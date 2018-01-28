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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Вот и просились к нам на особые задания))))) Да,конечно - лучше на вышке - стоять... :lol: :lol: :oops:
28.01.18 19:50
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. А где они,бюргеры,отоваривали талоны. Прямо на территорию в.части - заезжали... :-o
28.01.18 19:48
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Просто ты не жил в тогдашней ГДРии. Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. Откуда знаю? Письма приходили с дисбата. Кому хочется сидеть десяточку? Вот и просились к нам на особые...
28.01.18 19:36
1952/доктор СИЗО
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Что то не видно сегодня Марика? Ох и времена пошли! Не зря в старину говорили деды. Язык мой - враг мой. :-(
28.01.18 19:23
drakon
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Директор Пляжа: Ты бы еще времена дыроколов вспомнил) Да,было такое... :lol:
28.01.18 19:04
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В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена автомобиль, в котором находились два человека

Татьяна НАЗАРУК

28 января 2018, 11:18 |  Происшествия

Призыв о помощи отправили с мобильного телефона вечером 26 января двое молодых людей, которые в 30-градусный мороз выехали из п. Суриковка Костанайского района в сторону границы с Россией. Решив срезать маршрут и добраться до места назначения через п. Воскресеновка, они заблудились и застряли в снежном перемете.

Как сообщил "НГ" заместитель руководителя Северного РАОСО Сергей ШМИДТ, машина, следовавшая все это время по навигатору, оказалась сначала на проселочной дороге, а потом потерялась в поле. Спасатели выехали на поиски автомобиля ГАЗ 3110 в 19.00.

- Машину нашли не сразу, - отметил Сергей Шмидт. - Помогли свежие следы, которые еще не успела замести поземка, и куски от бампера авто. Они отвалились, когда машина пробивалась через сугробы.

Прибыв на место через несколько часов, спасатели обнаружили, что в машине не было ни теплых вещей, ни лопаты, ни достаточного запаса топлива.

- Нельзя в такую погоду выезжать в дальнюю дорогу без элементарных вещей, которые могут спасти вам жизнь, - отмечает Шмидт.  - Если бы в этом районе не было мобильной сзязи, все могло бы закончиться трагически.

Автомобиль вытащили из сугроба с помощью лебедки и отбуксировали на очищенную дорогу. Спасатели сопроводили его до п. Озерный Костанайского района.

Фото представлено Северным РАОСО
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Комментарии к новости

$руль Саломонович Суддакер
Re: В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена...




Отправлено: 28.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
настоящие приключения, начинаются после слов...Я ЗНАЮ, КОРОТКУЮ ДОРОГУ ;-) а вообще, таких уже нужно по адм.нарушению оформлять...простая тупоголовость..и головотяпство ( извините, что так грубо) и пусть оплачивают выезд, ГСМ и прочие издержки...пока спасали этих "балбесов" может кто то в это время, попал в серьезную передрягу...пока это бесплатно...МЧС будет спасать...таких ездюков... 8-) ведь никто не виноват...на все пошли сами, осознано...

Народный контроль
Re: В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена...




Отправлено: 28.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну нашли на какой машине кататься по сугробам.Решили посты ДПС объехать. Чистая русская авось! А ведь реально всё могло закончиться печально в минус 30.

Дальнобой.
Re: В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена...




Отправлено: 28.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было не в бобине,д... сидел в кабине.

ХХХ
Re: В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена...




Отправлено: 28.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное по синей лавочке в соседнюю деревню сгонять решили догнаться окольными путями.

Народный контроль
Re: В Костанайском районе спасатели вызволили из снежного плена...




Отправлено: 28.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Наверное по синей лавочке в соседнюю деревню сгонять решили догнаться окольными путями.

Либо герош,в Россию закинуть пока погранцы от мороза попрятались.

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