Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов

Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный архитектор РК, председатель правления Союза архитекторов Астаны, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ и вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана Серик Рустамбеков, передает Informburo.kz.

ФОто с сайта atameken.kz

По его словам, за последнее время появилось огромное количество проектировщиков, которые имеют высшую категорию. Кроме того, в интернете можно найти огромный список лицензированных проектных организаций.

- Сейчас элементарно вы можете купить лицензию, это нелегально, конечно. Вы подписываете определённое количество бумаг, и люди за мзду, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой принесут, дадут вам право проектировать. Такими левыми путями создаются строительные фирмы, получают лицензии первой категории, фактически они покупаются, а потом фирма выставляется на продажу за 1-2 тысячи долларов. Но эти компании ничего не построили, ни в каких тендерах не участвовали, её создали, чтоб продать, используя свои коррупционные связи, – считает он.

Согласно закону, любая проектная организация должна иметь в своём штате как минимум 5-10 аттестованных специалистов. Аттестация инженерно-технических работников проводится негосударственными аттестационными центрами путём тестирования.

- Специалисты получают липовые аттестаты существующих людей, которые когда-то окончили вузы по специальности. Хотя проектировщик должен отработать в проектной организации или строительной компании не менее трёх лет, для того чтобы получить аттестацию. Потом компанию продают вместе с людьми, которые нигде не работают и просто за деньги согласились числиться в штате. Вот где корень зла лежит, – отметил архитектор.

По мнению Серика Рустамбекова, некомпетентность проектировщиков и незаконно полученные лицензии подвергают опасности жизни людей.

- Это мина, которая заложена под всеми нами, под здоровье и безопасность людей. Когда липовые проектные компании, купленные за деньги, проектируют ответственные здания, можно ожидать катастрофы! – добавил он.

Архитектор отметил, что ранее он уже озвучивал эту проблему. Однако никто не обратил на этот серьёзный вопрос внимания.

Серик Рустамбеков оказался прав. Судя по ответу МИР РК на официальный запрос Informburo.kz, в период с 2012 по 2017 год количество проектировщиков первой категории действительно увеличилось более чем в 4 раза.

Если в 2012 году наивысшую категорию имели 124 специалиста, то в 2015 году – уже 300. Сейчас в Казахстане насчитывается 11 615 проектировщиков, из которых 507 имеют первую категорию.

Что касается лицензирования, то в ведомстве отметили, что к проектированию и строительству сложных объектов допускаются организации, имеющие лицензию І и ІІ категорий.

В министерстве подчеркнули, что раньше только что образовавшиеся организации, не имея опыта и квалификации, могли работать в качестве генерального подрядчика на объектах любой сложности. Однако нынешняя система лицензирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, которая была внедрена 30 января 2012 года, позволяет делить лицензиатов на три категории.

I категория осуществляет деятельность на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии. Это проектирование и строительство мостов, тоннелей, зданий высотой свыше 40 этажей, магистральных газо- и нефтепроводов и прочих. Требования по опыту – 10 лет.

II категория осуществляют деятельность на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда: общественные здания и сооружения, школы, больницы, жилые дома высотой до 100 метров, промышленные здания высотой до 75 метров. Требования по опыту – 5 лет.

III категория осуществляет деятельность на объектах второго, технически несложного, и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда: технически несложные здания, индивидуальные жилые дома, склады и так далее. Требования по опыту отсутствуют.

Лицензирование осуществляется местными исполнительными органами без ограничения срока действия, исключительно в электронном виде через ЦОНы и портал www.elicense.kz, что позволяет минимизировать коррупционные риски, отметили в ведомстве.

- Лицензия и приложения к лицензии являются неотъемлемой частью самой организации. Покупка и продажа организации, имеющей различные разрешения, регулируются гражданскими правовыми отношениями, – уточнили в МИР РК, комментируя факты продаж проектных организаций.

Вместе с тем председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов подтвердил, что в Казахстане действительно есть вопросы по квалификации проектировщиков.

- Действительно очень сырых, плохих проектов хватает сейчас. Вопрос есть большой, мы над этим работаем. Сейчас таких проектировщиков наказываем через ГАСКи . Если в ходе экспертизы у проекта выявляются нарушения, то организации грозит штраф от 200 до 400 МРП, специалисту – от 20 МРП и выше. При повторном нарушении организации лишаются лицензий, – отметил он.

В ведомстве добавили, что в настоящее время МИР РК разработал проект "Об утверждении критериев оценки степени рисков в области архитектуры, градостроительства и строительства". В дальнейшем проект позволит выявлять организации, не соответствующие квалификационным требованиям в период осуществления деятельности.

Документ находится на согласовании в государственных органах, а также с аккредитованными юридическими лицами, в том числе с "НПП "Атамекен", уточнили в МИР РК.