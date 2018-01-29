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29.01.18 20:08
сайлау курманов
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
а депутату или акиму можно ошибаться ? наверное - да , тому показатель вся наша жизнь , а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!
29.01.18 20:02
Серый волк
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
даже могут быть представлены эскизы. Как хорошо, что длинной холодной унылой зимой существуют эти реальные сказочные дураки! :lol: Вот прочитали люди, поржали и стало намного веселее! И северный...
29.01.18 19:59
Серый волк
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Кайрбек: что, заткнул он вас, даже сказать нечего? Кайрбек, давайте смотреть в лицо этим людям с обещаниями. Если вы конечно не Татьяна Владимировна, привезённая в багажнике. :lol: Вот вопрос...
29.01.18 19:42
сайлау курманов
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично
29.01.18 19:36
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Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил Биртанов

29 января 2018, 16:12 |  Государство

Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы страны объяснил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

- Инсулины у нас уже закуплены, все контрактированы. По 12 препаратам поставки идут, значительная часть уже начала поставку. Погодные условия нас немного сдерживают в плане транспортировки. В некоторых регионах не давали разрешение нашим дистрибьюторам выезжать на трассу, - объяснил министр.

По его словам, ведомство отслеживает поставку лекарств в регионы.

- Мы мониторим в ежедневном режиме. СК "Фармация" работает онлайн, все данные доступны онлайн, можно посмотреть, какие лекарства на каком этапе находятся. В принципе, мы ожидаем, что в течение января и февраля все закупленные препараты в первую очередь на трехмесячную потребность будут поставлены. Это с учетом того, что есть запасы с прошлого года. В тех случаях, когда нет запасов, вы знаете, к нам обращаются люди, мы непосредственно отрабатываем, - уточнил Елжан Биртанов.

Кроме того, Минздрав планирует пересмотреть перечень болезней для обеспечения казахстанцев бесплатными лекарствами.

- Мы всегда говорили, что есть две причины по сбоям получения бесплатных лекарств. Это неправильное планирование и несвоевременное закупки. Есть третья проблема, о которой нужно сказать – это нехватка средств, которые выделяются. Мы в прошлом году законодательно здесь в Парламенте провели закон, согласно которому весь закуп бесплатных лекарств: инсулины, онкологические препараты - все были централизованы на уровне СК "Фармации". СК "Фармация" во втором полугодии приступила к процедурам закупа. Вместе с тем, первая причина - это несвоевременный закуп. Эту причину мы не скрывали, - сказал министр.

Он уточнил, что законопроект принят 1 июля 2017 года, затем было принято соответствующее постановление правительства.

- Зная это, что возможны задержки с заключением контрактов, мы предварительно в ноябре со всеми регионами проработали и необходимые запасы должны были быть сформированы, деньги были им выданы, - сказал глава ведомства.

- И мы надеемся, что на 2019 год таких проблем не будет. Эти проблемы, вы знаете, появились не в этом году, а наблюдаются из года в год. И мы приняли решение, что если по определенной категории больных мы лекарствами обеспечиваем, то мы должны всех обеспечить всех в этой категории больных. И, возможно, с этой целью мы пересмотрим перечень, чтобы справедливость не нарушалась. Допустим, если есть показания, то все больные должны получать, а не через раз. Соответственно, спектр болезней необходимо пересмотреть, чтобы полноценный охват был. Но все зависит от финансирования, поэтому по выделенным деньгам мы должны гарантированный объем привезти, - отметил Елжан Биртанов.
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Комментарии к новости

§ Дантист
Re: Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.01.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, я с них худею чесслово... Они мониторят, а х..и толку! Лекарств с Нового года как не было, так и нет.
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nik58
Re: Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил...




Отправлено: 29.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже очень важно-мониторить,составлять меморандум,что там еще в этом лексиконе :lol:

§ 112
Re: Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.01.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лежал вбольнице, нет там бесплатных лекарств.
Деду соседу один укол в колено стоит 21 тысяча, Сертобек..
Весь скот перерезал на лекарства, лечился в Тюмени, в Ацтане, в Алматы и Челябе, все хуже и хуже..
А простой укол, забыл как его, 3 тысячи, а таких уколов он больше полугода получает..
У меня так 2300 один укол был, другой 1200, третий по 2000..
Плюс все остальное..
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§ 112
Re: Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.01.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не считая барокамеры, 3950 стоит один сеанс..
Но, штука просто потрясающая, особенно тем кому за..
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ирина
Re: Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил...




Отправлено: 29.01.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже нет препаратов для онкобольных, для кого дорог каждый час

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