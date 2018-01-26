В Костанайской области для автомобилей на дизельном топливе открыты только две трассы

Из-за усиления мороза со вчерашнего вечера, 25 января, с 21.00 для автомобилей на дизельном топливе вновь закрыли дороги республиканского значения, кроме участков Костанай - Рудный, Костанай - Федоровка-Карабалык - граница с Челябинском. Об этом "НГ" сообщили в филиале АО "НК "КазАвтоЖол".

- Опять же, возможно, к обеду трассы снова откроем, - пояснили в ведомстве.

С 21.00 вчерашнего вечера все дороги областного значения в регионе для автомобилей с дизельным двигателем также закрыты.