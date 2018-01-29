Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов считает, что за врачебную ошибку наказывать нельзя, так как это может привести к оттоку специалистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Действительно, в соответствии с нашим законодательством уголовное преследование медицинских работников за врачебные ошибки (предусмотрено - прим. автора). Мы считаем, что необходимо пересматривать эти моменты. Соответствующую работу с врачебными ассоциациями ведем. Дело в том, что такие нормы очень серьезно влияют на обеспеченность населения медицинскими работниками и в принципе приводят к оттоку специалистов из высокорисковых сфер деятельности, таких как акушерство-гинекология, реанимация и так далее, - сказал Елжан Биртанов.

По словам министра здравоохранения, между предумышленным нанесением вреда и врачебной ошибкой, когда врач действительно пытался спасти жизнь человека, должно быть разделение.

- Мы должны разделить это, когда не предумышленное нанесение вреда, а собственно врачебная ошибка. За врачебную ошибку наказывать нельзя, это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться. Стопроцентно знать о том, какой диагноз, не представляется возможным, - добавил глава ведомства.

По его словам, практика многих стран с развитой системой здравоохранения направлена на выявление этих ошибок.

- Врачи декларируют все эти ошибки. Они рассматриваются, принимаются меры, направленные на обучение персонала, но никак не наказание. Если мы будем наказывать за врачебные ошибки, то, по сути, мы без врачей останемся, это точно. Как сам ранее практикующий врач-реаниматолог (скажу - прим. автора), не бывает так, чтобы люди не ошибались. Это связано с нехваткой технологий, недостаточным уровнем проникновения знаний и так далее. Нужно четко разделять, когда у врача была возможность правильно оказать медпомощь, но он по халатности, по нежеланию осознанно не использовал свои возможности А когда он пытался медпомощь оказать и ошибся, я считаю, что здесь никакой уголовной ответственности не должно быть, - заключил министр Биртанов.