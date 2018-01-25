В Костанае отменили занятия для второй смены
Днем 25 января мороз составил -27 градусов в сочетании с северо-восточным ветером скоростью 5-7 м/с. В связи с погодой отдел образования акимата города Костаная принял решения отменить занятия во второй смене с 0 по 8 класс.
Следите за обновлениями на нашем сайте.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 174
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.