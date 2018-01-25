Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные онлайн-компании

Депутат Сената Парламента Серей Ершов обратился с запросом в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку микрокредитных онлайн-компаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В комитет по социально-культурному развитию и науке Сената обратились представители Ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы. Так, в последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением, как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению под 700-1000 процентов годовых. Данные займы не ограничены по процентной ставке, размерам штрафов и пени. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайтах онлайн-компаний", - обратился с депутатским запросом Серей Ершов в Генеральную прокуратуру РК.

Идентификация клиента, по его мнению, осуществляется поверхностно, "кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он ни находился - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под принуждением".

"Нормы закона о микрофинансовых организациях, регулирующие общественные отношения, связаны с осуществлением деятельности по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды операций и не защищают заемщиков данных компаний. То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования и их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными госорганами", - добавил депутат.

Он отметил, что сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитные коды кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны.

"Без их письменного согласия и подписания со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них информации, что является нарушением пункта 1 статьи 25 закона РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК", - сказал Ершов.

"Просим вас провести соответствующую проверку деятельности вышеуказанных онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства, в том числе законности предоставления займов и сбора информации о гражданах", - заключил депутат.