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29.01.18 20:08
сайлау курманов
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
а депутату или акиму можно ошибаться ? наверное - да , тому показатель вся наша жизнь , а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!
29.01.18 20:02
Серый волк
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
даже могут быть представлены эскизы. Как хорошо, что длинной холодной унылой зимой существуют эти реальные сказочные дураки! :lol: Вот прочитали люди, поржали и стало намного веселее! И северный...
29.01.18 19:59
Серый волк
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Кайрбек: что, заткнул он вас, даже сказать нечего? Кайрбек, давайте смотреть в лицо этим людям с обещаниями. Если вы конечно не Татьяна Владимировна, привезённая в багажнике. :lol: Вот вопрос...
29.01.18 19:42
сайлау курманов
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично
29.01.18 19:36
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Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев

29 января 2018, 17:24 |  Государство

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемых поправках по вопросам религиозной деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

В Мажилисе рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

- Будут разработаны подзаконные нормативные правовые акты, даже могут быть представлены эскизы. Не на каждую бороду (будет введен запрет - прим. автора), будут даны эскизы и характерные признаки. Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях, речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это именно люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений. Наряду с внешними признаками, здесь будет играть роль то, что они говорят, то, что они пропагандируют, - рассказал в кулуарах Мажилиса Ермекбаев.

Министр заверил, что в стране по-прежнему сохранится свобода вероисповедания, и "всех подряд огульно привлекать" не будут.

- Специалисты будут определять, являются ли эти признаки признаками деструктивных религиозных течений. Все будет расписано: и длина бороды, и другие признаки. И если какой-то только один признак, например укороченные штаны, или если человек абсолютно нерелигиозный (носит бороду -прим. автора), то к нему никаких мер приниматься не будет, - уточнил министр.

По его словам, при определении человека, принадлежащего к деструктивному религиозному обществу, правоохранительные органы будут обязаны установить комплекс признаков, затем провести беседу с человеком и только при необходимости могут сделать ему предупреждение.

Напомним, ранее министр рассказал о возможном запрете на ношение предметов одежды, скрывающих лицо.
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Комментарии к новости

Бегайым
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это для нашей страны самая наболевшая тема. Являются ли эти признаки признаками деструктивных религиозных течений конечно ДА!!! Хотелось чтобы уже побыстрее предприняли надлежащие меры...

nik58
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все немного осталось :lol: линейки,рулетки прикупить всем следящим :lol:

§ 112
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.01.18 - 19:07
Комментарий удален модератором.
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* сайлау курманов
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично
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Аулиекольский индеец
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 19:39
Комментарий удален модератором.

Гость
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев




Отправлено: 29.01.18 - 19:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев




Отправлено: 29.01.18 - 19:55
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
даже могут быть представлены эскизы.

Как хорошо, что длинной холодной унылой зимой существуют эти реальные сказочные дураки! :lol:
Вот прочитали люди, поржали и стало намного веселее!
И северный мороз уже таким не кажется!
Нужно на всех остановках обязательно вывешивать высказывания этих мажилизов!
И эскизы вывешивать в натуральную величину.
Чем там финансируемая из кормушки печкорастопочная насильно выписывающаяся газетёнка Пенинский Луть занимается? Требуйте опубликования эскизов и фото этих депупотамов!
:lol:
Жить станет лучше! Жить станет веселей! :lol:
Профайл

Гость
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев




Отправлено: 29.01.18 - 20:03
Комментарий проходит проверку.

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