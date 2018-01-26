"Часы судного дня" перевели: до апокалипсиса осталось две минуты

"Часы судного дня", указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперёд из-за провокационных действий мировых держав. Теперь они показывают 23:58. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на журнал Bulleting of the Atomic Scientists.

Фото с сайта ktla.com

Причины для перевода стрелки на полминуты вперёд к ядерной и климатической катастрофе объяснила редакция научного журнала.

"В 2017 году мировые лидеры не смогли эффективно реагировать на надвигающиеся угрозы ядерной войны и изменения климата, сделав ситуацию с мировой безопасностью более опасной, чем это было раньше, и столь же опасной, как и после Второй мировой войны", – указано в материале.

Наибольшие риски в прошлом году возникли в ядерной области.

"Программа Северной Кореи по ядерному оружию достигла значительного прогресса в 2017 году, увеличив риски для самой Северной Кореи, других стран региона и Соединённых Штатов. Гиперболическая риторика и провокационные действия обеих сторон увеличили вероятность ядерной войны случайно или по просчёту", – отмечается в бюллетене.

Опасения, связанные с Корейским полуостровом, стали не единственными ядерными угрозами, очевидными в 2017 году.

"Ядерные риски усугубляются американо-российскими отношениями, которые в настоящее время имеют больше конфликтов, чем сотрудничества. Координация по сокращению ядерных рисков почти мертва", – отметила редколлегия журнала.

В отчёте раскритиковали и способ ведения внешней политики правящей верхушкой Соединённых Штатов.

"Ни союзники, ни противники не смогли надёжно предсказать действия США или понять, когда заявления Штатов реальны, а когда они являются просто риторикой. Международная дипломатия была сведена к названию, придав ей сюрреалистический смысл нереальности, которая делает ситуацию с мировой безопасностью ещё более угрожающей", – сообщается в документе.

Кроме амбиций лидеров стран составители бюллетеня отметили и угрозы изменения климата, которые требуют неотложного внимания.

"Народы мира должны будут значительно сократить свои выбросы парниковых газов, чтобы сохранить климатические риски управляемыми, до сих пор глобальные ответные меры не соответствовали этой проблеме", – отметили в бюллетене.

Ко всему перечисленному авторы проекта добавили разрушающее воздействие информационных технологий, которые используются как оружие в "интернет кампаниях обмана", направленных на разрушение демократических стран во всём мире, подрыв честных выборов и доверия населения.

"Эта ситуация с безопасностью сама по себе оправдывает перемещение минутной стрелки "часов судного дня" ближе к полуночи. Из-за чрезвычайной опасности нынешнего момента Совет по науке и безопасности сегодня перемещает минутные стрелки "часов судного дня" на 30 секунд ближе к катастрофе. Сейчас уже две минуты до полуночи – так близко часы доходили до судного дня в 1953 году, в разгар холодной войны", – резюмировали составители бюллетеня.

Совет по науке и безопасности выразил надежду, что эта перезагрузка часов будет понята правильно – как неотложное предупреждение о глобальной опасности.

"Часы судного дня" – проект журнала, который начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы. Символические часы стали индикатором уязвимости мира из-за ядерной катастрофы, изменения климата и новых технологий.

В прошлом году часы были также переведены на полминуты – до 23:57:30. Основанием для этого послужили заявления нового президента США Дональда Трампа по поводу укрепления ядерного потенциала Америки и использования этого вида вооружений.