Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил Биртанов

Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы страны объяснил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Инсулины у нас уже закуплены, все контрактированы. По 12 препаратам поставки идут, значительная часть уже начала поставку. Погодные условия нас немного сдерживают в плане транспортировки. В некоторых регионах не давали разрешение нашим дистрибьюторам выезжать на трассу, - объяснил министр.

По его словам, ведомство отслеживает поставку лекарств в регионы.

- Мы мониторим в ежедневном режиме. СК "Фармация" работает онлайн, все данные доступны онлайн, можно посмотреть, какие лекарства на каком этапе находятся. В принципе, мы ожидаем, что в течение января и февраля все закупленные препараты в первую очередь на трехмесячную потребность будут поставлены. Это с учетом того, что есть запасы с прошлого года. В тех случаях, когда нет запасов, вы знаете, к нам обращаются люди, мы непосредственно отрабатываем, - уточнил Елжан Биртанов.

Кроме того, Минздрав планирует пересмотреть перечень болезней для обеспечения казахстанцев бесплатными лекарствами.

- Мы всегда говорили, что есть две причины по сбоям получения бесплатных лекарств. Это неправильное планирование и несвоевременное закупки. Есть третья проблема, о которой нужно сказать – это нехватка средств, которые выделяются. Мы в прошлом году законодательно здесь в Парламенте провели закон, согласно которому весь закуп бесплатных лекарств: инсулины, онкологические препараты - все были централизованы на уровне СК "Фармации". СК "Фармация" во втором полугодии приступила к процедурам закупа. Вместе с тем, первая причина - это несвоевременный закуп. Эту причину мы не скрывали, - сказал министр.

Он уточнил, что законопроект принят 1 июля 2017 года, затем было принято соответствующее постановление правительства.

- Зная это, что возможны задержки с заключением контрактов, мы предварительно в ноябре со всеми регионами проработали и необходимые запасы должны были быть сформированы, деньги были им выданы, - сказал глава ведомства.

- И мы надеемся, что на 2019 год таких проблем не будет. Эти проблемы, вы знаете, появились не в этом году, а наблюдаются из года в год. И мы приняли решение, что если по определенной категории больных мы лекарствами обеспечиваем, то мы должны всех обеспечить всех в этой категории больных. И, возможно, с этой целью мы пересмотрим перечень, чтобы справедливость не нарушалась. Допустим, если есть показания, то все больные должны получать, а не через раз. Соответственно, спектр болезней необходимо пересмотреть, чтобы полноценный охват был. Но все зависит от финансирования, поэтому по выделенным деньгам мы должны гарантированный объем привезти, - отметил Елжан Биртанов.