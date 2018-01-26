Морозы в Костанайской области станут слабее и появится надежда на снег
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам КФ РГП «Казгидромет», начиная с воскресенья, 28 января, мороз уже не будет таким суровым, а на следующей неделе ожидается потепление.
- Уже в понедельник столбики термометров по ночам не опустятся ниже 30-градусной отметки,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - То есть, ночью ожидаем 25-30 градусов мороза, а местами и того меньше - минус 20. Днем будет 15-20, местами 12 градусов мороза. К четвергу, 1 февраля, ожидаем приход циклона, в связи с этим уже в среду местами возможны небольшие осадки.
Ветер, по прогнозам синоптиков, первую половину будущей недели будет юго-западным до 15 м/с, порывами до 20 м/с.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 163
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...