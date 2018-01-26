Морозы в Костанайской области станут слабее и появится надежда на снег

По прогнозам КФ РГП «Казгидромет», начиная с воскресенья, 28 января, мороз уже не будет таким суровым, а на следующей неделе ожидается потепление.

- Уже в понедельник столбики термометров по ночам не опустятся ниже 30-градусной отметки,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - То есть, ночью ожидаем 25-30 градусов мороза, а местами и того меньше - минус 20. Днем будет 15-20, местами 12 градусов мороза. К четвергу, 1 февраля, ожидаем приход циклона, в связи с этим уже в среду местами возможны небольшие осадки.

Ветер, по прогнозам синоптиков, первую половину будущей недели будет юго-западным до 15 м/с, порывами до 20 м/с.