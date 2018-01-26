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В Костанае вновь отменили занятия для первой смены
26 января 2018, 06:20 | Общество
Сейчас в Костанае - 28 градусов, ветер юго-восточный 2 м/с. Занятия в школах для учеников 0-9 классов первой смены отменены.
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