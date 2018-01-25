Быстрее не бывает

Форум
Медный
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
25.01.18 19:38
МаШа
«Я и моя машина». Она - и гараж, и детсад
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
25.01.18 19:27
olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
25.01.18 19:19
olegggon
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
25.01.18 19:09
kbkz1980
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.
25.01.18 19:06
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго

25 января 2018, 15:06 |  Общество

В среду, 24 января, депутаты мажилиса пожаловались премьер-министру Бакытжану САГИНТАЕВУ на деятельность Министерства энергетики, возглавляемого Канатом БОЗУМБАЕВЫМ, передает Ratel.kz.

Канат Бозумбаев

Группа депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, фракции «Народные коммунисты» и несколько нуротановцев в письменном запросе заявили, что представители Министерства энергетики, придя с законопроектом по вопросам электроэнергетики, убедили их в необходимости отмены дифференцированного тарифа на электричество, но обещания о последующем удешевлении тарифа не выполнили.

- 15 ноября 2017 года на ваше имя был направлен депутатский запрос от имени 16 депутатов мажилиса, в котором обращалось внимание на значительное удорожание электроэнергии для потребителей, произошедшее в связи с отменой дифференцированного тарифа по времени суток.

В ходе рассмотрения законопроекта по вопросам электроэнергетики, Министерство энергетики убедило депутатов, что в соответствии с нормами законопроекта будут приняты все меры по укрупнению энергопередающих компаний и удешевлению тарифа электроэнергии. Задачей данного законопроекта было снижение стоимости электроэнергии для потребителя за счет повышения надежности электроснабжения и укрупнения региональных электросетевых компаний. Однако на деле все произошло все с точностью до наоборот, - зачитал текст запроса депутат Шакир ХАХАЗОВ в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что после отмены дифференцированного тарифа в августе 2017 года стоимость электроэнергии для потребителей резко повысилась.

Кроме того, по словам Хахазова, уполномоченное ведомство, вопреки нормам и требованиям закона, не проинформировало население о результатах обещанной работы по укрупнению электросетей.

- На днях в СМИ прозвучали сведения о том, что Министерство энергетики прогнозирует снижение тарифов на электроэнергию в 2019 году, а также было заверено, что уже в этом году будут упразднены 15 энергопередающих организаций, а перевод бесхозных сетей на баланс РЭКов должен был начат еще в прошлом году.

Почему население должно ждать снижения тарифов аж до следующего года, когда все объективные предпосылки для этого есть уже сегодня? Не найдет ли Министерство энергетики и в следующем году отговорки, чтобы не снижать тарифы? - задались вопросами депутаты.

Больше всего парламентариев возмутило, что Министерство энергетики игнорирует их письменные запросы и не предоставляет информации об удорожании электроэнергии в регламентированные законом сроки.

- Предметом данного запроса является другой возмутительный акт: ответ на депутатский запрос должен быть представлен в течение 30 дней. Однако ответа на депутатский запрос по вопросу удорожания электроэнергии нет уже более 2 месяцев. Министерство энергетики не приняло, как обещало депутатам и населению мер по снижению тарифов на электричество, с 1 января 2018 года допускает повторное повышение стоимости электроэнергии по всей стране в среднем на 10 процентов, - заметил депутат.

Парламентарии предполагают, что рост тарифа на электричество приведет к удорожанию услуг, продуктов первой необходимости и других товаров.

- Почему Министерство энергетики, взяв на себя эту обязанность, не устранило излишние звенья на линиях передачи электроэнергии, не снизило стоимость электроэнергии, а вместо этого дважды ее повысило? - задались вопросом депутаты.

Они просили премьер-министра лично проконтролировать, чтобы ответ им предоставили в установленные законом сроки.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.01.18 16:59 "Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках
25.01.18 16:20 Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные онлайн-компании
25.01.18 15:42 Один год ограничения свободы получил житель Аркалыка за дачу ложных показаний
25.01.18 14:08 За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области
25.01.18 13:22 Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках
25.01.18 12:44 Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
25.01.18 11:46 В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением
25.01.18 11:36 Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"
25.01.18 11:08 В Костанае отменили занятия для второй смены
25.01.18 10:37 В Костанайской области из-за морозов остаются закрытыми некоторые трассы

Комментарии к новости

§ Характер
Re: Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 25.01.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стратегическая задача Правительства: не позволять богатым стать бедными и помогать бедным не стать богатыми
Профайл

zass
Re: Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго




Отправлено: 25.01.18 - 15:59
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрики..
Дерут втридорога и каждый день..
Возмущаются что дороги плохо делают, бесплатные..
Сами то с усами..
Профайл

§ Медный
Re: Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.01.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что это за люди в парламенте? они верят кому то там "на слово"?
я ... нет слов, фэйспалм... "они нас обманули", "и на наши письма не отвечают"...
ну я вас поздравляю: лица обманутые хулиганами :-(
кто же в здравом уме в верхах верит на слово? расписку с них взять надо.. это контракт...
думаю что и с депутатов надо брать расписку... "не выполнил план сам иди..." (Маяковский)

[Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 16:58]
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 0
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх