В Костанае заключенный получил еще 2,5 года лишения свободы за побег из колонии

Дело о побеге рассмотрели в суде № 2 Костаная. Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 31-летний Руслан Юсубов получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, 27 ноября 2017 года Юсубов поднялся на крышу промышленного цеха и самовольно покинул территорию УК 161/11. Полицейские нашли его 8 декабря в поселке Некрасовка Денисовского района, где проживает мать Юсубова.

До совершения побега Юсубову, который был переведен в колонию минимальной безопасности за хорошее поведение, оставалось провести в местах лишения свободы около года.