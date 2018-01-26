В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
Евгений ШИБАРШИН
Об этом сегодня, 26 января, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на расширенном совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Мероприятие прошло в купольном зале филармонии с участием акимов городов и районов.
- Управление цифровизации создано в рамках оптимизации штата, - уточнил глава региона. – Оно начнет работать в течение четырех месяцев.
Необходимость такого решения глава региона обосновал тем, что 80 процентов Послания президента РК народу Казахстана посвящено вопросам цифровизации, и в Костанайской области по этой теме уже разработано 68 проектов.
- Это не предел, - добавил Мухамбетов. – Наибольшее количество проектов предлагается в агропромышленном секторе, но к этой работе нужно активнее подключаться малому и среднему бизнесу, учебным заведениям и в других отраслях.
Подробно о запланированной работе рассказал заместитель акима области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ.
В частности, по направлению растениеводства сельхозпредприятия реализуют проекты по внедрению электронных карт полей и автоматизированных систем севооборота, внедрению систем «умного опрыскивания» и «умной минерализации». В животноводстве намечено широкое внедрение дронов для отслеживания местоположения скота, мониторинга износа пастбищ и оценки качества травы. Планируется также внедрение электронных штрих-кодов для маркировки готовой продукции, которая даст полную информацию о происхождении КРС для конечных покупателей.
- По данным экспертов, внедрение указанных технологий позволит автоматизировать процессы планирования посевов, проводить мониторинг, а также сократить расходы на 15-20% на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ, минерализацию почвы, - отметил Мырзалиев. - Применение «умных технологий» снизит себестоимость продукции в среднем на 10-15%, что позволит сделать ее более конкурентоспособной на рынке.
В качестве примера эффективности применения современных цифровых технологий в АПК участвующий в совещании первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман ЕВНИЕВ рассказал об опыте американских фермеров. В США еще 15 лет назад на комбайнах стояли датчики, с помощью которых фиксировалась урожайность на каждом клочке зернового поля. Получив эту информацию, фермер дифференцировано работал по поддержанию плодородия почвы, что снижало его расходы.
На цифровизацию АПК в 2018 году Костанайской области по госпрограмме выделили 110 млн тенге. Кроме аграрного сектора, запланированы мероприятия по внедрению цифровых технологий в сфере ЖКХ, здравоохранении, образования.
- Очень интересное мероприятие по цифровизации предусматривается в части развития электронной торговли, - сообщил Мырзалиев. - Для этой цели будет внедрена система безналичных платежей на двух торговых рынках Костаная с использованием технологий QRcode. Проще говоря, население сможет расплачиваться за приобретаемый товар не традиционно наличными средствами, а путем мобильного приложения, позволяющего считывать код и автоматически производить безналичный расчет.
Для реализации программы «Цифровой Казахстан» на 2018 год рабочая комиссия акимата области разработала Дорожную карту. Помимо вышеназванных мероприятий, она предусматривает и подготовку специалистов по IT-технологиям. Причем все будет начинаться со школьной скамьи. С этой целью в Костанае планируют открыть в сентябре специализированную школу-интернат на базе школы для одаренных детей «Озат».
Ректор Костанайского госуниверситета Хусаин ВАЛИЕВ предложил на основе КГУ создать агробиотехнологический и ветеринарный хаб, который объединил бы исследовательский потенциал местных вузов, способных обеспечить научную поддержку проектам по цифровизации. И выразил готовность выделить в здании университета помещение для офиса, а также денежные средства для старта.
Аким области идею поддержал и предложил первому вице-министру сельского хозяйства официально рассмотреть ее в министерстве.
- Проектами по цифровизации должно заниматься не только специальное управление акимата, - сказал в заключение глава региона. – Это дело каждого акима и других управлений акимата. О ходе работы докладывать будете мне каждый месяц. Главный результат должен выражаться в повышении производительности труда и улучшении качества жизни людей.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...