Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках

Представитель департамента антикоррупционного бюро Нурбол Мекешов удивил участников республиканского семинара, проходившего 24 января в Алматы, передает Informburo.kz. На совещании "Формирование антикоррупционной культуры" он дал неоднозначные советы специалистам спортивных организаций и членам партии "Нур Отан", как не попасться на взятках.

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- Например, каждый сотрудник управления спорта и туризма... Вы непосредственно контактируете с акиматом, своим министерством, прокуратурой, но могут их слушать, записывать и наши сотрудники, и Комитет национальной безопасности. То есть, если вас не прослушивают, а прослушивают их, то вы автоматически будете вместе с ними на прослушке. Если вы в своём каком-то разговоре на предложение "А дай какую-нибудь справку или выдай разрешение на это, или выдели туда-то деньги" скажете: "Всё, хорошо, Көке, пусть ваш человек подойдёт ко мне", "Келсiн, брат, да, поговорим, кабинет такой-то", так же обычно, и он скажет, что от него подойдёт такой-то Иванов, вы примете, и всё это автоматически будет записано. Так что мой совет: когда будете по телефону разговаривать, будьте осторожны", – обратился к собравшимся коллегам антикоррупционщик Мекешов.

Далее Нурбол Мекешов предупредил собравшихся, что потенциальных взяткополучателей могут преследовать и специальные прокуроры.

- Сейчас по новому законодательству специальные прокуроры тоже имеют коррупционные, экономические дела – всех категорий уголовные дела они могут расследовать. Они тоже могут вас слушать, записывать, следить. (...) В этом году нашим департаментом, наверное, по новостям видели, слышали, в начале года был задержан директор Драмтеатра имени Ауэзова (Ерлан Билалов. – Авт.), так же был задержан следователь УБОП за получение взятки, – сказал Нурбол Мекешов, перечислив ко всему чиновников от спорта, которые были задержаны в разные годы.

В своём выступлении Мекешов продемонстрировал общественности оперативные съёмки с задержаний высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьер-министра Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова.

"Вы сами учите взятки брать", "Спасибо за совет!", "Осторожнее с другими сторонами надо быть" – такими комментариями отреагировал зал на призыв Мекешова быть аккуратнее, когда к тебе придёт "некий Иванов от знакомого Көке".