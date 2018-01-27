"Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат обратился к Сагинтаеву

Депутат Сената Парламента Ербулат Мукаев предложил в качестве одного из направлений программы "Нурлы жер" включить ликвидацию аварийных домов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: gkhgroup.ru

"Сегодня во многих городах нашей страны есть дома, признанные аварийными. Жители таких домов стоят в очереди в местных исполнительных органах. Согласно действующему законодательству, жителей домов, которые признаны аварийными и находятся в ведении местных исполнительных органов, положено обеспечить жильем", - сказал Ербулат Мукаев, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны.

По его словам, действующий закон о жилье не может значительно решить эту проблему.

"Допустим, что в двухэтажном доме живут 18 семей. У них разная очередь на жилье. И если первую зарегистрированную семью можно обеспечить жильем, то очередь последней зарегистрированной семьи может дойти только через десять лет. Аварийный дом не может ждать десять лет. Нет возможности сразу обеспечить всех жителей этого аварийного дома жильем. В связи с этим предлагаем включить в качестве одного из направлений программы "Нурлы жер" ликвидацию аварийных домов, а также внести соответствующие изменения в законодательство", - заявил депутат Мукаев.