На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о внедрении безбумажного здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.
- В январе начато внедрение безбумажного здравоохранения в трех регионах - это Акмолинская, Костанайская, ЗКО. Также идет поэтапный отказ от безбумажных форм. В феврале месяце будет внедрен сервис СМС-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества предоставленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств, - сказал он.
Как добавил глава ведомства, к концу первого квартала через портал «электронного правительства» будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях.
- В июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья. Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами, - уточнил министр.
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