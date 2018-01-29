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29.01.18 19:59
Серый волк
Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру
Кайрбек: что, заткнул он вас, даже сказать нечего? Кайрбек, давайте смотреть в лицо этим людям с обещаниями. Если вы конечно не Татьяна Владимировна, привезённая в багажнике. :lol: Вот вопрос...
29.01.18 19:42
сайлау курманов
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Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру

Татьяна НАЗАРУК

29 января 2018, 14:43 |  Государство

Первая по графику отчетная встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением прошла сегодня, 29 января, в общеобразовательной школе № 13. Глава областного центра рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2017 год и планах на 2018-й, а также ответил на вопросы жителей п. Киевский и микрорайона Узкоколейный.

Больше всего горожан беспокоит отсутствие уличного освещения, детских площадок и аптек. Прозвучало несколько вопросов об отоплении - в этих районах до сих пор топят печи, каждую зиму покупают дрова и уголь. Денег на подорожавший в этом году уголь хватает не всем.

- У нас в Киевском живут практически одни пенсионеры, - прозвучал вопрос из зала. - У меня сложная ситуация с деньгами: отдел ЖКХ помог приобрести дрова, а уголь я купить не смог. Возможно ли провести в нашем районе централизованное отопление?

Базыл Жакупов сразу переадресовал этот вопрос приглашенному на встречу директору ГКП «КТЭК» Аскару БЕКПАГАНБЕТОВУ. Тот ответил, что прокладка труб обойдется очень дорого.

- Чтобы протянуть сюда тепло, нужно порядка 46 млн тенге, - сообщил Бекпаганбетов. - Таких денег у нас нет.

- Выделим на это деньги из городского или областного бюджета, - подытожил аким. - Рассмотрим этот вопрос.

Конкретных сроков, правда, он не назвал.

Звучали вопросы про интервал движения автобусов. Жительница п. Киевский Валентина МИРЮБАЕВА попросила сократить время ожидания маршрута № 11 - единственного автобуса, который заезжает в поселок.

- Дети по 30-40 минут ждут автобус, чтобы потом уехать по кружкам и секциям, - пожаловалась она. - Можно как-то решить этот вопрос?

Аким ответил: в августе 2018 года, при проведении тендера на право оказания пассажирских перевозок, пожелания горожан будут учтены.

Спрашивали об отсутствии детской площадки и музыкальной аппаратуры в школе № 13. Базыл Жакупов сообщил, что и то, и другое в школе скоро появится.

- В этом году выделили 500 млн тенге на строительство мини-футбольного поля и спортивной площадки, - обрадовал он собравшихся. - А насчет музыкальной аппаратуры скажу так: мы вам его подарим!

Народ зааплодировал. Вдобавок к этим хорошим новостям аким заявил, что во дворе дома № 4 "А" по ул. Качарской появится детская площадка, которую так давно ждут жители близлежащих домов.

Прямо в зале представителям разных ведомств раздавали задания: провести переговоры с владельцами аптечных сетей, чтобы в этом районе появилась аптека, принять заявку на установку уличного освещения, разработать ПСД на строительство канализации и прямо сегодня же начать решать проблему бродячих собак, которые доставляют беспокойство людям.

- На эти цели у нас всегда выделяются средства, - отметил Базыл Жакупов. И обратился он к представителям отдела ветеринарии: - Сегодня после обеда начинайте работу

Шуткой отреагировал аким на просьбу местной жительницы спилить высохшие деревья.

- Одни нас ругают, за то что мы кронируем деревья, а другие сами же об этом просят, - не скрывая улыбки, сказал Жакупов. - Отдел ЖКХ, примите заявку!

Дороги, которые в этом году не планируется отремонтировать, пообещали отгрейдеровать. В частности - улицы Поповича, Титова, Космодемьянской. Будет отремонтирована дорога и проведено освещение на участке от ул. Транспортной до онкодиспансера.

Жители просили разобраться со старыми полузаброшенными зданиями, которые представляют опасность для местной детворы. Яна УЛЬЯНОВА рассказала акиму, что на расположенной по соседству со школой лесопилке постоянно гуляют дети, собирается свора бродячих собак.

- Можно ведь узнать, кто владелец, и обязать его хотя бы нормально оградить здание, чтобы дети туда не ходили?

Сотрудникам полиции аким поручил съездить туда сразу после встречи с населением.

Прямо во время встречи для матери с ребенком нашли место в детском саду, подсказали, куда малоимущие могут обратиться за адресной помощью, и поручили полиции разобраться в краже, которая произошла еще летом прошлого года.

Жительница п. Киевский, представившаяся Татьяной Владимировной, вместо вопроса обратилась к акиму с благодарностью - за строительство нового жилья, новые дороги и освещение.

- На моей памяти это первое такое собрание, - сказала она. - Хочу сказать вам спасибо! Никто ведь не будет спорить, что в этом году в Костанае выросло столько микрорайонов, как город застраивается и хорошеет. Хочу вам и вашей команде пожелать здоровья на многие годы!

Когда вопросы от населения закончились, а их задали более двадцати, Базыл Жакупов сказал, что к концу года все пожелания постараются претворить в жизнь, а недостатки - устранить.

- Сколько лет вы терпели, и вот теперь нужно потерпеть еще чуть-чуть, - завершил собрание аким.

После встречи всех жителей, задавших вопросы, попросили подойти, оставить свои контакты и сообщить адреса проблемных мест.

В своем докладе Базыл Жакупов отметил несколько важных моментов:

- Сейчас в Костанае строятся 18 новых домов, в этом году будут построены 2 школы и 3 детских сада;

- 19 февраля 2018 года планируется завершить работы по строительству спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт;

- Из средств местного бюджета выделено 580 млн тенге на возведение домов для тех горожан, чье жилье признано аварийным;

- К 2020 году должно завершиться благоустройство береговой линии Тобола от ул. Тауелсиздик до ул. Пролетарской;

- Кроме того, на 2018 год запланирована большая работа по реконструкции улиц города.
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Комментарии к новости

Zanoza
Re: Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить...




Отправлено: 29.01.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""""""Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру"""""""""""

За свой счёт??? Или всё-таки выкроит деньги из бюджета? Очень важное уточнение. А то, как почитаешь Нашу газету, прям не чиновники, а меценаты, то автомобили скорой помощи "подарили", то квартиры малоимущим. Хорошо, бы внести капельку конкретики. Прочитала статью, прям не аким, а волшебник! Все пожелания исполнил, и даже с хвалебной речью благодарного жителя нашли. Ай, браво!!!!! На уголь у жителей денег нет, а центральное отопления - прямо дармовое будет!!!! И прямо чуть ли не завтра!

...
Re: Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить...




Отправлено: 29.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру


звучит то как. за чей счет банкет?
ясно что за счет бюджета. так какой это подарок?

Гость
Re: Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить...




Отправлено: 29.01.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наобещал с три короба. :lol:

Кайрбек
Re: Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить...




Отправлено: 29.01.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:

что, заткнул он вас, даже сказать нечего?

§ Серый волк
Re: Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрбек:
что, заткнул он вас, даже сказать нечего?

Кайрбек, давайте смотреть в лицо этим людям с обещаниями. Если вы конечно не Татьяна Владимировна, привезённая в багажнике. :lol:

Вот вопрос отопления.
Действительно суровый климат и углём при этой зиме, где очень часто ниже -20 трудно пожилым людям.
Что бы сделали нормальные инженерные кадры своей страны и своего города?
Они бы рассматривали варианты совместно и каждый из области своих знаний.
Узнать у пожилых людей, а не хотели бы они переселиться в квартиры нового построенного дома. Вариант в этом районе, к которому привыкли, или в соседнем КСК.
Посёлок Киевский маленький, пожилых там много но не более секции из двух подъездов пятиэтажки наберётся.
Город настолько нищий, что возвести эти несчастные два подъезда не в состоянии???
Гранитные бордюрины намного дороже двухподъездной секции обошлись? Кому они нужны и зачем?

Кроме того существующее жильё можно как варианты продать в зачёт строительства более молодым и желающим. Дать очередникам согласным на такое решение. Просто оставить пенсионерам под дачи наконец.

Следующий вариант. Если пожилые люди хотят остаться в своих домах.
Нужно рассматривать не только трубу теплосети. (котельная кстати рядом, и из какого воздуха взяты эти 46 лимонов нужно ещё разобраться, как мы помним КАТЭК не страдает честностью).
Может получиться что подключится к этим трубам десять домов. А остальные откажутся ибо элементарно платить как за уголь нечем, так и за это далеко не честное тепло.
И что тогда? Получится фиаско, как с газом в Качаре, где один аким смешно открывал фальшивую задвижку, а в посёлке один человек с чудаковатым бэджиком якобы житель согласился на газ.

Нужно рассматривать кстати ещё и ГАЗ. Газовое отопление сейчас в наше время стало намного удобнее. Только люди сидящие на трубе и его подключающие хотят огромного бабла за подключение. Не желает ли аким разобраться с этой мафией и её тарифами? И с юристами и прокуратурой выпотрошить этот Карбышевский гадюшник и привести его в нормальное состояние?

Так вот этот вопрос сначала изучается, а обещать сразу с три короба на отчётах - это похоже из другой оперы. Скорее всего из оперы вранья. Им не впервой, а прежний врун сидит на 13 лет и по делам его хорошо освещенным явно мало дали и плохо конфисковали. Одного его наворованного дворца хватило бы чтоб осветить пачку таких Киевских и угля купить вперёд на пятилетку.
А кстати почему там до сих пор освещения нет? Кто за это ответственный и что он до этого делал?
Цитата:
Zanoza:
Хорошо, бы внести капельку конкретики. Прочитала статью, прям не аким, а волшебник!


Барин едет на коне!
Он угля раздаст во тьме,
Все дороги он исправит,
Все проулки осветит,
Всем заборы он поставит,
Трубы всем он навострит.

Барин едет на коне,
Обещает, обещает,
Заживем как в Астане!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 29.01.2018 - 16:46]
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