Жители Костаная просят помочь женщине, которая уже много лет живет на улице

О 43-летней Юлии КАРАГОДИНОЙ «НГ» уже писала в 2015 году. Взволнованные судьбой бездомной женщины читатели присылали нам ее фото с просьбой определить Юлию в центр рессоциализации (прошлое название - центр адаптации - «НГ»). Тогда учреждение ее приняло - правда, на время. Вскоре женщина вновь оказалась на улице.

А в январе 2018 года, около недели назад, Юлия Карагодина в жуткий мороз получила сильное обморожение конечностей. Врачи говорят, что возможна ампутация.

Пенсионерка Людмила СИРЕНКО уже 4 года фактически из окна своей квартиры наблюдает за жизнью бездомной Юлии Карагодиной. Временами помогает, чем может, отвозит в центр рессоциализации, расположенный по ул. Мауленова, 11 "А", или в ночлежку по ул. Кобыланды батыра, 21/3. Говорит, что сердце кровью обливается, когда видит, что живой человек сидит на лавочке зимой и замерзает.

- Насколько я знаю, сейчас она не пьет, очень спокойная женщина, - рассказала «НГ» Людмила Васильевна. - Но у нее есть психическое заболевание. То ли это что-то типа олигофрении, то ли проблемы появились из-за злоупотребления алкоголем. У нее недержание, она плохо ходит, временами не помнит себя. Ее видели даже с опущенными штанами около мусорных баков. Юлия уже несколько раз за эти 4 года, что я ее знаю, пристраивалась в центр адаптации. А в этом году ее туда не взяли. Она днем шатается по улицам, а ночью приходит к ночлежке. Когда начались эти крещенские морозы, ее не пустили даже туда. 20 января ее где-то подобрала полиция и увезла в ночлежку. А оттуда направили уже в больницу.

Сейчас Юлия Карагодина находится в травматологическом отделении Костанайской городской больницы. Главный врач учреждения Самат ШУМЕНБАЕВ подтвердил «НГ», что такая женщина к ним поступила, но подробно о ее здоровье рассказывать не стал. Такая информация относится к разряду «врачебная тайна» и представляется только родственникам пациентов.

- Дней 7-10 мы будем за ней наблюдать, - сообщил Шуменбаев. - Либо ткани восстановятся, либо поражение очень глубокое и мы будем определять уровень ампутации.

Юлия лежит в отдаленной от остальных палате, вместе с людьми, оказавшимися в подобных жизненных ситуациях. На тумбочке - только пустой стакан из-под чая. Родственники, говорит Юлия, у нее есть, но связь с ними она не поддерживает.

История ее жизни удручающая: мать рано умерла, Юлия жила с пьющим отцом. Потом вышла замуж, супруг с подачи отца тоже пристрастился к алкоголю. Семейная жизнь пошла под откос. По ее словам, после смерти отца дом стал собственностью старшего брата Юлии, а она осталась на улице. Мужа постигла та же участь. В последний раз они с супругом виделись около года назад в центре адаптации. Поговорили немного и разошлись.

- Ноги у меня не болят, потому что я их не чувствую, - отвечает на вопросы Юлия. - Я уже 20 лет живу на улице. Привыкла к таким условиям. Куда пойду дальше, не знаю. У меня есть старший брат Герман. Мы очень редко общаемся. Он знает, что я так живу. Думаю, что я сама в чем-то виновата, что оказалась в такой ситуации. Поэтому он от меня отвернулся. Еще у меня есть сын от первого мужа. Зовут его Антон, ему сейчас 20 лет. Учится в Челябинске. Он когда приезжает, разыскивает меня. Но ничем мне помочь не может, так как сам выживает в Челябинске.

По словам Юлии, она работала швеей-мотористкой и разносила почту.

Насколько вся эта история правдива, судить сложно. Временами Юлия даже не помнит, где была вчера. Ее соседка по палате Олеся, которая по стечению обстоятельств уже второй раз лежит вместе с Юлией в травматологии, говорит, что женщина каждый раз рассказывает разные истории.

- Здесь есть санитарочки, которые контактируют с центром адаптации и помогают таким, как Юлия, пристраиваться, - поделилась с «НГ» Олеся. - У нее и правда есть брат. С ним медсестры даже созванивались. Говорят, что у нее есть документы и она даже получает пособие, но по этой теме надо обращаться в адаптацию, они всем этим заведуют. Я слышала от тех людей, которые жили на КСК вместе с Юлией, что у нее была очень красивая свадьба. Потом по каким-то причинам она стала жить у брата. С Юлией начались проблемы и он оформил ее в центр адаптации.

Заместитель директора центра рессоциализации Айжан КАРКЕНОВА ничего о Юлии Карагодиной сказать не смогла, сославшись на то, что нужно поднимать ее личное дело, чтобы выяснить, когда она жила в этом заведении. Все вопросы порекомендовала адресовать городскому отделу занятости и социальных программ. А там нам сообщили, что об этой женщине слышат уже не впервые. Заместитель руководителя отдела занятности и соцпрограмм Костаная Лаура ИСАБАЕВА отмечает, что центр рессоциализации по больше части может помочь только тем, кто сам этого хочет.

- С поступившими заключается социальный контракт, - пояснила она «НГ». - Со своей стороны центр обязуется предоставить бесплатное жилье, медицинские, психологические и социально-бытовые услуги, питание. Также он помогает в восстановлении документов. Человек же, в свою очередь, должен найти себе работу, стать самостоятельным. В центре адаптации он может находиться только год. За это время он должен "встать на ноги" и обеспечивать себя сам. В центр рессоциализации не принимают пьяных, наркозависимых, больных психическими заболеваниями и открытой формой туберкулеза. За нарушение режима центра могут и выгнать. Но часто люди просто сами уходят, потому что не готовы жить по принятым в обществе правилам. Им нравится их бродяжнический образ жизни. Насколько я знаю, у Юлии Карагодиной есть нарушения опорно-двигательной системы, несколько приобретенных вследствие алкоголизма заболеваний. Инвалидность ей не дают. Но она не сможет сама управлять своей жизнью.

Лаура Исабаева обещала сообщить о ситуации руководителю отдела. По ее словам, есть возможность устроить Юлию в интернат, либо отправить на обследование в психиатрическую больницу.

Также Исабаева сообщила, что документы клиентов центра рессоциализации не хранятся в этом заведении, они должны находиться в руках у самих постояльцев. Пенсию или пособия за них центр тоже получать не может.

Если собрать все необходимые документы, то Юлию можно пристроить в Рудненский интернат для инвалидов и пожилых людей.

- Центр занятности должен собрать пакет документов, - сообщила "НГ" заместитель директора интерната Айганша ГУНАЕВА. - И, возможно, мы ее примем. Вообще таких людей распределяют по месту жительства, но в Костанае интернатов такого типа нет.

В ночлежке Юлию Карагодину тоже очень хорошо знают. И отрицают информацию о том, что женщину когда-то не пускали переночевать. В ночлежку не берут только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, буйных и ведущих себя неадекватно. Юлия Карагодина к этой категории не относится.

- У нас режим пребывания в зимнее время с 18.00 до 10.00, - рассказала «НГ» одна из сотрудниц учреждения. - Юлия переночует у нас и сидит потом на трубах до вечера. Вот недавно она вышла от нас и несколько дней не появлялась. Потом ее привезли к нам на скорой с сильными обморожениями нижних конечностей. Это серьезно, поэтому наш медик выписал направление в горбольницу. Это было 20 января в 20.40. Мы можем держать у себя до 50 человек. Но 19 января нам пришло постановление во время сильных морозов в период с 22-го по 26 января принимать на ночлег абсолютно всех. Нам ее тоже жалко, но большего мы для нее сделать не можем. Вот на нас ругаются, но хоть бы сами взяли к себе такого человека и приютили.

В больнице Юлия Карагодина проведет еще, как минимум, неделю. Если врачи решат делать операцию, то еще больше. Все это время она хотя бы будет находиться в тепле. Что будет с ней дальше, «НГ» обещали сообщить в отделе занятости. Мы обязательно напишем об этом.

Сейчас для Юлии нужна хоть какая-то одежда. У нее есть только один халат, который для нее принесли сотрудники больницы. Остались ли у нее зимние вещи, неизвестно. Скорее всего, их выбросили, потому что от грязи они пришли в негодность.

Если у вас есть возможность передать хоть что-нибудь для нее, вы можете принести это в 16 палату травматологического отделения городской больницы или завезти в редакцию «НГ».