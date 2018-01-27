Быстрее не бывает

Форум
Ола
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Цитата: Судя по видеозаписи, По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб ! Уволить надо того, кто допускает ситуацию когда люди на работе в обморок падают!
27.01.18 19:38
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
КГСПС: Королевство кривых зеркал - KZ. Тсссс! А то накаркаете цифровых зеркал. Обяжут все учреждения и даже парикмахерские купить камеры, и Большие лед экраны вместо зеркал! В рамках...
27.01.18 19:23
неравнодушная
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
yudjin: сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет...тады сиди и не пиликай. у тебя то есть? вброс защитан
27.01.18 19:17
Серый волк
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов. Прецендент заметили? Если...
27.01.18 19:17
...
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Житель: Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли? Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков...
27.01.18 18:50
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"

Лика НОВИКОВА

27 января 2018, 13:58 |  Общество

В четверг и пятницу, 25-26 января, елочная бригада "НГ" вывозила новогодние деревья со двора СШ № 17. Перед самым входом нас уже ждала большая куча сосен, причем половина была в сетках, в которых их привезли в Костанай для продажи.

Занятия в школах отменяли из-за морозов, поэтому корреспондентам "НГ" помогли с погрузкой сотрудники ТОО "АБЗ+". Каждое утро на школьный двор это предприятие отправляет КамАЗ и рабочих.

В первый день со школьного двора мы вывезли в четырех машинах 790 сосен. В прошлом году мы уже привозили елки в жителю поселка Дружба Анатолию ТИТАРЕНКО. Хозяин был рад увидеть две машины, груженые хвойными, и в этом году. Когда 4 года назад в семье Титаренко родился сын, они купили первую козу.

- Молоко козье гипоаллергенное, полезное, - говорит Анатолий. - На сегодня 20 детей в Костанае получают молоко от наших коз. С прошлого года мы в три раза увеличили поголовье. Я не считаю, но это около 50 коз.

Ученики дружбинской школы сразу после праздников принесли во двор Титаренко большую елку.

- Козочки быстро с ней справились, - говорит супруга Анатолия Наталья. - Сгрызают всё, только белый ствол остается.

Козы принялись за угощение, а машина повезла 160 елок жительнице Костаная Галине СОСНОВСКОЙ. Разведением коз она занялась в 2003 году.

  - Такой мороз на улице, я их не выпускаю, - рассказала Галина. - Козульки у меня: мама с дочкой. В этом году снова завела, не могу иначе - не просто привыкаешь, а прикипаешь к козам. Спасибо большое детям, которые город очищают. Молодцы!

26 января из-за мороза работы на школьном дворе начались только после обеда. Вывезти успели 369 елочек, все они уехали в микрорайон Костанай-2 в семью Василюк. В прошлом году на хоздворе корреспондентов встречал 13-летней Авенир. Мальчик показал, куда выгружать елки и рассказал о своем хозяйстве. В этом году елочный десант встречал хозяин - Зоровавель ВАСИЛЮК.

- Мы до сих пор вспоминаем, как сына расхвалили и называли маленьким хозяином, - поделился глава семейства. - Потом многие стали отмечать, что он хозяйственный.

Семья по-прежнему держит коров, а на отдельно огороженной территории, под зимним солнышком гуляли два бычка и 50 коз.

- Прошлогодних елок нам до самой весны хватило, - рассказал Зоровавель. - Ствол мы распиливали и баню топили, дом. Сейчас занеси сюда сено - и не подойдут к нему. Елки - лакомство для коз, все обгладывают. Это витамины и молоко вкусное будет. Рады, что в этом году снова к нам приехали! Школьники и родители - молодцы, хорошее дело делают.

Впереди еще не один день работы в СШ № 17. 

"НГ" продолжает прием заявок от костанайцев, которым нужны сосны на корм домашним животным, на отопление дома или на другие нужды. Звоните в рабочее время по телефону 53-69-95.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.01.18 15:44 В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
27.01.18 15:11 Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением
27.01.18 13:18 Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
27.01.18 11:54 Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен госинформзаказ
27.01.18 11:27 В Костанае отменили занятия во второй смене
27.01.18 09:28 "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат обратился к Сагинтаеву
27.01.18 06:26 В Костанае вновь отменили занятия для первой смены
26.01.18 17:38 "Слон посреди комнаты" - Асанов о коррупции в рядах судей
26.01.18 16:36 В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
26.01.18 16:00 Обществу лучше не знать - суд признал законным засекречивание данных о финансировании СМИ по госзаказу

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 27.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему радоваться? Что очередные молодые ели в количестве 1159 сосен пошли козе под хвост? Судить надо за уничтожение зелённых насаждении!

сосед еаэс
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 27.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
елочная бригада "НГ" вы определитесь уже какая у вас бригада?

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 0
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх