Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию проведут в Костанае
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области объявил о проведении публичных слушаний, на которых планируется рассмотреть уведомление о предстоящем повышении цены на услуги электроснабжения ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
На публичные слушания приглашаются депутаты, представители государственных органов, средств массовой информации, неправительственных организаций, независимые эксперты и потребители.
Слушания пройдут 2 февраля в 15:00 в актовом зале департамента по адресу ул. Гоголя, д.177 "А". Телефон для справок: 8 (7142) 54-28-76.
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