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Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках

25 января 2018, 13:22 |  Государство

Представитель департамента антикоррупционного бюро Нурбол Мекешов удивил участников республиканского семинара, проходившего 24 января в Алматы, передает Informburo.kz. На совещании "Формирование антикоррупционной культуры" он дал неоднозначные советы специалистам спортивных организаций и членам партии "Нур Отан", как не попасться на взятках.

Фото informburo.kz

- Например, каждый сотрудник управления спорта и туризма... Вы непосредственно контактируете с акиматом, своим министерством, прокуратурой, но могут их слушать, записывать и наши сотрудники, и Комитет национальной безопасности. То есть, если вас не прослушивают, а прослушивают их, то вы автоматически будете вместе с ними на прослушке. Если вы в своём каком-то разговоре на предложение "А дай какую-нибудь справку или выдай разрешение на это, или выдели туда-то деньги" скажете: "Всё, хорошо, Көке, пусть ваш человек подойдёт ко мне", "Келсiн, брат, да, поговорим, кабинет такой-то", так же обычно, и он скажет, что от него подойдёт такой-то Иванов, вы примете, и всё это автоматически будет записано. Так что мой совет: когда будете по телефону разговаривать, будьте осторожны", – обратился к собравшимся коллегам антикоррупционщик Мекешов.

Далее Нурбол Мекешов предупредил собравшихся, что потенциальных взяткополучателей могут преследовать и специальные прокуроры.

- Сейчас по новому законодательству специальные прокуроры тоже имеют коррупционные, экономические дела – всех категорий уголовные дела они могут расследовать. Они тоже могут вас слушать, записывать, следить. (...) В этом году нашим департаментом, наверное, по новостям видели, слышали, в начале года был задержан директор Драмтеатра имени Ауэзова (Ерлан Билалов. – Авт.), так же был задержан следователь УБОП за получение взятки, – сказал Нурбол Мекешов, перечислив ко всему чиновников от спорта, которые были задержаны в разные годы.

В своём выступлении Мекешов продемонстрировал общественности оперативные съёмки с задержаний высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьер-министра Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова.

"Вы сами учите взятки брать", "Спасибо за совет!", "Осторожнее с другими сторонами надо быть" – такими комментариями отреагировал зал на призыв Мекешова быть аккуратнее, когда к тебе придёт "некий Иванов от знакомого Көке".
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Комментарии к новости
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андрей
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 13:25
Комментарий удален модератором.

маке
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту страну не спасти...

халк угланович
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блеск! ну что тут сказать, не в бровь а в глаз, когда его уволят?

Народный контроль
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное последние дни работы на этой должности этого человека,если конечно же журналисты не переиначили эго речь на свой лад.

§ yudjin
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такими комментариями отреагировал зал на призыв Мекешова быть аккуратнее

"не учи отца... детей делать"... подумали некоторые в зале ;-)
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неан
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
юджин дал неоднозначные советы специалистам спортивных организаций и членам партии "Нур Отан", как не попасться на взятках.
молоток!!!!!!!!!! :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

§ Валентин
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7266
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
"не учи отца... детей делать"... подумали некоторые в зале


Там где ты учился, мы преподавали ©
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§ Volonter
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 25.01.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям мастер-класс провёл!!! :lol: Всё, господин Мекешов, спасибо! Вы сделали мой день!!! :lol:
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§ 112
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому не научишь..
Взятки может брать только профессионал своего дела.
Нельзя во первых афишировать среди своих, что вон с того можно взять, свои же и встучат..
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§ Серый волк
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как трудно жить взяточникам в акиматах! Приходится шифроваться как Штирлицам в недрах логова сами знаете кого. :lol:
Кстати контекстная реклама, анализирующая слова на странице сразу же откликнулась (обычно кстати блокирую). И вывалила на показ рекламу ресторанов Куршевеля. Наверное на неоднократное упоминание слов "акима" и "взятки" IQ робота размещающего показы выработалось устойчивое решение что показывать потенциальным клиентам самым целевым образом. :lol:
А по идее в приличной стране при таком сочетании должна вся страница пестреть полосатой одеждой и предложениями что взять с собой в турьма на 13 лет.
Кстати как там бывший аким-взяточник города в тюрьме поживает?
Может быть проведёт мастер-класс в сопровождении коллег по цеху, сокамерников и охранников "как тырить и не попадаться"?
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§ Серый волк
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Этому не научишь..
Взятки может брать только профессионал своего дела.
Нельзя во первых афишировать среди своих, что вон с того можно взять, свои же и встучат..

Марик, ты самым целевым образом встучал всех взяточников Рудного.
А когда ты их стал хвалить даже самым тупым улиткам было понятно гребуть лопатами :lol:
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димон
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:

Гость 4
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
волка уволили похоже.
днем сидит в инете.
до этого по ночам.
он же сторожем вроде работает.
при синхрофазотроне.

коматозник
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. На совещании "Формирование антикоррупционной культуры" он дал неоднозначные советы специалистам спортивных организаций и членам партии "Нур Отан", как не попасться на взятках.

Вроде бы и напрашивается однозначное-НЕ БРАТЬ.
Ан нет, главное не попасться.
А все про сингапуры с трыбун трындим, опыт перенимам.

§ Серый волк
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость 4:
волка уволили похоже.
днем сидит в инете.
до этого по ночам.
он же сторожем вроде работает.
при синхрофазотроне.

Обычно шестёрки акиматские писали, (а некоторые даже на совещаниях бормотали) что мне платят за комментарии.
Синхрофазотрон кстати уже давно музейный экспонат.
Но рядом с ним сейчас от подъёмных кранов темно и грузовые поезда на станции в очередях.
Идет строительство нового Коллайдера круглые сутки.
Об этом вам точно не расскажет врущее ТВ с соловьёвыми и киселёвыми, любымое телеболото для быдла, способного только на три строчки или стырить чего нибудь в акимате.
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