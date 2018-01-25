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Медный
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
25.01.18 19:38
МаШа
«Я и моя машина». Она - и гараж, и детсад
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
25.01.18 19:27
olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
25.01.18 19:19
olegggon
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
25.01.18 19:09
kbkz1980
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.
25.01.18 19:06
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В Костанае отменили занятия для второй смены

25 января 2018, 11:08 |  Общество

Днем 25 января мороз составил -27 градусов в сочетании с северо-восточным ветером скоростью  5-7 м/с. В связи с погодой отдел образования акимата города Костаная принял решения отменить занятия во второй смене с 0 по 8 класс.

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Комментарии к новости

ваще
Re: В Костанае отменили занятия для второй смены




Отправлено: 25.01.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Днем 26 января ////

25 сегодня.

неан
Re: В Костанае отменили занятия для второй смены




Отправлено: 25.01.18 - 11:32
Комментарий удален модератором.

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