Информацию об отгрузке бесплатных лекарств по медорганизациям теперь можно увидеть онлайн
Информацию о том, какие лекарства для бесплатного отпуска диспансерным пациентам уже отгрузили в регионы, теперь можно посмотреть онлайн, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Минздрав.
На сайте "СК-Фармации" создан специальный раздел, в котором пациенты смогут найти всю необходимую информацию о состоянии закупки лекарств через систему единой дистрибуции и о том, в каких аптеках их отдают по рецептам. Посмотреть все данные можно здесь.
По словам и.о. председателя правления Единого дистрибьютора Шарии Исмухановой, информация в разделе будет обновляться ежедневно, и пациенты смогут увидеть, поступило ли прописанное им лекарство в аптеки.
- Мы понимаем, как важно пациентам знать, есть ли заявка на необходимое им лекарство в их регионе и поступило ли оно в аптечные пункты. Поэтому было принято решение о публикации этих данных в открытом доступе, – рассказала Шария Исмуханова.
Также на сайте можно найти данные о том, где в регионе отпускают бесплатные препараты с указанием адреса и контактных телефонов. Кроме того, в разделе опубликованы телефоны горячей линии, куда казахстанцы смогут позвонить, чтобы получить более точную информацию о графике отгрузки необходимых препаратов в их регион.
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