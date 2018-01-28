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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Вот и просились к нам на особые задания))))) Да,конечно - лучше на вышке - стоять... :lol: :lol: :oops:
28.01.18 19:50
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. А где они,бюргеры,отоваривали талоны. Прямо на территорию в.части - заезжали... :-o
28.01.18 19:48
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Просто ты не жил в тогдашней ГДРии. Когда наши солдаты талоны на бензин бюргерам сплавляли. Откуда знаю? Письма приходили с дисбата. Кому хочется сидеть десяточку? Вот и просились к нам на особые...
28.01.18 19:36
1952/доктор СИЗО
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Что то не видно сегодня Марика? Ох и времена пошли! Не зря в старину говорили деды. Язык мой - враг мой. :-(
28.01.18 19:23
drakon
Где-то стало дешево, а где-то сердито
Директор Пляжа: Ты бы еще времена дыроколов вспомнил) Да,было такое... :lol:
28.01.18 19:04
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Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов

28 января 2018, 10:23 |  Общество

Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный архитектор РК, председатель правления Союза архитекторов Астаны, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ и вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана Серик Рустамбеков, передает Informburo.kz.

ФОто с сайта atameken.kz

По его словам, за последнее время появилось огромное количество проектировщиков, которые имеют высшую категорию. Кроме того, в интернете можно найти огромный список лицензированных проектных организаций.

- Сейчас элементарно вы можете купить лицензию, это нелегально, конечно. Вы подписываете определённое количество бумаг, и люди за мзду, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой принесут, дадут вам право проектировать. Такими левыми путями создаются строительные фирмы, получают лицензии первой категории, фактически они покупаются, а потом фирма выставляется на продажу за 1-2 тысячи долларов. Но эти компании ничего не построили, ни в каких тендерах не участвовали, её создали, чтоб продать, используя свои коррупционные связи, – считает он.

Согласно закону, любая проектная организация должна иметь в своём штате как минимум 5-10 аттестованных специалистов. Аттестация инженерно-технических работников проводится негосударственными аттестационными центрами путём тестирования.

- Специалисты получают липовые аттестаты существующих людей, которые когда-то окончили вузы по специальности. Хотя проектировщик должен отработать в проектной организации или строительной компании не менее трёх лет, для того чтобы получить аттестацию. Потом компанию продают вместе с людьми, которые нигде не работают и просто за деньги согласились числиться в штате. Вот где корень зла лежит, – отметил архитектор.

По мнению Серика Рустамбекова, некомпетентность проектировщиков и незаконно полученные лицензии подвергают опасности жизни людей.

- Это мина, которая заложена под всеми нами, под здоровье и безопасность людей. Когда липовые проектные компании, купленные за деньги, проектируют ответственные здания, можно ожидать катастрофы! – добавил он.

Архитектор отметил, что ранее он уже озвучивал эту проблему. Однако никто не обратил на этот серьёзный вопрос внимания.

Серик Рустамбеков оказался прав. Судя по ответу МИР РК на официальный запрос Informburo.kz, в период с 2012 по 2017 год количество проектировщиков первой категории действительно увеличилось более чем в 4 раза.

Если в 2012 году наивысшую категорию имели 124 специалиста, то в 2015 году – уже 300. Сейчас в Казахстане насчитывается 11 615 проектировщиков, из которых 507 имеют первую категорию.

Что касается лицензирования, то в ведомстве отметили, что к проектированию и строительству сложных объектов допускаются организации, имеющие лицензию І и ІІ категорий.

В министерстве подчеркнули, что раньше только что образовавшиеся организации, не имея опыта и квалификации, могли работать в качестве генерального подрядчика на объектах любой сложности. Однако нынешняя система лицензирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, которая была внедрена 30 января 2012 года, позволяет делить лицензиатов на три категории.

  • I категория осуществляет деятельность на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии. Это проектирование и строительство мостов, тоннелей, зданий высотой свыше 40 этажей, магистральных газо- и нефтепроводов и прочих. Требования по опыту – 10 лет.
  • II категория осуществляют деятельность на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда: общественные здания и сооружения, школы, больницы, жилые дома высотой до 100 метров, промышленные здания высотой до 75 метров. Требования по опыту – 5 лет.
  • III категория осуществляет деятельность на объектах второго, технически несложного, и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда: технически несложные здания, индивидуальные жилые дома, склады и так далее. Требования по опыту отсутствуют.

Лицензирование осуществляется местными исполнительными органами без ограничения срока действия, исключительно в электронном виде через ЦОНы и портал www.elicense.kz, что позволяет минимизировать коррупционные риски, отметили в ведомстве.

- Лицензия и приложения к лицензии являются неотъемлемой частью самой организации. Покупка и продажа организации, имеющей различные разрешения, регулируются гражданскими правовыми отношениями, – уточнили в МИР РК, комментируя факты продаж проектных организаций.

Вместе с тем председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов подтвердил, что в Казахстане действительно есть вопросы по квалификации проектировщиков.

- Действительно очень сырых, плохих проектов хватает сейчас. Вопрос есть большой, мы над этим работаем. Сейчас таких проектировщиков наказываем через ГАСКи . Если в ходе экспертизы у проекта выявляются нарушения, то организации грозит штраф от 200 до 400 МРП, специалисту – от 20 МРП и выше. При повторном нарушении организации лишаются лицензий, – отметил он.

В ведомстве добавили, что в настоящее время МИР РК разработал проект "Об утверждении критериев оценки степени рисков в области архитектуры, градостроительства и строительства". В дальнейшем проект позволит выявлять организации, не соответствующие квалификационным требованиям в период осуществления деятельности.

Документ находится на согласовании в государственных органах, а также с аккредитованными юридическими лицами, в том числе с "НПП "Атамекен", уточнили в МИР РК.
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Комментарии к новости

коматозник
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный

Выступлю в роли гадалки -
Понауехали,да поумерли...
А кто типа понаучился, так то ж совсем не то
дыплом наш совсем не подразумевает наличие знаний.

Народный контроль
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Госэкспертиза для чего существует?Любой проект проходит госэкспертизу. Каждый начинает умничать и ставить себя незаменимым.

§ Алиса
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3969
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А Госэкспертиза для чего существует?

Вчк-ушка, но человек (в начале статьи) же озвучил ту волшебную штучку, благодаря которой многое сегодня имеет место быть - Цитата:
... за мзду, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой принесут,
.И это практически в 90% действует.
Цитата:
коматозник:
дыплом наш совсем не подразумевает наличие знаний.

зачем так громко и вслух ;-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вчк-ушка

Оно то читать читает, но никогда смысл сказанного не понимает.
Обычный бот, с 1 килобайтом памяти.

Иолис
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять в долю не взяли, либо затеяли передел собственности.

§ Victor Yang
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10200
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Любой проект проходит госэкспертизу.

Не-а, не любой, а только от средней степени технической или технологической сложности. Остальные проходят частную экспертизу.
Профайл

Карамерген
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что государство всё больше показывает свою несостоятельность как "независимое" образование(. За 25 лет Цитата:
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал
Упал уровень не только проектировщиков. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров и пр. Отлично развивается только воровство бюджета, взяточничество и, простигосподи, onomastika))). Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.

Трошка
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остаются только лучшие! Профессионалы со средней зарплатой в 144 тыщи....кстати то же самое во всех профессиональных областях . Зато у нас много хороших полиционеров и прокуроров и охранников с таксистами

архитектор
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 15:12
Комментарий удален модератором.

...
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 16:01
Комментарий удален модератором.

Noob
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трошка:
Зато у нас много хороших полиционеров

А что вы смеетесь? Окурок за пару километров видят!!! А вот с наркобарыгами все никак разобраться не могут

Гость
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов




Отправлено: 28.01.18 - 20:01
Комментарий проходит проверку.

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