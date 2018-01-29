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29.01.18 19:36
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Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

29 января 2018, 09:57 |  Общество

С понедельника, 29 января, автобус № 106 курсирует только по поселку Затобольск, не выезжая за его пределы. В Костанай из Затобольска идет только № 102, который также изменил свой маршрут.

Фото из архива "НГ"

Жители п. Затобольск активно обсуждают эти изменения в соцсетях. Многие недовольны, так как считают, что это приведет к давке в автобусах.

- Это не принципиально новые изменения, - прокомментировал «НГ» директор ТОО "TTS Reisen" Алексей БОЙЧЕНКО. - В прошлом году уже так было, поскольку мы несли убытки. Потом работу автобусов №№ 102 и 106 снова пересмотрели. А сейчас мы вернулись к тому варианту, что был, поскольку мы столкнулись с тем, что водители стали массово увольняться - людей мало. Как положено, прошли сходы населения, на которых обсуждался этот вопрос. Были опубликованы объявления, жителей все устраивает.

Напомним, в 2016 году сообщение между Костанаем и Затобольском было изменено в связи с убытками, которые нес перевозчик, а также с ремонтом Большого моста. Однако после того, как работы были завершены, маршрут так и не восстановили. Весь 2017 год жители Затобольска жаловались на переполненные автобусы.
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Комментарии к новости

затоболец
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маршрут бы желательно посмотреть.....

Городской небоскреб
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За удоства надо платить больше - жить в частном доме и работать в городе. Либо просто квартира и дешевле общественный транспорт

гость
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Городской небоскреб:
За удоства надо платить больше - жить в частном доме и работать в городе. Либо просто квартира и дешевле общественный транспорт

не дешевле чем в городе, а в некоторых моментах дороже.
Зачем, не зная, что то говорить?
Мне всегда было интересно как эти сходы проходят? туда только избранных приглашают?

Гость
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно как-то. Хочу - вожу, не хочу - не вожу. А как же тендеры-шмендеры, утверждения маршрутов. Как что-то улучшить, упростить, да на пользу для общества, так без указки и одобрения акимата пукнуть боятся. А тут раз и пожалуйста. С чего вдруг?

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