В Костанае отменили занятия во второй смене
Температура воздуха в областном центре днем 27 января составила -27 градусов. Ветер 2-3 м/с, направление юго-восточное. В связи с такими погодными условиями отдел образования акимата Костаная принял решение отменить занятия в школах во второй смене с 0 по 8 класс.
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