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Иолис
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
26.01.18 19:56
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
26.01.18 19:54
Серый волк
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
26.01.18 19:46
КГСПС
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
26.01.18 19:39
Серый волк
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...
26.01.18 19:36
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Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам

26 января 2018, 13:22 |  Государство

С начала 2018 года третьими лицами получено 145 адресных справок, 22 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица и 16 справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Фото Tengrinews.kz

Сервис доступен на портале eGov.kz. Данная услуга предоставляется бесплатно.

- Граждане будут давать разрешение на каждое получение справки третьим лицом посредством SMS-сообщения. Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему будет отправлено сообщение в личный кабинет для согласования (отказа) запроса, а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом. И только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет, - прокомментировали в организации.

В АО пояснили, что в роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо, а в роли пользователя может выступить только физическое лицо.

- Данный сервис запущен в пилотном режиме в рамках реализации проекта "Услуги без справок" и в настоящий момент действует для получения третьими лицами таких электронных справок, как адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Также в феврале 2018 года список сервиса пополнит справка о наличии либо отсутствии судимости, - сообщили в организации.

Для регистрации в базе мобильных граждан пользователю необходимо в "личном кабинете" на портале электронного правительства в графе "телефон" указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан mGov на портале, или привязать номер телефона к ИИН, обратившись в ЦОН.
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Комментарии к новости

§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так? это на каком основании интересно? вообще-то это нарушение прав частной собственности и приватной сферы. Теперь, что "гостей" можно ждать наверное некоторым. Вот бы в 90-ые такое разрешили, работы для "чёрных риелторов" не початый край был бы.
Лучше бы узаконили время по уходу за ребёнком в течении 3-ёх лет (как это в других странах принято) с зачислением в рабочий стаж и как следствие в пенсионный.

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 13:07]
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Бывалый
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам




Отправлено: 26.01.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это на каком основании интересно?

На основании разрешения владельца этой собственности...
Вы статью-то читали?

§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На основании разрешения владельца этой собственности...Вы статью-то читали?

Читал. Да ладно. Банковские счета, кредитные карты, электронные кошелки взламывают. А тут СМС сообщение, проще не куда. Вариантов "отключить" клиента много ;-) А учитывая, что всё больше смартфонов деблокируются отпечатком пальца, ещё проще. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 13:23]
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