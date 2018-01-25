В Костанайской области из-за морозов остаются закрытыми некоторые трассы
Татьяна НАЗАРУК
В связи с тем, что в Костанайской области по-прежнему держится морозная погода, филиал АО «НК «КазАвтоЖол» вчера, 24 января, принял решение с 21.00 закрыть дороги республиканского значения для движения автомобилей и автобусов на дизельном топливе.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Исключение сделали только для двух трасс: Костанай-Рудный, Костанай-Федоровка-Карабалык-граница с Челябинском. Эти дороги сейчас открыты.
- Сейчас мы обзваниваем районы и узнаем погоду, - пояснил «НГ» специалист филиала АО НК «КазАвтоЖол». - Пока низкие температуры держатся. Если к обеду потеплеет, то, возможно, дороги откроют. Новая информация о перекрытии дорог будет ближе к 12.00.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, закрыты для движения следующие участки автотрасс:
А-16 а/д «Жезказган - Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалыка – до границы с Акмолинской обл.)
Р-36 а/д «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 3-232 км (г.Костанай- п.Аулиеколь- п.Челгаши- до гр. с Акмолинской обл.)
М-36 а/д «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г.Костаная- п.Сарыколь-до гр. СКО)
А-21 а/д «Мамлютка-Костанай» 180-404 км (от г.Костаная- п.Узунколь-до п. Троебратное)
А-22 «Карабутак- Комсомольское-Денисовка- Рудный» 231-503 км (от г. Рудный- п.Денисовка- до гр. с Актюбинской обл.)
А-23 «Денисовка-Житикара - Моктыколь до гр. РФ» 0-50, 82-174 км
По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области, среди областных трасс сейчас закрыты только две: Аркалык-Торгай (0-288 км) и Аулиеколь-Жолдама (63-254 км).
Остальные дороги для автомобилей на дизельном двигателе сейчас открыты.
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