В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации

Об этом сегодня, 26 января, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на расширенном совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Мероприятие прошло в купольном зале филармонии с участием акимов городов и районов.

- Управление цифровизации создано в рамках оптимизации штата, - уточнил глава региона. – Оно начнет работать в течение четырех месяцев.

Необходимость такого решения глава региона обосновал тем, что 80 процентов Послания президента РК народу Казахстана посвящено вопросам цифровизации, и в Костанайской области по этой теме уже разработано 68 проектов.

- Это не предел, - добавил Мухамбетов. – Наибольшее количество проектов предлагается в агропромышленном секторе, но к этой работе нужно активнее подключаться малому и среднему бизнесу, учебным заведениям и в других отраслях.

Подробно о запланированной работе рассказал заместитель акима области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ.

В частности, по направлению растениеводства сельхозпредприятия реализуют проекты по внедрению электронных карт полей и автоматизированных систем севооборота, внедрению систем «умного опрыскивания» и «умной минерализации». В животноводстве намечено широкое внедрение дронов для отслеживания местоположения скота, мониторинга износа пастбищ и оценки качества травы. Планируется также внедрение электронных штрих-кодов для маркировки готовой продукции, которая даст полную информацию о происхождении КРС для конечных покупателей.

- По данным экспертов, внедрение указанных технологий позволит автоматизировать процессы планирования посевов, проводить мониторинг, а также сократить расходы на 15-20% на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ, минерализацию почвы, - отметил Мырзалиев. - Применение «умных технологий» снизит себестоимость продукции в среднем на 10-15%, что позволит сделать ее более конкурентоспособной на рынке.

В качестве примера эффективности применения современных цифровых технологий в АПК участвующий в совещании первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман ЕВНИЕВ рассказал об опыте американских фермеров. В США еще 15 лет назад на комбайнах стояли датчики, с помощью которых фиксировалась урожайность на каждом клочке зернового поля. Получив эту информацию, фермер дифференцировано работал по поддержанию плодородия почвы, что снижало его расходы.

На цифровизацию АПК в 2018 году Костанайской области по госпрограмме выделили 110 млн тенге. Кроме аграрного сектора, запланированы мероприятия по внедрению цифровых технологий в сфере ЖКХ, здравоохранении, образования.

- Очень интересное мероприятие по цифровизации предусматривается в части развития электронной торговли, - сообщил Мырзалиев. - Для этой цели будет внедрена система безналичных платежей на двух торговых рынках Костаная с использованием технологий QRcode. Проще говоря, население сможет расплачиваться за приобретаемый товар не традиционно наличными средствами, а путем мобильного приложения, позволяющего считывать код и автоматически производить безналичный расчет.

Для реализации программы «Цифровой Казахстан» на 2018 год рабочая комиссия акимата области разработала Дорожную карту. Помимо вышеназванных мероприятий, она предусматривает и подготовку специалистов по IT-технологиям. Причем все будет начинаться со школьной скамьи. С этой целью в Костанае планируют открыть в сентябре специализированную школу-интернат на базе школы для одаренных детей «Озат».

Ректор Костанайского госуниверситета Хусаин ВАЛИЕВ предложил на основе КГУ создать агробиотехнологический и ветеринарный хаб, который объединил бы исследовательский потенциал местных вузов, способных обеспечить научную поддержку проектам по цифровизации. И выразил готовность выделить в здании университета помещение для офиса, а также денежные средства для старта.

Аким области идею поддержал и предложил первому вице-министру сельского хозяйства официально рассмотреть ее в министерстве.

- Проектами по цифровизации должно заниматься не только специальное управление акимата, - сказал в заключение глава региона. – Это дело каждого акима и других управлений акимата. О ходе работы докладывать будете мне каждый месяц. Главный результат должен выражаться в повышении производительности труда и улучшении качества жизни людей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА