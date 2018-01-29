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сайлау курманов
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29.01.18 19:36
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Медиков-грантников хотят снова обязать работать по распределению

29 января 2018, 14:05 |  Государство

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов считает, что необходимо вернуться к практике отработки обучившихся на гранты медиков в местах, где требуются кадры, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz

- Есть вопрос об управлении кадровыми ресурсами, поскольку мы видим, что государство выделяет достаточное количество грантов для бесплатного обучения, но при этом пользователи не несут ответственности и все стараются работу найти в городах, – сказал Елжан Биртанов на правительственном часе в Мажилисе.

Он пояснил, что этот вопрос вынесен на обсуждение в общество.

- В рамках нового кодекса мы хотели бы поднять вопрос в сфере здравоохранения, вернуться к прошлому опыту. Если человек получил от государства поддержку, то он должен энное количество времени отработать там, куда его государственная комиссия распределит, чтобы ликвидировать дефицит кадров. К тому же это даст ему возможность попрактиковаться и приобрести опыт для дальнейшей специализации, – отметил министр.

Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев добавил, что в Казахстане ежегодно из 37 тысяч грантов три тысячи выделяют на медицину.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...




Отправлено: 29.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно,раз обучались за счёт государства,отработай свой срок по распределению.

z
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...




Отправлено: 29.01.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, раньше всегда так и было...тем более если учитывать как они эти баллы на ЕНТ зарабатывают.(не все конечно) Но очень много тех кто просто успешно получил ответы по айфону!!!

§ Змея Подколодная
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот это попробуйте ! (с)
Профайл

§ rays
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 29.01.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, тех кто собственными мозгами заработал на грант в районы сослать, а тех кто покупает дипломы в город, в частные клиники направлять :-) :-) :-)
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Врач
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...




Отправлено: 29.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно, коментят те кто вобще далек от этого))) вобще распределение было , есть и будет, и никто его не отменял, какая то недостоверная информация у министра :-x , это раз, а во- вторых по такой практике пусть все грантники, вне зависимости от специальности- отрабатывают,не ну а что, на них же тоже тратится гос бюджет))) а то вечно бедные медики крайние....

Гость
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...




Отправлено: 29.01.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так пусть все те, кто учится по гранту- отрабатывают))) ныть сразу начнут и забастовки делать)))

Житель.
Re: Медиков-грантников хотят снова обязать работать по...




Отправлено: 29.01.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен,распределять,но при этом выделять жильё.

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