набрав 30 очков.

- Тренеру всегда хочется, чтобы команда играла лучше, чем она играет в данный момент, - прокомментировал два матча главный тренер БК «Тобол» Александр ДЕРБУШ. - Первую игру «Капшагай» не играл, а в повторной его игроки по полной включились. Видно было, что после первой, расслабленной игры с нами ребята хотели выиграть. В защите получилось, естественно, не все, так как пропустили 93 очка. Для команды это не хорошо, но плюс в том, что забили 104. Защита сейчас - на первом месте. Судейство было... не могу сказать, что предвзятым, но свистели после каждого касания. Поэтому во второй встрече мы лишились двух основных игроков. Было тяжело: двое травмированы, двое - на скамейке. Ротации не было.

«Тобол» оба матча с «Капшагаем» завершил победой

- Ехали с целью, - увезти одну победу из Костаная, - сказал главный тренер БК «Капшагай» Дмитрий КОРОВНИКОВ. - К сожалению, много игроков восстанавливается после травм. Поэтому мы пока не набрали оптимальную форму. Подвела нас короткая скамейка. Уровень первой и второй пятерки у нас разный. Одной пятеркой играть весь матч тяжело. Заменить игроков было некем. В то же время нельзя было допустить провалов в игре. Наши ребята показали достойную игру, проигрывать тоже надо достойно. «Тобол» - хорошая команда, молодежь прогрессирует. Думаю, в этом чемпионате у них хорошие шансы. Несмотря на неблагоприятную финансовую ситуацию в клубе, мы себя со счетов не сбрасываем. Будем в каждом матче бороться.

29-го и 30 января «Тобол» встречается с «Каспием». Первая встреча завершилась победой костанайцев - 78:62.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА