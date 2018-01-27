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Ола
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Цитата: Судя по видеозаписи, По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб ! Уволить надо того, кто допускает ситуацию когда люди на работе в обморок падают!
27.01.18 19:38
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
КГСПС: Королевство кривых зеркал - KZ. Тсссс! А то накаркаете цифровых зеркал. Обяжут все учреждения и даже парикмахерские купить камеры, и Большие лед экраны вместо зеркал! В рамках...
27.01.18 19:23
неравнодушная
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
yudjin: сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет...тады сиди и не пиликай. у тебя то есть? вброс защитан
27.01.18 19:17
Серый волк
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов. Прецендент заметили? Если...
27.01.18 19:17
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Житель: Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли? Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков...
27.01.18 18:50
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В Костанае отменили занятия во второй смене

27 января 2018, 11:27 |  Общество

Температура воздуха в областном центре днем 27 января составила -27  градусов. Ветер 2-3 м/с, направление юго-восточное. В связи с такими погодными условиями отдел образования акимата Костаная принял решение отменить занятия в школах во второй смене с 0 по 8 класс.
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Комментарии к новости

андрей
Re: В Костанае отменили занятия во второй смене




Отправлено: 27.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно отменить то , чего нет .Пядитневка же ????

§ Victor Yang
Re: В Костанае отменили занятия во второй смене
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве на пятидневку ещё не перешли?
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