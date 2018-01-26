В Костанае отменили занятия во второй смене

Температура воздуха в областном центре днем 26 января составила -27 градусов. Ветер 5 м/с, направление юго-восточное. В связи с такими погодными условиями отдел образования акимата Костаная принял решение отменить занятия в школах во второй смене с 0 по 8 класс.