ХК «Горняк» с минимальным отрывом переиграл аутсайдера чемпионата РК

Рудненский клуб в очередном туре чемпионата РК среди команд высшей лиги встречался в столице с «Астаной. Матчи прошли 29-30 января.

Первый матч «Горняк» начал на хорошей скорости, уже на 8 минуте ворота столичного клуба распечатал Алексей Репкин. Ассистировали ему Даулет Кенбаев и Дмитрий Демьянов. Оставшееся время команды гоняли друг друга по льду. Гол Репкина стал единственным в первой 20-минутке.

После перерыва «Горняк» не упустил инициативу. Спустя 5 минут после стартового свистка Андрей Иванов с помощью Никиты Титова и Степана Филонова удвоил преимущество гостей. Но ответ не заставил себя долго ждать. Ворота Максима Грязнова на 35 минуте распечатал Сайко - 1:2. После перерыва этот хоккеист с удачной передачи Адильжанова и Селезнева оформил дубль. Решился исход матча на 49 минуте - Юлиан Попович после передачи Максима Мамина привел команду к победе - 3:2.

Вторая встреча порадовала болельщиков «Горняка» таким же счетом. Но первый период завершился в пользу «Астаны» - за три минуты до финального свистка Егор Рахимуллин открыл счет. На 37 минуте Сайко при поддержке Санжара Нигмета заставил болельщиков «Горняка» поволноваться - 2:0. Через минуту Демьянов сократил разрыв, ассистировали ему Сошников и Алексей Репкин. А сравнял счет Андрей Волгин на 44 минуте.

Решила исход матча серия буллитов. В составе «Горняка» их забили Вячеслав Каравдин и Алексей Репкин. В итоге рудненский клуб увез из столицы 5 очков и сохранил за собой 7 место в турнирной таблице.

- Мы полностью недовольны результатом и игрой, – отметил на пресс-конференции тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Поздравляем соперника с отличными матчами, с честно завоеванным очком. Скорее «Астана» даже больше заслуживала победы. После первой безобразной игры предупреждали ребят, что «на одном коньке» никого не обыграть и мастерства у нас не так много. Но не до всех достучались. И получилось, как должно быть, все по делу. Мы сыграли не лучшим образом.

- Чего «Астане» не хватило для победы?

- Глубины состава. Молодая команда, с приходом нового тренерского штаба команда возродилась, как Феникс. У них появился рисунок игры, азарт. Сумасшедшая отдача у ребят, шайбы ловят грудью. Если этот состав сохранится и будет такой настрой, то на следующий год это будет боеспособный коллектив.

- Эти две игры были лучшими, за то время, что я руковожу командой, - сказал главный тренер ХК «Астана» Андрей ЯУФМАН. - Ребята неплохо отыграли. У нас нет мастеровитых игроков, поэтому и задача была проста. Мы нарисовали несколько тактик, на которые надо обращать внимание. И было заметно, что ребята играют с желанием. Пусть что-то и не получается. Раньше это было в тени, но сейчас просматривается все больше и больше. В второй игре был даже прогресс. Мы коротко поговорили с ребятами - терять нам нечего, надо было как можно лучше сыграть в обороне и на контратаках. Ребятам я благодарен. На данный момент ребята выполнили установку, которую тренерский штаб поставил.

8-9 февраля «Горняк» сыграет дома с соседом по таблице - «Бейбарысом» из «Атырау», который сейчас занимает 6 место. Начало матчей - в 16.00.

Фото из паблика ХК «Астана» ВКонтакте