В Костанайской области из-за морозов остаются закрытыми некоторые трассы

В связи с тем, что в Костанайской области по-прежнему держится морозная погода, филиал АО «НК «КазАвтоЖол» вчера, 24 января, принял решение с 21.00 закрыть дороги республиканского значения для движения автомобилей и автобусов на дизельном топливе.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Исключение сделали только для двух трасс: Костанай-Рудный, Костанай-Федоровка-Карабалык-граница с Челябинском. Эти дороги сейчас открыты.

- Сейчас мы обзваниваем районы и узнаем погоду, - пояснил «НГ» специалист филиала АО НК «КазАвтоЖол». - Пока низкие температуры держатся. Если к обеду потеплеет, то, возможно, дороги откроют. Новая информация о перекрытии дорог будет ближе к 12.00.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, закрыты для движения следующие участки автотрасс:

А-16 а/д «Жезказган - Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалыка – до границы с Акмолинской обл.)

Р-36 а/д «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 3-232 км (г.Костанай- п.Аулиеколь- п.Челгаши- до гр. с Акмолинской обл.)

М-36 а/д «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г.Костаная- п.Сарыколь-до гр. СКО)

А-21 а/д «Мамлютка-Костанай» 180-404 км (от г.Костаная- п.Узунколь-до п. Троебратное)

А-22 «Карабутак- Комсомольское-Денисовка- Рудный» 231-503 км (от г. Рудный- п.Денисовка- до гр. с Актюбинской обл.)

А-23 «Денисовка-Житикара - Моктыколь до гр. РФ» 0-50, 82-174 км

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области, среди областных трасс сейчас закрыты только две: Аркалык-Торгай (0-288 км) и Аулиеколь-Жолдама (63-254 км).

Остальные дороги для автомобилей на дизельном двигателе сейчас открыты.