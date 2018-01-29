Быстрее не бывает

Форум
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф: Вот она хвалённая Германия,в магазинах свои же деньги не принимают. Да это собственно нормальное явление, для этих купюр. На заправках специально предупреждают, что даже 200-тки не на...
29.01.18 20:08
сайлау курманов
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
а депутату или акиму можно ошибаться ? наверное - да , тому показатель вся наша жизнь , а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!
29.01.18 20:02
Серый волк
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
даже могут быть представлены эскизы. Как хорошо, что длинной холодной унылой зимой существуют эти реальные сказочные дураки! :lol: Вот прочитали люди, поржали и стало намного веселее! И северный...
29.01.18 19:59
Серый волк
Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру
Кайрбек: что, заткнул он вас, даже сказать нечего? Кайрбек, давайте смотреть в лицо этим людям с обещаниями. Если вы конечно не Татьяна Владимировна, привезённая в багажнике. :lol: Вот вопрос...
29.01.18 19:42
сайлау курманов
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично
29.01.18 19:36
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Электронные больничные будут выдавать казахстанцам

29 января 2018, 11:35 |  Государство

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о внедрении безбумажного здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

- В январе начато внедрение безбумажного здравоохранения в трех регионах - это Акмолинская, Костанайская, ЗКО. Также идет поэтапный отказ от безбумажных форм. В феврале месяце будет внедрен сервис СМС-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества предоставленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств, - сказал он.

Как добавил глава ведомства, к концу первого квартала через портал «электронного правительства» будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях.

- В июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья. Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами, - уточнил министр.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.01.18 17:24 Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
29.01.18 16:12 Задержку доставки бесплатных лекарств в регионы объяснил Биртанов
29.01.18 15:17 Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
29.01.18 14:43 Аким Костаная на встрече с населением пообещал подарить школе №13 музыкальную аппаратуру
29.01.18 14:05 Медиков-грантников хотят снова обязать работать по распределению
29.01.18 12:54 Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"
29.01.18 10:04 В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент аварии находились пассажиры
29.01.18 09:57 Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском
28.01.18 12:27 Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике
28.01.18 11:18 В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена автомобиль, в котором находились два человека

Комментарии к новости

Гость
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со своей цифровизацией, как дурни со ступой. Уже вижу:
- А можно к терапевту на прием?
- Нельзя, не видите что ли, у нас компьютер завис!

Народный контроль
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Безбумажная форма делает врачей более ответственными. Так же надо бы внедрить электронную карточку больных в поликлиниках.

§ amduscias
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6216
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.01.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Безбумажная форма делает врачей более ответственными.


Это каким образом? Непонятна логика Ваших рассуждений. Поясните, пожалуйста. Очень хотелось бы эту самую логику увидеть.
Пока же цифровизация в больничках вызывает ощущение, что козе дали баян и попросили сбацать полонез Огинского. А у той козы на кнопочки нажимать копытами не получается. Те, кто пытался, например, осуществить запись по интернету в 4-ю поликлинику, к специалисту, поймут о чем я говорю.
Профайл

§ amduscias
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6216
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
не видите что ли, у нас компьютер завис!

Так и это не самое страшное. Представьте себе, что произошел серьезный сбой и часть данных оказалась утеряна навсегда. Во, весело будет!
Профайл

Директор Пляжа
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Очень хотелось бы эту самую логику увидеть.

Там логики нет и не было никогда вообще. :lol:

1952/доктор СИЗО
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Так и это не самое страшное. Представьте себе, что произошел серьезный сбой и часть данных оказалась утеряна навсегда. Во, весело будет!

Жена находится за границей. У ней серьезное заболевание. Решили подстраховаться и проконсультироваться у своего костанайского врача. Врач попросила выслать ей результаты последних анализов. Там сказали, ноу проблем. И к вечеру, вся необходимая документация прибыла в полном составе на указанную здешнюю почту. Здесь возможна такая услуга через наши поликлинники?

Бывалый
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
у нас компьютер завис!

Ну так пишущие ручки еще чаще кончаются, чем компы зависают...
Карандаши - ломаются, чаще всего невовремя.
Чернила - высыхают и проливаются, да и гусь-перо требует частой правки...
Цитата:
amduscias:
Это каким образом? Непонятна логика Ваших рассуждений. Поясните, пожалуйста. Очень хотелось бы эту самую логику увидеть.

Обыкновенным образом.
Аудит процесса облегчается.
Действия врача открыты проверяющим как на ладони.
Цитата:
amduscias:
и часть данных оказалась утеряна навсегда. Во, весело будет!

Советую изучить матчасть. "Архивирование и защита информации от потери". Гугл в пальцы.

Маркс
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Советую изучить матчасть. "Архивирование и защита информации от потери". Гугл в пальцы.

Советую выйти из нарисованного мира в реальный. Оттуда, где гугловские специалисты рассказывают как сохранить идеального единорога в сферическом вакууме - в мир вирусов и хакеров, мир отключения электричества и прорыва труб с горячей водой, мир кривых рук и пустых голов, рассуждающих о защите информации.

§ Змея Подколодная
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К гадалке не ходи, будет в корявом электронном виде и в бумажном (не менее корявом)!)))) Впрочем, как и везде))) По работе непосредственно сталкиваюсь с тем, что нужно выписать электронно, но пару бумажек все таки лично нужно притащить))) :-)
Профайл

§ amduscias
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6216
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Советую изучить матчасть. "Архивирование и защита информации от потери".

И при чём же тут матчасть? Матчасть матчастью, о исполнение исполнением. Не Скайнет же всем будет рулить, а сисадмин. Ну, попадется голотяп какой-нибудь, и что тогда?

Вот, сейчас же в поликлиниках запись на прием электронная есть. Удобно так, вошел в журнал, выбрал свободное время приема, записался. Красотища! Это в идеале. А на деле? Например в 4-й поликлинике это всё крайне какашково работает. Я свою маму записала пару раз на прием к окулисту. А причем, второй раз, они все равно не хотели ее запускать, потому что на это же время был параллельным образом записан человек но уже по бумажному журналу самозаписи. А в электронную запись они не верят. Хоть, я сразу и распечатала талон на принтере и оон на руках был (как чуяла, что сгодится). После препирательств, всё-таки приняли. Но, тот, кто ручкой на бумаге записывался поимел таки приоритет.
Дальше стало просто невозможно к специалисту записаться (как к обычному терапевту, не знаю, не пробовала). Причём, сижу, жду, когда в 14.00 в пятницу откроется электронная запись, ловлю момент. В самую первую секунду работы электронного журнала, захожу туда, а там уже все занято, что на электронную запись было отдано. Ну, понятное дело, у самих работников, в том числе и сисадмина тоже есть родственники, нуждающиеся в помощи специалиста. Такие же пациенты, имеют такое же право. Но, сама организация процесса, дебильна.
Открываю блог главврача 4-й поликлиники, там есть такой раздел, типа жалобы/предложения, вопросы/ответы. Описываю ситуацию, дескать никого не виню, кто записывает своих родственников, всем к врачу надо, точно такие же больные люди. Но, почему из всех талонов на электронную запись отдано только два? Может, хоть треть сделать доступными для бронирования через интернет? И в конце добавила, что на работу сисадмина, или кто там этим занимается надо обратить внимание, не тянет человек или не хочет тянуть. Всё нормально сохранилось, я проверяла. Написала это я в выходные дни. А уже в понедельник моего поста и близко на сайте поликлиники не было. Кто первым прочитал жалобу? Сисадмин. и сразу подтёр, гадёныш. Чтоб ему в аду 100 тысяч лет у чертей посты подтирать! На том всё и закончилось.
В то же время, в 3-й поликлинике совсем другая ситуация. Знакомая просила записывать ее к терапевту и разным специалистам несколько раз подряд. И на их сайте всё как по маслу! Значит, всё упирается в этого персонажа, так? А поскольку, никто из медиков его работу просто не может отследить, он сам себе царь и бог.
Вот вам и цифровизация в этой области. Вот вам и матчасть. Всё упирается в чьи-то кривые или прямые ручки или желание/нежелание делать нормально свою работу.
Профайл

Бывалый
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
мир отключения электричества и прорыва труб с горячей водой, мир кривых рук и пустых голов, рассуждающих о защите информации.

Вот для защиты от всего этого все технологии и практики архивирования и защиты информации и существуют...Цитата:
amduscias:
Матчасть матчастью, о исполнение исполнением.

Причем здесь "исполнение исполнением"?
Вы о чем вообще?
Вам в голову почему не приходит говорить типа "ну мало ли что параметры метрических резьб стандартизированы и станки позволяют изготавливать только стандартизированные резьбы - токарь может и нестандартную резьбу взять и просто сдуру выточить"?
Еще раз - учите матчасть.

Бывалый
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
и сразу подтёр, гадёныш

И правильно сделал.
Потому что читать ваш "гениальный" бред бессмысленно, а уж вникать в него - тем более.
Если б вы что-то дельное написали...
А так - обычные возмущения простого дилетанта, который не в курсе почему именно так сделано...
Никто такое читать не будет...

§ КГСПС
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.01.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная ситуация в поликлинике в Рудном, независимо к специалисту или к терапевту: записываюсь по электронке, распечатываю талон, прихожу в указанное время, возле кабинета очередь и всем наплевать, какое время у тебя в талоне, главное, что ты пришёл после них. И что, устраивать скандал, а медики никак не пытаются регулировать ситуацию. И даже говорят, что наличие талона не значит, что ты попадёшь на приём в указанное время, а лишь гарантирует, что тебя всё таки примут. То есть, теряется сам смысл предварительной записи на удобное время.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх