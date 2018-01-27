Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен госинформзаказ

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал, к чему может привести полный отказ от государственного информационного заказа, сообщает Informburo.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

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"Сегодня только ленивый не критикует государственный информационный заказ. Звучат предложения отказаться от этой практики. Но я могу со всей ответственностью заявить, что этого делать пока нельзя. Полный отказ от государственного субсидирования погубит развивающуюся казахстанскую медиасферу", – сказал министр на презентации сериальной продукции, изготовленной по заказу МИК РК.

Во-первых, в рамках информационного заказа поддерживаются новые проекты в информационной сфере, инвестируется отечественная продакшн-индустрия, что укрепляет конкурентоспособность рынка, отметил Даурен Абаев.

Во-вторых, благодаря государственному субсидированию снижается зависимость от иностранного контента, сказал глава МИК.

- Я знаю, некоторые выступают за то, чтобы прекратить госинформзаказ, но тогда мы получим, наверное, ещё больше иностранного контента. Сейчас практически на всех республиканских каналах снижается количество покупной иностранной продукции, на замену которой пришли собственные сериалы, телешоу, документальные фильмы и другие, – пояснил он.

В-третьих, по словам министра, ведомство ориентировало госзаказ на увеличение программ на казахском языке в эфире частных телеканалов.

В-четвёртых, государственное инвестирование позволяет осваивать ниши, не рентабельные для коммерческих СМИ, сообщил министр.

- Ярким примером этому могут служить каналы Balapan, Kazsport, "Ел арна", имеющие свою устоявшуюся аудиторию. Вы понимаете, что частному бизнесу, наверное, сложно будет создавать каналы наподобие Balapan, потому что это требует больших серьёзных вложений, а отдача не такая большая, – подчеркнул Даурен Абаев.

И, в-пятых, госинформзаказ направлен на развитие инфраструктуры СМИ, сообщил глава МИК РК.

"В рамках государственного информационного заказа предусмотрены целевые средства на развитие цифрового вещания и распространение каналов свободного доступа, бесплатных для граждан. Сейчас 100% жителей Казахстана имеют возможность получать сигнал "Отау-ТВ" и бесплатно смотреть каналы свободного доступа", – заключил он.

В ходе мероприятия Даурен Абаев рассказал, что за 2017 год в рамках государственного информационного заказа сняли 40 телесериалов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Сериалы рассказывают об истории казахстанского народа, о буднях полицейских и врачей, о семейных ценностях, о жизни в ауле, о молодых предпринимателях и даже стартаперах. 15 сериалов сняли телеканал Qazaqstan, 13 – "Хабар", 12 – частные телеканалы.