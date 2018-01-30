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30.01.18 19:23
коматозник
Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости" предлагают ввести в вузах РК
Сакен: Альберт, конечно, наш парень, но здесь он палку перегнул Даа... Был лучшего мнения.Видимо заразно.
30.01.18 19:20
1952/Доктор СИЗО
Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости" предлагают ввести в вузах РК
pensioner: Экзамен или зачет сдавать обязательно. Предложение Рау одобрямс Какие зачеты? Всю программу Нур Отан выучить назубок и на отлично. Вводить в качестве обязательного экзамена при...
30.01.18 19:17
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Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости" предлагают ввести в вузах РК

30 января 2018, 11:48 |  Общество

Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау предложил ввести в казахстанских вузах курс по книге Президента РК Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото с сайта khabar.kz

- Мне кажется, нужно серьезно продумать и для высших учебных заведений такой курс (по книге "Эра Независимости" – прим. автора) надо ввести, – сказал Альберт Рау на заседании депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК.

Депутат рассказал, как читал в одном из вузов лекцию по "Индустрии 4.0", и на сессии вопросов и ответов студенты интересовались, почему иностранные компании работают в казахстанском добывающем секторе.

- Они – наша будущая интеллигенция, и они должны знать, как протекали процессы привлечения инвестиций, в каком состоянии была экономика, и какое значение имел личный авторитет Президента Нурсултана Назарбаева, – добавил депутат.

По словам мажилисмена, книгу "Эра Независимости" можно считать своего рода энциклопедией, так как в ней в четком выдержанном стиле представлены сведения обо всех отраслях экономики, всех сферах жизни общества и государства за годы независимости.
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 30.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экзамен или зачет сдавать обязательно. Предложение Рау одобрямс.
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Гость
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесит уже это подобострастие перед луноликим.

Иолис
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После вознесения Туркменбаши в 2006 году, на смену ему пришел Бердымухаммедов (личный врач Туркменбаши)
Он убрал рожу отца туркмен с национальной валюты и заставок телеканалов, а вместо «Рухнамы» начал пиарить свою книгу «К новым высотам прогресса», написанную литературными неграми. Имя Туркменбаши исчезло из клятв, гимнов и прочих субстанций.

§ yudjin
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау

Правильной дорогой, идут товарисчи!
Видимо жить не по курсу они не могут: сначала марксизма-ленинизма, теперь этот....
опыт туркменской рухнамы не учит...

Да и как представляется этот курс, основанный на одной книге? конспектирование текста... чтение вслух в голубых уголках вузов... зубрёжка цифр? .... а тех, кто не выучил - гнать из партии!
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Сакен
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альберт, конечно, наш парень, но здесь он палку перегнул. Можно по этой книге прочитать пару-тройку лекций в рамках Современной истории Казахстана, но не более (или построить СИК на базе этой книги). Сейчас студенты перегружены. По госстандартам студент вуза должен заниматься в среднем 60 часов в неделю (по 12 часов в день или по 10 при 6-дневке)

1952/доктор СИЗО
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Правильной дорогой, идут товарисчи!

не тушуйся Альбертик. Хорошую идею придумал. И\Цитата:
yudjin:
а тех, кто не выучил - гнать из партии!

поправляю -из института.

§ Хозяин
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 30.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альберт Павлович, пересмотрите "Убить дракона" ещё раз. А если нет времени, то вот Вам небольшая цитата: [video]https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A[/video]
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§ 112
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9078
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то нужно это вводить с нулевого класса и чтобы детей подготавливали к этому в подготовительной группе в саду..
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§ 112
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9078
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше нас в школе заставляли учить гимн СССР, партию Ленина..
Но мы все с большим удлвольствием это всё разграбили и развалили..
Ни на что не намекаю конечно, упаси Аллах..
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§ drakon
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13196
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
поправляю -из института.

И из Партии - тоже гнать!
Доктор,изучай "Эру Независимости"...
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365
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 13:48
Комментарий удален модератором.

историк
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто еще хочет высказаться?
активней, активней..
я зап...., извините, конспектирую.

656вфывфы
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учебный план не резиновый, туда и так пихают всё, что можно...

И эту "Эру ..." тоже введут в ущерб другим (практически необходимым) дисциплинам...

Потом эти самые "инициаторы" будут делать круглые глаза, глядя на низкое качество обучения, а виноватыми выставят... педагогов и их непосредственных руководителей.

аргентинец
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Рау, там еще не забудьте рассказать про Казахгейт, это будущей интелегенции обязательно пригодится в жизни.

неравнодушная
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Бердымухаммедов (личный врач Туркменбаши)

залечив своего таксыра до смерти, логично, как Чазов убирал Брежнева.

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