Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау предложил ввести в казахстанских вузах курс по книге Президента РК Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Фото с сайта khabar.kz
- Мне кажется, нужно серьезно продумать и для высших учебных заведений такой курс (по книге "Эра Независимости" – прим. автора) надо ввести, – сказал Альберт Рау на заседании депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК.
Депутат рассказал, как читал в одном из вузов лекцию по "Индустрии 4.0", и на сессии вопросов и ответов студенты интересовались, почему иностранные компании работают в казахстанском добывающем секторе.
- Они – наша будущая интеллигенция, и они должны знать, как протекали процессы привлечения инвестиций, в каком состоянии была экономика, и какое значение имел личный авторитет Президента Нурсултана Назарбаева, – добавил депутат.
По словам мажилисмена, книгу "Эра Независимости" можно считать своего рода энциклопедией, так как в ней в четком выдержанном стиле представлены сведения обо всех отраслях экономики, всех сферах жизни общества и государства за годы независимости.
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