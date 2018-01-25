В Костанае отменили занятия для второй смены

Днем 25 января мороз составил -27 градусов в сочетании с северо-восточным ветером скоростью 5-7 м/с. В связи с погодой отдел образования акимата города Костаная принял решения отменить занятия во второй смене с 0 по 8 класс.

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