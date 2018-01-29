Медиков-грантников хотят снова обязать работать по распределению

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов считает, что необходимо вернуться к практике отработки обучившихся на гранты медиков в местах, где требуются кадры, сообщает Informburo.kz.

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- Есть вопрос об управлении кадровыми ресурсами, поскольку мы видим, что государство выделяет достаточное количество грантов для бесплатного обучения, но при этом пользователи не несут ответственности и все стараются работу найти в городах, – сказал Елжан Биртанов на правительственном часе в Мажилисе.

Он пояснил, что этот вопрос вынесен на обсуждение в общество.

- В рамках нового кодекса мы хотели бы поднять вопрос в сфере здравоохранения, вернуться к прошлому опыту. Если человек получил от государства поддержку, то он должен энное количество времени отработать там, куда его государственная комиссия распределит, чтобы ликвидировать дефицит кадров. К тому же это даст ему возможность попрактиковаться и приобрести опыт для дальнейшей специализации, – отметил министр.

Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев добавил, что в Казахстане ежегодно из 37 тысяч грантов три тысячи выделяют на медицину.