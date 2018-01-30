Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости" предлагают ввести в вузах РК

Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау предложил ввести в казахстанских вузах курс по книге Президента РК Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото с сайта khabar.kz

- Мне кажется, нужно серьезно продумать и для высших учебных заведений такой курс (по книге "Эра Независимости" – прим. автора) надо ввести, – сказал Альберт Рау на заседании депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК.

Депутат рассказал, как читал в одном из вузов лекцию по "Индустрии 4.0", и на сессии вопросов и ответов студенты интересовались, почему иностранные компании работают в казахстанском добывающем секторе.

- Они – наша будущая интеллигенция, и они должны знать, как протекали процессы привлечения инвестиций, в каком состоянии была экономика, и какое значение имел личный авторитет Президента Нурсултана Назарбаева, – добавил депутат.

По словам мажилисмена, книгу "Эра Независимости" можно считать своего рода энциклопедией, так как в ней в четком выдержанном стиле представлены сведения обо всех отраслях экономики, всех сферах жизни общества и государства за годы независимости.