Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго

В среду, 24 января, депутаты мажилиса пожаловались премьер-министру Бакытжану САГИНТАЕВУ на деятельность Министерства энергетики, возглавляемого Канатом БОЗУМБАЕВЫМ, передает Ratel.kz.

Канат Бозумбаев

Группа депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, фракции «Народные коммунисты» и несколько нуротановцев в письменном запросе заявили, что представители Министерства энергетики, придя с законопроектом по вопросам электроэнергетики, убедили их в необходимости отмены дифференцированного тарифа на электричество, но обещания о последующем удешевлении тарифа не выполнили.

- 15 ноября 2017 года на ваше имя был направлен депутатский запрос от имени 16 депутатов мажилиса, в котором обращалось внимание на значительное удорожание электроэнергии для потребителей, произошедшее в связи с отменой дифференцированного тарифа по времени суток.

В ходе рассмотрения законопроекта по вопросам электроэнергетики, Министерство энергетики убедило депутатов, что в соответствии с нормами законопроекта будут приняты все меры по укрупнению энергопередающих компаний и удешевлению тарифа электроэнергии. Задачей данного законопроекта было снижение стоимости электроэнергии для потребителя за счет повышения надежности электроснабжения и укрупнения региональных электросетевых компаний. Однако на деле все произошло все с точностью до наоборот, - зачитал текст запроса депутат Шакир ХАХАЗОВ в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что после отмены дифференцированного тарифа в августе 2017 года стоимость электроэнергии для потребителей резко повысилась.

Кроме того, по словам Хахазова, уполномоченное ведомство, вопреки нормам и требованиям закона, не проинформировало население о результатах обещанной работы по укрупнению электросетей.

- На днях в СМИ прозвучали сведения о том, что Министерство энергетики прогнозирует снижение тарифов на электроэнергию в 2019 году, а также было заверено, что уже в этом году будут упразднены 15 энергопередающих организаций, а перевод бесхозных сетей на баланс РЭКов должен был начат еще в прошлом году.

Почему население должно ждать снижения тарифов аж до следующего года, когда все объективные предпосылки для этого есть уже сегодня? Не найдет ли Министерство энергетики и в следующем году отговорки, чтобы не снижать тарифы? - задались вопросами депутаты.

Больше всего парламентариев возмутило, что Министерство энергетики игнорирует их письменные запросы и не предоставляет информации об удорожании электроэнергии в регламентированные законом сроки.

- Предметом данного запроса является другой возмутительный акт: ответ на депутатский запрос должен быть представлен в течение 30 дней. Однако ответа на депутатский запрос по вопросу удорожания электроэнергии нет уже более 2 месяцев. Министерство энергетики не приняло, как обещало депутатам и населению мер по снижению тарифов на электричество, с 1 января 2018 года допускает повторное повышение стоимости электроэнергии по всей стране в среднем на 10 процентов, - заметил депутат.

Парламентарии предполагают, что рост тарифа на электричество приведет к удорожанию услуг, продуктов первой необходимости и других товаров.

- Почему Министерство энергетики, взяв на себя эту обязанность, не устранило излишние звенья на линиях передачи электроэнергии, не снизило стоимость электроэнергии, а вместо этого дважды ее повысило? - задались вопросом депутаты.

Они просили премьер-министра лично проконтролировать, чтобы ответ им предоставили в установленные законом сроки.