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Один год ограничения свободы получил житель Аркалыка за дачу ложных показаний

25 января 2018, 15:42 |  Общество

Дело в отношении граждинина А. было рассмотрено Аркалыкским городским судом.

В апреле 2017 года А., проходя свидетелем по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем тяжкие телесные повреждения, дал заведомо ложные показания. В ходе допроса в следственном кабинете УВД Аркалыка о совершении преступления неустановленным лицом свидетеля предупредили под роспись об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако он изложил вымышленные обстоятельства с созданием искусственных доказательств обвинения, пытаясь тем самым ввести в заблуждение должностных лиц.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, в ходе главного судебного разбирательства подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд учел при назначении наказания подсудимому А. в качестве смягчающих ответственность обстоятельств чистосердечное раскаяние в содеянном, молодой возраст, отсутствие судимости, положительную характеристику по месту жительства и учебы.

Отягчающих ответственность обстоятельств по делу у подсудимого суд не установил.

Приговором суда гражданин А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.420 ч.1 УК РК (заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод). Суд определил наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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