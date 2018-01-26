"Слон посреди комнаты" - Асанов о коррупции в рядах судей
Председатель Верховного суда Жакип Асанов высказался о коррупции и злоупотреблении служебным положением в судебной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото Турара Казангапова
По его словам, несмотря на то, что большинство казахстанских судей преданы своему делу, есть и те, кто нарушает судебную этику.
- Люди верят, что мы гарант справедливости. А истинная обитель справедливости - это совесть судьи, которому общество или государство доверило вершить правосудие над людьми. Судья должен быть свободен от предрассудков, страхов, стереотипов, его должны вести знания, убеждения, мудрость, честность, порядочность. К сожалению, о таких основополагающих принципах мы вообще не говорим, - обратил внимание Жакип Асанов в ходе расширенного совещания судей.
Он отметил, что зачастую, говоря о деятельности судей, упоминаются только цифры и показатели.
- Но, как говорят, есть "слон посреди комнаты", которого трудно обойти и не заметить. Это коррупция и злоупотребление в наших рядах. Судьи сами пишут, а общественность уже давно обсуждает - они ведь все знают о нас, на местах особенно. Приезжаешь в любую область, все про всех знают: кто с кем общается, чьи интересы защищает, с кем дружит, с кем құда (сват), как живет, на чем ездит, где отдыхает, - все знают. Я не стал сегодня на всем этом заострять внимание. Но это не значит, что мы не видим "слона", наоборот, работу здесь будем усиливать, - обратился к судьям Жакип Асанов.
- Большинство наших судей преданы своему делу в ущерб личному времени, здоровью, семье. Они на работе после восьми вечера и в праздники, и в выходные. Это психологически, эмоционально и даже физически сложная изнуряющая работа. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу во благо наших граждан и нашей страны, - сказал председатель Верховного суда республики Жакип Асанов.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...