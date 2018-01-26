"Слон посреди комнаты" - Асанов о коррупции в рядах судей

Председатель Верховного суда Жакип Асанов высказался о коррупции и злоупотреблении служебным положением в судебной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

По его словам, несмотря на то, что большинство казахстанских судей преданы своему делу, есть и те, кто нарушает судебную этику.

- Люди верят, что мы гарант справедливости. А истинная обитель справедливости - это совесть судьи, которому общество или государство доверило вершить правосудие над людьми. Судья должен быть свободен от предрассудков, страхов, стереотипов, его должны вести знания, убеждения, мудрость, честность, порядочность. К сожалению, о таких основополагающих принципах мы вообще не говорим, - обратил внимание Жакип Асанов в ходе расширенного совещания судей.

Он отметил, что зачастую, говоря о деятельности судей, упоминаются только цифры и показатели.

- Но, как говорят, есть "слон посреди комнаты", которого трудно обойти и не заметить. Это коррупция и злоупотребление в наших рядах. Судьи сами пишут, а общественность уже давно обсуждает - они ведь все знают о нас, на местах особенно. Приезжаешь в любую область, все про всех знают: кто с кем общается, чьи интересы защищает, с кем дружит, с кем құда (сват), как живет, на чем ездит, где отдыхает, - все знают. Я не стал сегодня на всем этом заострять внимание. Но это не значит, что мы не видим "слона", наоборот, работу здесь будем усиливать, - обратился к судьям Жакип Асанов.

- Большинство наших судей преданы своему делу в ущерб личному времени, здоровью, семье. Они на работе после восьми вечера и в праздники, и в выходные. Это психологически, эмоционально и даже физически сложная изнуряющая работа. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу во благо наших граждан и нашей страны, - сказал председатель Верховного суда республики Жакип Асанов.