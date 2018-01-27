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Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен госинформзаказ

27 января 2018, 11:54 |  Государство

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал, к чему может привести полный отказ от государственного информационного заказа, сообщает Informburo.kz со ссылкой на  МИА "Казинформ".

Фото informburo.kz

"Сегодня только ленивый не критикует государственный информационный заказ. Звучат предложения отказаться от этой практики. Но я могу со всей ответственностью заявить, что этого делать пока нельзя. Полный отказ от государственного субсидирования погубит развивающуюся казахстанскую медиасферу", – сказал министр на презентации сериальной продукции, изготовленной по заказу МИК РК.

Во-первых, в рамках информационного заказа поддерживаются новые проекты в информационной сфере, инвестируется отечественная продакшн-индустрия, что укрепляет конкурентоспособность рынка, отметил Даурен Абаев.

Во-вторых, благодаря государственному субсидированию снижается зависимость от иностранного контента, сказал глава МИК.

- Я знаю, некоторые выступают за то, чтобы прекратить госинформзаказ, но тогда мы получим, наверное, ещё больше иностранного контента. Сейчас практически на всех республиканских каналах снижается количество покупной иностранной продукции, на замену которой пришли собственные сериалы, телешоу, документальные фильмы и другие, – пояснил он.

В-третьих, по словам министра, ведомство ориентировало госзаказ на увеличение программ на казахском языке в эфире частных телеканалов.

В-четвёртых, государственное инвестирование позволяет осваивать ниши, не рентабельные для коммерческих СМИ, сообщил министр.

- Ярким примером этому могут служить каналы Balapan, Kazsport, "Ел арна", имеющие свою устоявшуюся аудиторию. Вы понимаете, что частному бизнесу, наверное, сложно будет создавать каналы наподобие Balapan, потому что это требует больших серьёзных вложений, а отдача не такая большая, – подчеркнул Даурен Абаев.

И, в-пятых, госинформзаказ направлен на развитие инфраструктуры СМИ, сообщил глава МИК РК.

"В рамках государственного информационного заказа предусмотрены целевые средства на развитие цифрового вещания и распространение каналов свободного доступа, бесплатных для граждан. Сейчас 100% жителей Казахстана имеют возможность получать сигнал "Отау-ТВ" и бесплатно смотреть каналы свободного доступа", – заключил он.

В ходе мероприятия Даурен Абаев рассказал, что за 2017 год в рамках государственного информационного заказа сняли 40 телесериалов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Сериалы рассказывают об истории казахстанского народа, о буднях полицейских и врачей, о семейных ценностях, о жизни в ауле, о молодых предпринимателях и даже стартаперах. 15 сериалов сняли телеканал Qazaqstan, 13 – "Хабар", 12 – частные телеканалы.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Сериалы..
Я то американские иногда только смотрю, типа Рэя Донована или сейчас, Ответные меры вроде идет..
Но наши сериалы то вообще думается ни о чем..
Профайл

КК
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...




Отправлено: 27.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши сериалы большинству людей в нашей , более понятнее, чем сериалы Америки, для Вас смысла нет (112), для обычных людей есть, казахские сериалы приближены к их быту и действительности. Есть конечно недочеты, но это только начало. Уже радует что с каждым годом их становиться больше, не все качественные и со смыслом, но это в каждой стране, в соседней России так же.

Марк Стаканыч
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...




Отправлено: 27.01.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно сказал мыныстр.
Государству необходим ресурс для промывки мозгов.
А если его материально не поддерживать, то он не выдержит никакой конкуренции.
Достаточно посмотреть на наши сми.
Живы только потому, что на государственном диалезе.
Отключи и фсё...

§ elektron
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КК:
не все качественные и со смыслом, но это в каждой стране, в соседней России так же.

Ну что же вы так. Конечно вкусы и нравы у каждого свои. Но "Бандитский Петербург", "Менты", "Улицы разбитых фонарей", продолжение второго, А "Убойная Сила" с Хабенским, так вообще классика, на мой взгляд :lol:
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Народный контроль
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...




Отправлено: 27.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Конечно вкусы и нравы у каждого свои. Но "Бандитский Петербург", "Менты", "Улицы разбитых фонарей",

Эти фильмы вообще необходимо ЗАПРЕТИТЬ на законодательном уровне! Эти "шедевры" разлагают детскую психику.Потом удивляемся откуда у учеников школ берётся жестокость,поножовщина.

§ elektron
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Эти "шедевры" разлагают детскую психику

с больным воображением разве что :lol:
Так у вас там и так уже почти всё запрещено. 8-)
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§ 112
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 14:36
Комментарий удален модератором.
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Читатель 1
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...




Отправлено: 27.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"о молодых предпринимателях и даже стартаперах." ))) прочитал как "старпёрах", ну думаю - министр "жжёт"

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