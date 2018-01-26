Автомобили для госорганов будут закупать централизованно

Об этом в четверг, 25 января, во время презентации в мажилисе законопроекта о государственных закупках и закупках квазигосударственных компаний рассказал вице-министр финансов Руслан БЕКЕТАЕВ, передает Ratel.kz.

Он отметил, что на республиканском уровне курировать закупки будет Комитет по государственным закупкам Министерства финансов.

На областном уровне – действующие управления госзакупок при акиматах регионов. На районном - вновь создаваемые отделы госзакупок при акиматах районов, либо эти функции будут возложены на существующие отделы районных акиматов.

- Перечни товаров, работ и услуг для всех вышеперечисленных уровней будут определяться Минфином на основе результатов анализа закупок. Тем самым станут четко разграничены полномочия между уровнями центральных закупочных служб, - отметил он.

При этом Руслан Бекетаев объяснил, что централизованно предполагается закупать однотипные товары, необходимые всем госучреждениям в районе.

В частности, на республиканском уровне централизованно предлагается приобретать автомобили, из-за закупок которых в областях то и дело вспыхивают скандалы.

Озвучил вице-министр финансов и одну из главных проблем госзакупок. По словам Руслана Бекетаева, это большая доля закупок из одного источника.

- 63 процента закупок, проведенных в 2017 году, признаются несостоявшимся, что является основанием для последующего заключения договора из одного источника. Анализ закупок, проведенных за 2018 год, показывает, что свыше 80 процентов конкурсов признаются несостоявшимися и осуществляются из одного источника. А по строительным видам работ стоимостью свыше 1 миллиард тенге практически все 100 процентов закупок признаются несостоявшимся. После чего заказчики заключают договор с допущенным участником, который, как правило, представляет заявку с максимальной ценой, - сообщил он.

К слову, согласно данным Министерства финансов, методом из одного источника в прошлом году было закуплено товаров и услуг на сумму более 2,5 трлн тенге.

Причины массовых отклонений заявок по закупкам строительства связаны с проектно-сметной документацией.

Конкурсные документации требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат в некоторых случаях ссылку на устаревшую технику, что является поводом для заказчика на законном основании отклонить любого потенциального поставщика.

Еще одна новелла законопроекта касается вопроса выбора поставщика.

Чтобы не допускать более отклонений претендентов по формальным причинам, правительство решило упростить требования к участникам закупок.

- Мы делаем упор не на количественные, а на качественные критерии выбора поставщика. Такими являются коэффициент налоговой нагрузки, финансовая состоятельность, положительный опыт, то есть репутация, завоеванная за время участия в государственных закупок, будет учитываться, - заявил Руслан Бекетаев.

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