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29.01.18 20:08
сайлау курманов
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
а депутату или акиму можно ошибаться ? наверное - да , тому показатель вся наша жизнь , а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!
29.01.18 20:02
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Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов

29 января 2018, 15:17 |  Государство

Министр здравоохранения Елжан Биртанов считает, что за врачебную ошибку наказывать нельзя, так как это может привести к оттоку специалистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Действительно, в соответствии с нашим законодательством уголовное преследование медицинских работников за врачебные ошибки (предусмотрено - прим. автора). Мы считаем, что необходимо пересматривать эти моменты. Соответствующую работу с врачебными ассоциациями ведем. Дело в том, что такие нормы очень серьезно влияют на обеспеченность населения медицинскими работниками и в принципе приводят к оттоку специалистов из высокорисковых сфер деятельности, таких как акушерство-гинекология, реанимация и так далее, - сказал Елжан Биртанов.

По словам министра здравоохранения, между предумышленным нанесением вреда и врачебной ошибкой, когда врач действительно пытался спасти жизнь человека, должно быть разделение.

- Мы должны разделить это, когда не предумышленное нанесение вреда, а собственно врачебная ошибка. За врачебную ошибку наказывать нельзя, это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться. Стопроцентно знать о том, какой диагноз, не представляется возможным, - добавил глава ведомства.

По его словам, практика многих стран с развитой системой здравоохранения направлена на выявление этих ошибок.

- Врачи декларируют все эти ошибки. Они рассматриваются, принимаются меры, направленные на обучение персонала, но никак не наказание. Если мы будем наказывать за врачебные ошибки, то, по сути, мы без врачей останемся, это точно. Как сам ранее практикующий врач-реаниматолог (скажу - прим. автора), не бывает так, чтобы люди не ошибались. Это связано с нехваткой технологий, недостаточным уровнем проникновения знаний и так далее. Нужно четко разделять, когда у врача была возможность правильно оказать медпомощь, но он по халатности, по нежеланию осознанно не использовал свои возможности А когда он пытался медпомощь оказать и ошибся, я считаю, что здесь никакой уголовной ответственности не должно быть, - заключил министр Биртанов.
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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 15:27
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас медицина уже давно лет так 25 как превратилась в чёрный теневой бизнес,какие декларации,какие изучения?Сами Вы министры довели до этого,всё пустили под откос а сейчас что поняли или зашли в тупик?Уже ни чего не исправить,молодые специалисты уезжают в другие страны работать,выпускники школ едут учится в другие страны,всё господин министр Вы всё про-ли заумными речами,поборами,кумовством и коррупцией,медицину Казахстана не вылечить,Вы её убили.

§ Змея Подколодная
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач, как сапер, на ошибку не имеет права! Ибо от этого жизнь человеческая зависит! Пусть учат мат часть и пары не прогуливают! Ну сидят же на местах такие "специЯлисты", страшно в поликлинику ходить!
Профайл

гость
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только ошибки каким образом не спутать с халатностью, как зашитое в пациенте полотенце, и абсолютной некомпетентность, когда пробуют лечить, как подопытных???

Проф
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 16:29
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мама дарагая! Ну вот мы и дожили до "лучших времен"!
Цитата:
Стопроцентно знать о том, какой диагноз, не представляется возможным, - добавил глава ведомства.

А нах....а тогда он пошел врачом работать, если не может диагноз правильно ставить?
В общем, помимо законодательства рядовым гражданам уже надо и медицину учить....
Какого черта 3000 грантов выделяется на медицину? Зачем колледжи, вузы! Зачем тратить миллионы на обучение тех, кто не в состоянии будет диагнозы ставить?
Возвращаемся к бабушкам - повитушкам! Ура, назад в прошлое, в каменный век. :-o :-o :-o
Профайл

Вова
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему недостатка квалифицированных кадров это точно не решит, а вот спровоцировать наплыв сумасшедших хирургов-убийц запросто.

9635
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А нах....а тогда он пошел врачом работать, если не может диагноз правильно ставить?

Как ответил на вопрос студентов, один знамениты диагност, еще в царское время, "сколько неправильных диагнозов он поставил за всю свою практику" он ответил дай бог если из всех диагнозов хотя бы 15% были правильными, все наше лечение 10% лечит врач, а остальное матушка природа, извиняюсь фамилию не помню, найду сообщу вам.

Бывалый
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А нах....а тогда он пошел врачом работать, если не может диагноз правильно ставить?

ну вы же, учителя, тоже не все сплошь отличников из учеников делаете...
Почему не можете донести знания до учеников?
Почему не можете увлечь их предметом?
Нах...а вы учителями работать пошли?
Шли бы в дворники - больше проку было бы...

А по сабжу не совсем согласен...
Сильно стращать - нельзя, тут министр прав. А то у нас все чересчур "умные" стали, чуть что сразу в суд.
Совсем отменить статью - тоже нельзя: начнут работать спустя рукава, стопудово.
Но какую-то грань между неизбежностью врачебной ошибки, невозможностью предусмотреть развитие ситуации и халатностью - провести таки надо.
Но в любом случае без проведения глубокой профессиональной экспертизы каждого такого случая не обойтись.

§ seroff
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 29.01.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно а сам этот умник(министр) где и у кого лечится,какая ошибка !!! может он там по ошибке сидит? Ой извините по родственному
Профайл

Директор Пляжа
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
где и у кого лечится

В большинстве своем они и учатся и лечатся за границей, как и родня их. Ну думаю вы поняли о ком.

* сайлау курманов
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а депутату или акиму можно ошибаться ? наверное - да , тому показатель вся наша жизнь , а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!
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