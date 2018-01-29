Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
С понедельника, 29 января, автобус № 106 курсирует только по поселку Затобольск, не выезжая за его пределы. В Костанай из Затобольска идет только № 102, который также изменил свой маршрут.
Фото из архива "НГ"
Жители п. Затобольск активно обсуждают эти изменения в соцсетях. Многие недовольны, так как считают, что это приведет к давке в автобусах.
- Это не принципиально новые изменения, - прокомментировал «НГ» директор ТОО "TTS Reisen" Алексей БОЙЧЕНКО. - В прошлом году уже так было, поскольку мы несли убытки. Потом работу автобусов №№ 102 и 106 снова пересмотрели. А сейчас мы вернулись к тому варианту, что был, поскольку мы столкнулись с тем, что водители стали массово увольняться - людей мало. Как положено, прошли сходы населения, на которых обсуждался этот вопрос. Были опубликованы объявления, жителей все устраивает.
Напомним, в 2016 году сообщение между Костанаем и Затобольском было изменено в связи с убытками, которые нес перевозчик, а также с ремонтом Большого моста. Однако после того, как работы были завершены, маршрут так и не восстановили. Весь 2017 год жители Затобольска жаловались на переполненные автобусы.
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