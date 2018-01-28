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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Вот и просились к нам на особые задания))))) Да,конечно - лучше на вышке - стоять... :lol: :lol: :oops:
28.01.18 19:50
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. А где они,бюргеры,отоваривали талоны. Прямо на территорию в.части - заезжали... :-o
28.01.18 19:48
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Просто ты не жил в тогдашней ГДРии. Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. Откуда знаю? Письма приходили с дисбата. Кому хочется сидеть десяточку? Вот и просились к нам на особые...
28.01.18 19:36
1952/доктор СИЗО
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Что то не видно сегодня Марика? Ох и времена пошли! Не зря в старину говорили деды. Язык мой - враг мой. :-(
28.01.18 19:23
drakon
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Директор Пляжа: Ты бы еще времена дыроколов вспомнил) Да,было такое... :lol:
28.01.18 19:04
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Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике

informburo.kz

28 января 2018, 12:27 |  Общество

Три четверти казахстанцев имеют зарплату ниже среднереспубликанского уровня, сообщает informburo.kz со ссылкой на Halyk Finance.

Фото tengrinews.kz

Специалисты компании сравнили численность работников с размером их заработной платы. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге.

К примеру, в сфере горно-добывающей промышленности и финансов заработки превышают среднереспубликанскую зарплату в два с лишним раза. Но на эти две отрасли, по расчётам специалистов Halyk Finance (дочерняя организация АО "Народный банк Казахстана"), приходится 5,5% занятых казахстанцев. Самые низкие доходы у работников в сферах сельского хозяйства и образования: на уровне 60-66% от средней зарплаты. В то же время на эти две отрасли приходится почти 28% занятых (15,2 и 12,5% соответственно).

Эксперты акцентируют внимание на том, что данные по доходам не учитывают зарплаты в малом бизнесе и самозанятых, у которых они существенно ниже средней. К примеру, по оценкам госорганов, количество самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тысяч тенге составляет 853 тысячи человек. То есть реальный уровень оплаты труда в Казахстане может быть значительно ниже официального уровня зарплаты.

"Ситуация с реальной заработной платой продолжает оставаться сложной. Её падение идёт уже третий год подряд. Среднее падение за первые три квартала 2017 года равно примерно двум процентам. По нашему мнению, падение реальных зарплат в 2018 году ослабнет до 0,5%. Более быстрое восстановление реальных зарплат сдерживают несколько факторов. Это невысокие цены на нефть, жёсткие условия на денежном рынке, постепенный отход государства от значительных вливаний в экономику и общее подавленное состояние частного сектора", – отметили аналитики в своём исследовании.

По прогнозам экспертов, уровень безработицы продолжит спад, и не исключают, что он будет снижен в ближайшие годы до четырёх процентов.

"С одной стороны, за счёт отнесения определённой категории лиц к самозанятым, внешние показатели по рынку труда выглядят вполне прилично. С другой стороны, есть недостаток в квалифицированных кадрах, но он не может быть удовлетворён за счёт самозанятых в силу отсутствия у них необходимых компетенций и других факторов", – пояснили эксперты.

В то же время по международным нормам доля занятого населения трудоспособного возраста в Казахстане высока. Она достигает 73% – это уровень развитых стран Запада. Но это, опять же, связано с высоким числом самозанятого населения, доля которого достигает 25% от общего числа работающих казахстанцев. В развитых же странах на долю самозанятых приходится около 10% от всех занятых.
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Комментарии к новости

гость
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное- в Норвегии сейчас всерьёз решают, куда девать нефтяные деньги, их там накопилось очень много, потому что их никто не ворует. У норвежцев и так высокий уровень жизни, в стране есть всё, и они не знают, куда тратить нефтяной фонд. Вот такие у них проблемы...

Директор Пляжа
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не может быть. Ведь нам со всех утюгов обратное вешали.

Читатель 1
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть что-то начали (слегка) признавать.)))

кустанаец 1
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действительности такие зарплаты в 144 т тенге ?

§ Vital
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5360
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вернуть всех наших гастербайтеров с рф( так ненавистной нашей народной контрольки)около 600 000 человек. То статистика совсем плохая станет. Безработица увеличится, а средняя совсем до мизира упадет. Вот такие мы процветающие.
Профайл

КсК
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплата в городе 40-50 тыс для начинающих. Остальные 60-70 тыс получают

Гость
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказала бы незабвенная нар.контролевка, это всё злые происки врагов, вражеская пропаганда.

§ drakon
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге.

Наверное 143 тысячи получали - эти 75%?... :lol:
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное 143 тысячи получали - эти 75%?... :lol:

У нас в Щербакове парторг любил вспоминать на уборке, что 30 процентов комбайнеров убирают 70 процентов хлеба. А остальные 70 процентов комбайнеров пыхтят, пытаясь убрать 30 процентов , оставшегося после передовиков, хлеба. Вот разгадка вашего вопроса. Кто больше работает, тот и больше получает.

1952/доктор СИЗО
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 16:39
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 16:42
Комментарий удален модератором.

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