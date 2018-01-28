В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена автомобиль, в котором находились два человека
Татьяна НАЗАРУК
Призыв о помощи отправили с мобильного телефона вечером 26 января двое молодых людей, которые в 30-градусный мороз выехали из п. Суриковка Костанайского района в сторону границы с Россией. Решив срезать маршрут и добраться до места назначения через п. Воскресеновка, они заблудились и застряли в снежном перемете.
Как сообщил "НГ" заместитель руководителя Северного РАОСО Сергей ШМИДТ, машина, следовавшая все это время по навигатору, оказалась сначала на проселочной дороге, а потом потерялась в поле. Спасатели выехали на поиски автомобиля ГАЗ 3110 в 19.00.
- Машину нашли не сразу, - отметил Сергей Шмидт. - Помогли свежие следы, которые еще не успела замести поземка, и куски от бампера авто. Они отвалились, когда машина пробивалась через сугробы.
Прибыв на место через несколько часов, спасатели обнаружили, что в машине не было ни теплых вещей, ни лопаты, ни достаточного запаса топлива.
- Нельзя в такую погоду выезжать в дальнюю дорогу без элементарных вещей, которые могут спасти вам жизнь, - отмечает Шмидт. - Если бы в этом районе не было мобильной сзязи, все могло бы закончиться трагически.
Автомобиль вытащили из сугроба с помощью лебедки и отбуксировали на очищенную дорогу. Спасатели сопроводили его до п. Озерный Костанайского района.
Фото представлено Северным РАОСО
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1952/доктор СИЗО: Вот и просились к нам на особые задания))))) Да,конечно - лучше на вышке - стоять... :lol: :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. А где они,бюргеры,отоваривали талоны. Прямо на территорию в.части - заезжали... :-o
Просто ты не жил в тогдашней ГДРии. Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. Откуда знаю? Письма приходили с дисбата. Кому хочется сидеть десяточку? Вот и просились к нам на особые...
Что то не видно сегодня Марика? Ох и времена пошли! Не зря в старину говорили деды. Язык мой - враг мой. :-(
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Директор Пляжа: Ты бы еще времена дыроколов вспомнил) Да,было такое... :lol: