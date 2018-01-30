Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию проведут в Костанае

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области объявил о проведении публичных слушаний, на которых планируется рассмотреть уведомление о предстоящем повышении цены на услуги электроснабжения ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».

На публичные слушания приглашаются депутаты, представители государственных органов, средств массовой информации, неправительственных организаций, независимые эксперты и потребители.

Слушания пройдут 2 февраля в 15:00 в актовом зале департамента по адресу ул. Гоголя, д.177 "А". Телефон для справок: 8 (7142) 54-28-76.