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Иолис
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
26.01.18 19:56
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
26.01.18 19:54
Серый волк
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
26.01.18 19:46
КГСПС
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
26.01.18 19:39
Серый волк
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...
26.01.18 19:36
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В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации

Евгений ШИБАРШИН

26 января 2018, 16:36 |  Государство

Об этом сегодня, 26 января, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на расширенном совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Мероприятие прошло в купольном зале филармонии с участием акимов городов и районов.

- Управление цифровизации создано в рамках оптимизации штата, - уточнил глава региона. – Оно начнет работать в течение четырех месяцев.

Необходимость такого решения глава региона обосновал тем, что 80 процентов Послания президента РК народу Казахстана посвящено вопросам цифровизации, и в Костанайской области по этой теме уже разработано 68 проектов.

- Это не предел, - добавил Мухамбетов. – Наибольшее количество проектов предлагается в агропромышленном секторе, но к этой работе нужно активнее подключаться малому и среднему бизнесу, учебным заведениям и в других отраслях.

Подробно о запланированной работе рассказал заместитель акима области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ.

В частности, по направлению растениеводства сельхозпредприятия реализуют проекты по внедрению электронных карт полей и автоматизированных систем севооборота, внедрению систем «умного опрыскивания» и «умной минерализации». В животноводстве намечено широкое внедрение дронов для отслеживания местоположения скота, мониторинга износа пастбищ и оценки качества травы. Планируется также внедрение электронных штрих-кодов для маркировки готовой продукции, которая даст полную информацию о происхождении КРС для конечных покупателей.

- По данным экспертов, внедрение указанных технологий позволит автоматизировать процессы планирования посевов, проводить мониторинг, а также сократить расходы на 15-20% на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ, минерализацию почвы, - отметил Мырзалиев. - Применение «умных технологий» снизит себестоимость продукции в среднем на 10-15%, что позволит сделать ее более конкурентоспособной на рынке.

В качестве примера эффективности применения современных цифровых технологий в АПК участвующий в совещании первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман ЕВНИЕВ рассказал об опыте американских фермеров. В США еще 15 лет назад на комбайнах стояли датчики, с помощью которых фиксировалась урожайность на каждом клочке зернового поля. Получив эту информацию, фермер дифференцировано работал по поддержанию плодородия почвы, что снижало его расходы.

На цифровизацию АПК в 2018 году Костанайской области по госпрограмме выделили 110 млн тенге. Кроме аграрного сектора, запланированы мероприятия по внедрению цифровых технологий в сфере ЖКХ, здравоохранении, образования.

- Очень интересное мероприятие по цифровизации предусматривается в части развития электронной торговли, - сообщил Мырзалиев. - Для этой цели будет внедрена система безналичных платежей на двух торговых рынках Костаная с использованием технологий QRcode. Проще говоря, население сможет расплачиваться за приобретаемый товар не традиционно наличными средствами, а путем мобильного приложения, позволяющего считывать код и автоматически производить безналичный расчет.

Для реализации программы «Цифровой Казахстан» на 2018 год рабочая комиссия акимата области разработала Дорожную карту. Помимо вышеназванных мероприятий, она предусматривает и подготовку специалистов по IT-технологиям. Причем все будет начинаться со школьной скамьи. С этой целью в Костанае планируют открыть в сентябре специализированную школу-интернат на базе школы для одаренных детей «Озат».

Ректор Костанайского госуниверситета Хусаин ВАЛИЕВ предложил на основе КГУ создать агробиотехнологический и ветеринарный хаб, который объединил бы исследовательский потенциал местных вузов, способных обеспечить научную поддержку проектам по цифровизации. И выразил готовность выделить в здании университета помещение для офиса, а также денежные средства для старта.

Аким области идею поддержал и предложил первому вице-министру сельского хозяйства официально рассмотреть ее в министерстве.

- Проектами по цифровизации должно заниматься не только специальное управление акимата, - сказал в заключение глава региона. – Это дело каждого акима и других управлений акимата. О ходе работы докладывать будете мне каждый месяц. Главный результат должен выражаться в повышении производительности труда и улучшении качества жизни людей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

НАК
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже давно говорят о трансформации и создания Цифровой рудник

Корпсе
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блокшешейн и криптооткаты

Ник
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Управление цифровизации создано в рамках оптимизации штата


Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

§ КГСПС
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

Королевство кривых зеркал - KZ.
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§ Дантист
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.01.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Каждой курице по браслету, каждому яйцу по чипу и птицефабрика оживет!
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Читатель 1
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При коммунистах лозунг такой был: "Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!" )))

* Серый волк
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9344
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol:

Не удивлюсь если в скором времени появится надобность в управлениях умного опрыскивания и очень умной минерализации.

Ещё можно наконец на подобные клоунады билеты в филармонию продавать через сайт акимата, если осилят.
Это может быть будут первые доходы от цифровизации! :lol:
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Иолис
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей ЛИФТах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…"

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