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В Костанае вновь отменили занятия для первой смены
27 января 2018, 06:26 | Общество
Сейчас в Костанае - 28 градусов, ветер юго-восточный 2-3 м/с. Занятия в школах для учеников 0-9 классов первой смены отменены.
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