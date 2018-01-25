Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала КТК прокомментировал информацию, появившуюся на ряде ресурсов о том, что в Казахстане вслед за сильными холодами придет аномальное потепление, передает Tengrinews.kz. В Алматы, например, в феврале обещают плюс 20 градусов.

- Я бы таким прогнозам не доверял. Сразу скажу, что на сегодняшний день, используя самые передовые технологии в гидродинамическом моделировании будущего сценария нашего пятого, воздушного, океана, мы, если можно так выразиться, видим погоду максимум на пять-семь суток, а дальнейший прогноз оправдывают 60 процентов. Поэтому я не разделяю таких оптимистичных прогнозов, хотя справедливости ради отмечу, что в 2016 году зафиксирован рекорд тепла, было плюс 21,6 градуса, но сами понимаете, что такие волны тепла случаются не чаще, чем раз в 30-40 лет, - заявил синоптик по видеосвязи из Москвы.

При этом согласно прогнозу собеседника телеканала, Казахстан еще не прошел пик экстремальных морозов.

- Погода на большей части республики определяется сибирским антициклоном, по восточной периферии которого северная тяга ветров обеспечивает заток аномального холода, причем в эпицентре этого арктического мешка уже ближайшей ночью окажутся Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, где ночью ударят 40-градусные морозы, местами даже с рекордными показателями за всю историю метеонаблюдений. Кстати, в Чемале и Павлодаре минувшей ночью уже были установлены рекорды минимальных температур, чего никогда не было. Кроме того, сибирский максимум будет обеспечивать необычайно высокое атмосферное давление с центром над севером Казахстана, что может негативно сказываться на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей. Представьте ощущение, как будто люди будут погружаться в шахту глубиной 250 метров. Это дополнительный столп воздуха, а значит, дополнительное давление. Плюс такой морозный воздух в среднем на 40 процентов тяжелее теплого, а это значит дефицит кислорода, - рассказал специалист.

- Это еще не все. Самое тяжелое испытание впереди. До конца недели центр малооблачного и морозного антициклона обоснуется над Астаной, именно жители столицы окажутся в самом сердце этого барического купола и будут ощущать на себе в полной мере рекордно высокое атмосферное давление. Очаг холода продолжит смещаться, сваливаться по востоку страны, и к выходным ледяное дыхание Арктики станет ощутимым в самых южных регионах страны, - сообщил Тишковец.

- В связи с этим в субботу и в воскресенье и Алматы не станет здесь исключением, местами будут либо повторены, либо побиты рекорды 49-летней давности. Напомню, в Алматы это было -27,8 и -29,8 градуса соответственно, в цифрах это будет выглядеть примерно так. В Астане до конца недели ночами будет -32...-37 градусов, днем -25...-30 градусов, в Алматы под утро -20...-25 градусов, к выходным -25...-30 градусов, днем -14...-19 градусов, к выходным -19...-24 градуса. Таким образом, пик экстремальных холодов придется на воскресенье, после чего доступ к атмосферной арктической реке будет перекрыт, воздух начнет трансформироваться, и морозы на следующей неделе постепенно пойдут на спад. В середине следующей недели, в аккурат под финал января, температурный фонд в большинстве регионов вернется в свое климатическое русло, - прогнозирует сотрудник центра погоды "Фобос".