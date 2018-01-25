Быстрее не бывает

Форум
Медный
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
25.01.18 19:38
МаШа
«Я и моя машина». Она - и гараж, и детсад
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
25.01.18 19:27
olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
25.01.18 19:19
olegggon
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
25.01.18 19:09
kbkz1980
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.
25.01.18 19:06
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные онлайн-компании

25 января 2018, 16:20 |  Общество

Депутат Сената Парламента Серей Ершов обратился с запросом в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку микрокредитных онлайн-компаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pexels.com

"В комитет по социально-культурному развитию и науке Сената обратились представители Ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы. Так, в последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением, как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению под 700-1000 процентов годовых. Данные займы не ограничены по процентной ставке, размерам штрафов и пени. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайтах онлайн-компаний", - обратился с депутатским запросом Серей Ершов в Генеральную прокуратуру РК.

Идентификация клиента, по его мнению, осуществляется поверхностно, "кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он ни находился - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под принуждением".

"Нормы закона о микрофинансовых организациях, регулирующие общественные отношения, связаны с осуществлением деятельности по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды операций и не защищают заемщиков данных компаний. То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования и их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными госорганами", - добавил депутат.

Он отметил, что сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитные коды кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны.

"Без их письменного согласия и подписания со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них информации, что является нарушением пункта 1 статьи 25 закона РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК", - сказал Ершов.

"Просим вас провести соответствующую проверку деятельности вышеуказанных онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства, в том числе законности предоставления займов и сбора информации о гражданах", - заключил депутат.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.01.18 16:59 "Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках
25.01.18 15:42 Один год ограничения свободы получил житель Аркалыка за дачу ложных показаний
25.01.18 15:06 Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго
25.01.18 14:08 За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области
25.01.18 13:22 Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках
25.01.18 12:44 Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
25.01.18 11:46 В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением
25.01.18 11:36 Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"
25.01.18 11:08 В Костанае отменили занятия для второй смены
25.01.18 10:37 В Костанайской области из-за морозов остаются закрытыми некоторые трассы

Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
больше чем уверен , вся эта гоп-кампания исходит из одних рук . а именно банкиры могут такое провернуть , раздать проблемным клиентам еще раз барбосов . с тем чтоб покрепче затянуть удавку и довести этих горемычных заемщиков до белой горячки . Косарев , ты молодец!
Профайл Посетить вебсайт

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 0
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх