Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам

С начала 2018 года третьими лицами получено 145 адресных справок, 22 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица и 16 справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

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Сервис доступен на портале eGov.kz. Данная услуга предоставляется бесплатно.

- Граждане будут давать разрешение на каждое получение справки третьим лицом посредством SMS-сообщения. Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему будет отправлено сообщение в личный кабинет для согласования (отказа) запроса, а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом. И только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет, - прокомментировали в организации.

В АО пояснили, что в роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо, а в роли пользователя может выступить только физическое лицо.

- Данный сервис запущен в пилотном режиме в рамках реализации проекта "Услуги без справок" и в настоящий момент действует для получения третьими лицами таких электронных справок, как адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Также в феврале 2018 года список сервиса пополнит справка о наличии либо отсутствии судимости, - сообщили в организации.

Для регистрации в базе мобильных граждан пользователю необходимо в "личном кабинете" на портале электронного правительства в графе "телефон" указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан mGov на портале, или привязать номер телефона к ИИН, обратившись в ЦОН.