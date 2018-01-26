Дороги в Костанайской области открыты для всех видов транспорта

Сегодня, 26 января, с 12.00 в связи с потеплением для автомобилей на дизельном топливе были открыты все дороги областного и республиканского значения. Об этом сообщили в филиале АО "НК "КазАвтоЖол" и управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области.

- Ситуация, как и в предыдущие дни - то есть, если вечером опять похолодает, то трассы снова перекроем, - пояснили в ведомстве.

В Костанайской области из-за сильных морозов уже почти неделю ограничивают движение для автомобилей на дизельном топливе.

Напомним, со вчерашнего вечера были перекрыты все трассы, кроме Костанай-Рудный и Костанай-Федоровка-Карабалык-граница с Челябинском.