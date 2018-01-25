Быстрее не бывает

Форум
Медный
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
25.01.18 19:38
МаШа
«Я и моя машина». Она - и гараж, и детсад
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
25.01.18 19:27
olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
25.01.18 19:19
olegggon
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
25.01.18 19:09
kbkz1980
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.
25.01.18 19:06
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"

25 января 2018, 12:44 |  Общество

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала КТК прокомментировал информацию, появившуюся на ряде ресурсов о том, что в Казахстане вслед за сильными холодами придет аномальное потепление, передает Tengrinews.kz. В Алматы, например, в феврале обещают плюс 20 градусов.

- Я бы таким прогнозам не доверял. Сразу скажу, что на сегодняшний день, используя самые передовые технологии в гидродинамическом моделировании будущего сценария нашего пятого, воздушного, океана, мы, если можно так выразиться, видим погоду максимум на пять-семь суток, а дальнейший прогноз оправдывают 60 процентов. Поэтому я не разделяю таких оптимистичных прогнозов, хотя справедливости ради отмечу, что в 2016 году зафиксирован рекорд тепла, было плюс 21,6 градуса, но сами понимаете, что такие волны тепла случаются не чаще, чем раз в 30-40 лет, - заявил синоптик по видеосвязи из Москвы.

При этом согласно прогнозу собеседника телеканала, Казахстан еще не прошел пик экстремальных морозов.

- Погода на большей части республики определяется сибирским антициклоном, по восточной периферии которого северная тяга ветров обеспечивает заток аномального холода, причем в эпицентре этого арктического мешка уже ближайшей ночью окажутся Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, где ночью ударят 40-градусные морозы, местами даже с рекордными показателями за всю историю метеонаблюдений. Кстати, в Чемале и Павлодаре минувшей ночью уже были установлены рекорды минимальных температур, чего никогда не было. Кроме того, сибирский максимум будет обеспечивать необычайно высокое атмосферное давление с центром над севером Казахстана, что может негативно сказываться на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей. Представьте ощущение, как будто люди будут погружаться в шахту глубиной 250 метров. Это дополнительный столп воздуха, а значит, дополнительное давление. Плюс такой морозный воздух в среднем на 40 процентов тяжелее теплого, а это значит дефицит кислорода, - рассказал специалист.

- Это еще не все. Самое тяжелое испытание впереди. До конца недели центр малооблачного и морозного антициклона обоснуется над Астаной, именно жители столицы окажутся в самом сердце этого барического купола и будут ощущать на себе в полной мере рекордно высокое атмосферное давление. Очаг холода продолжит смещаться, сваливаться по востоку страны, и к выходным ледяное дыхание Арктики станет ощутимым в самых южных регионах страны, - сообщил Тишковец.

- В связи с этим в субботу и в воскресенье и Алматы не станет здесь исключением, местами будут либо повторены, либо побиты рекорды 49-летней давности. Напомню, в Алматы это было -27,8 и -29,8 градуса соответственно, в цифрах это будет выглядеть примерно так. В Астане до конца недели ночами будет -32...-37 градусов, днем -25...-30 градусов, в Алматы под утро -20...-25 градусов, к выходным -25...-30 градусов, днем -14...-19 градусов, к выходным -19...-24 градуса. Таким образом, пик экстремальных холодов придется на воскресенье, после чего доступ к атмосферной арктической реке будет перекрыт, воздух начнет трансформироваться, и морозы на следующей неделе постепенно пойдут на спад. В середине следующей недели, в аккурат под финал января, температурный фонд в большинстве регионов вернется в свое климатическое русло, - прогнозирует сотрудник центра погоды "Фобос".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.01.18 16:59 "Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках
25.01.18 16:20 Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные онлайн-компании
25.01.18 15:42 Один год ограничения свободы получил житель Аркалыка за дачу ложных показаний
25.01.18 15:06 Тарифы на электричество растут вопреки обещаниям Минэнерго
25.01.18 14:08 За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области
25.01.18 13:22 Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках
25.01.18 11:46 В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением
25.01.18 11:36 Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"
25.01.18 11:08 В Костанае отменили занятия для второй смены
25.01.18 10:37 В Костанайской области из-за морозов остаются закрытыми некоторые трассы

Комментарии к новости

555
Re: Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое...




Отправлено: 25.01.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так "позитивненько" :-x

Я
Re: Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое...




Отправлено: 25.01.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет пророка в своём отечестве или просто лень сходить к местным метеорологам ?

§ Медный
Re: Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.01.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol:
но это не точно :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
Профайл

§ 112
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 19:42
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 0
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх