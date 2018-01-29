Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру

Первая по графику отчетная встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением прошла сегодня, 29 января, в общеобразовательной школе № 13. Глава областного центра рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2017 год и планах на 2018-й, а также ответил на вопросы жителей п. Киевский и микрорайона Узкоколейный.

Больше всего горожан беспокоит отсутствие уличного освещения, детских площадок и аптек. Прозвучало несколько вопросов об отоплении - в этих районах до сих пор топят печи, каждую зиму покупают дрова и уголь. Денег на подорожавший в этом году уголь хватает не всем.

- У нас в Киевском живут практически одни пенсионеры, - прозвучал вопрос из зала. - У меня сложная ситуация с деньгами: отдел ЖКХ помог приобрести дрова, а уголь я купить не смог. Возможно ли провести в нашем районе централизованное отопление?

Базыл Жакупов сразу переадресовал этот вопрос приглашенному на встречу директору ГКП «КТЭК» Аскару БЕКПАГАНБЕТОВУ. Тот ответил, что прокладка труб обойдется очень дорого.

- Чтобы протянуть сюда тепло, нужно порядка 46 млн тенге, - сообщил Бекпаганбетов. - Таких денег у нас нет.

- Выделим на это деньги из городского или областного бюджета, - подытожил аким. - Рассмотрим этот вопрос.

Конкретных сроков, правда, он не назвал.

Звучали вопросы про интервал движения автобусов. Жительница п. Киевский Валентина МИРЮБАЕВА попросила сократить время ожидания маршрута № 11 - единственного автобуса, который заезжает в поселок.

- Дети по 30-40 минут ждут автобус, чтобы потом уехать по кружкам и секциям, - пожаловалась она. - Можно как-то решить этот вопрос?

Аким ответил: в августе 2018 года, при проведении тендера на право оказания пассажирских перевозок, пожелания горожан будут учтены.

Спрашивали об отсутствии детской площадки и музыкальной аппаратуры в школе № 13. Базыл Жакупов сообщил, что и то, и другое в школе скоро появится.

- В этом году выделили 500 млн тенге на строительство мини-футбольного поля и спортивной площадки, - обрадовал он собравшихся. - А насчет музыкальной аппаратуры скажу так: мы вам его подарим!

Народ зааплодировал. Вдобавок к этим хорошим новостям аким заявил, что во дворе дома № 4 "А" по ул. Качарской появится детская площадка, которую так давно ждут жители близлежащих домов.

Прямо в зале представителям разных ведомств раздавали задания: провести переговоры с владельцами аптечных сетей, чтобы в этом районе появилась аптека, принять заявку на установку уличного освещения, разработать ПСД на строительство канализации и прямо сегодня же начать решать проблему бродячих собак, которые доставляют беспокойство людям.

- На эти цели у нас всегда выделяются средства, - отметил Базыл Жакупов. И обратился он к представителям отдела ветеринарии: - Сегодня после обеда начинайте работу

Шуткой отреагировал аким на просьбу местной жительницы спилить высохшие деревья.

- Одни нас ругают, за то что мы кронируем деревья, а другие сами же об этом просят, - не скрывая улыбки, сказал Жакупов. - Отдел ЖКХ, примите заявку!

Дороги, которые в этом году не планируется отремонтировать, пообещали отгрейдеровать. В частности - улицы Поповича, Титова, Космодемьянской. Будет отремонтирована дорога и проведено освещение на участке от ул. Транспортной до онкодиспансера.

Жители просили разобраться со старыми полузаброшенными зданиями, которые представляют опасность для местной детворы. Яна УЛЬЯНОВА рассказала акиму, что на расположенной по соседству со школой лесопилке постоянно гуляют дети, собирается свора бродячих собак.

- Можно ведь узнать, кто владелец, и обязать его хотя бы нормально оградить здание, чтобы дети туда не ходили?

Сотрудникам полиции аким поручил съездить туда сразу после встречи с населением.

Прямо во время встречи для матери с ребенком нашли место в детском саду, подсказали, куда малоимущие могут обратиться за адресной помощью, и поручили полиции разобраться в краже, которая произошла еще летом прошлого года.

Жительница п. Киевский, представившаяся Татьяной Владимировной, вместо вопроса обратилась к акиму с благодарностью - за строительство нового жилья, новые дороги и освещение.

- На моей памяти это первое такое собрание, - сказала она. - Хочу сказать вам спасибо! Никто ведь не будет спорить, что в этом году в Костанае выросло столько микрорайонов, как город застраивается и хорошеет. Хочу вам и вашей команде пожелать здоровья на многие годы!

Когда вопросы от населения закончились, а их задали более двадцати, Базыл Жакупов сказал, что к концу года все пожелания постараются претворить в жизнь, а недостатки - устранить.

- Сколько лет вы терпели, и вот теперь нужно потерпеть еще чуть-чуть, - завершил собрание аким.

После встречи всех жителей, задавших вопросы, попросили подойти, оставить свои контакты и сообщить адреса проблемных мест.

В своем докладе Базыл Жакупов отметил несколько важных моментов:

- Сейчас в Костанае строятся 18 новых домов, в этом году будут построены 2 школы и 3 детских сада;

- 19 февраля 2018 года планируется завершить работы по строительству спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт;

- Из средств местного бюджета выделено 580 млн тенге на возведение домов для тех горожан, чье жилье признано аварийным;

- К 2020 году должно завершиться благоустройство береговой линии Тобола от ул. Тауелсиздик до ул. Пролетарской;

- Кроме того, на 2018 год запланирована большая работа по реконструкции улиц города.