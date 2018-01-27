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"Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат обратился к Сагинтаеву

27 января 2018, 09:28 |  Государство

Депутат Сената Парламента Ербулат Мукаев предложил в качестве одного из направлений программы "Нурлы жер" включить ликвидацию аварийных домов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: gkhgroup.ru

"Сегодня во многих городах нашей страны есть дома, признанные аварийными. Жители таких домов стоят в очереди в местных исполнительных органах. Согласно действующему законодательству, жителей домов, которые признаны аварийными и находятся в ведении местных исполнительных органов, положено обеспечить жильем", - сказал Ербулат Мукаев, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны.

По его словам, действующий закон о жилье не может значительно решить эту проблему.

"Допустим, что в двухэтажном доме живут 18 семей. У них разная очередь на жилье. И если первую зарегистрированную семью можно обеспечить жильем, то очередь последней зарегистрированной семьи может дойти только через десять лет. Аварийный дом не может ждать десять лет. Нет возможности сразу обеспечить всех жителей этого аварийного дома жильем. В связи с этим предлагаем включить в качестве одного из направлений программы "Нурлы жер" ликвидацию аварийных домов, а также внести соответствующие изменения в законодательство", - заявил депутат Мукаев.
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Комментарии к новости

Жссб
Re: "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат...




Отправлено: 27.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто копить будет? Нужно минимум 30% и потом платить минимум 10 лет. Думаете кто снимает, жилье есть? Живут годами в чужом

Народный контроль
Re: "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат...




Отправлено: 27.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таких домах в основном проживают неблагополучные во всех отношения люди. Чисто рассуждаю по соседним домам в районе КЖБИ. Из за систематических неплатежей их вывели из состава ПКСК. Самостоятельно содержать свой дома жители не желают. По этому жилищный фонд приходит в упадок. Знаю одну квартиру владельцы которой вообще никогда не оплачивали ни за какие коммунальные услуги. Долг за отопление приблизился уже к миллиону. А на водку деньги всегда находятся! И таких очень много. Поэтому бремя содержания падает на плечи нормальных людей. Из за неплательщиков коммунальщики вынуждены подымать тарифы.

§ 112
Re: "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы на селе строили дома, чем сгонять народишко с поселков, где каждый дом без туалета и ванны в аварийном состоянии, впаривая им бешенные проценты и большие коммунальные платежи..
Хех..
Строительные кампании начали лоббировать и этот закон?
Профайл

1952/ Доктор СИЗО
Re: "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат...




Отправлено: 27.01.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лучше бы на селе строили дома,

Это пусть решают сельхозформирования. Кому и где жить. И в каком количестве. Нечего разводить узаконенное тунеядство на селе. Что бы не убивали друг друга за 350 теньге. Нужно вообще убрать само наименование село, поселок, отделение. Пусть подтягиваются к очагам цивилизации в райцентры или города. И заодно становятся на обязательный учет в полиции как свободная пара рук.

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