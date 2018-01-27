1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"
Лика НОВИКОВА
В четверг и пятницу, 25-26 января, елочная бригада "НГ" вывозила новогодние деревья со двора СШ № 17. Перед самым входом нас уже ждала большая куча сосен, причем половина была в сетках, в которых их привезли в Костанай для продажи.
Занятия в школах отменяли из-за морозов, поэтому корреспондентам "НГ" помогли с погрузкой сотрудники ТОО "АБЗ+". Каждое утро на школьный двор это предприятие отправляет КамАЗ и рабочих.
В первый день со школьного двора мы вывезли в четырех машинах 790 сосен. В прошлом году мы уже привозили елки в жителю поселка Дружба Анатолию ТИТАРЕНКО. Хозяин был рад увидеть две машины, груженые хвойными, и в этом году. Когда 4 года назад в семье Титаренко родился сын, они купили первую козу.
- Молоко козье гипоаллергенное, полезное, - говорит Анатолий. - На сегодня 20 детей в Костанае получают молоко от наших коз. С прошлого года мы в три раза увеличили поголовье. Я не считаю, но это около 50 коз.
Ученики дружбинской школы сразу после праздников принесли во двор Титаренко большую елку.
- Козочки быстро с ней справились, - говорит супруга Анатолия Наталья. - Сгрызают всё, только белый ствол остается.
Козы принялись за угощение, а машина повезла 160 елок жительнице Костаная Галине СОСНОВСКОЙ. Разведением коз она занялась в 2003 году.
- Такой мороз на улице, я их не выпускаю, - рассказала Галина. - Козульки у меня: мама с дочкой. В этом году снова завела, не могу иначе - не просто привыкаешь, а прикипаешь к козам. Спасибо большое детям, которые город очищают. Молодцы!
26 января из-за мороза работы на школьном дворе начались только после обеда. Вывезти успели 369 елочек, все они уехали в микрорайон Костанай-2 в семью Василюк. В прошлом году на хоздворе корреспондентов встречал 13-летней Авенир. Мальчик показал, куда выгружать елки и рассказал о своем хозяйстве. В этом году елочный десант встречал хозяин - Зоровавель ВАСИЛЮК.
- Мы до сих пор вспоминаем, как сына расхвалили и называли маленьким хозяином, - поделился глава семейства. - Потом многие стали отмечать, что он хозяйственный.
Семья по-прежнему держит коров, а на отдельно огороженной территории, под зимним солнышком гуляли два бычка и 50 коз.
- Прошлогодних елок нам до самой весны хватило, - рассказал Зоровавель. - Ствол мы распиливали и баню топили, дом. Сейчас занеси сюда сено - и не подойдут к нему. Елки - лакомство для коз, все обгладывают. Это витамины и молоко вкусное будет. Рады, что в этом году снова к нам приехали! Школьники и родители - молодцы, хорошее дело делают.
Впереди еще не один день работы в СШ № 17.
"НГ" продолжает прием заявок от костанайцев, которым нужны сосны на корм домашним животным, на отопление дома или на другие нужды. Звоните в рабочее время по телефону 53-69-95.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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