Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в истории с дефектным прибором учета тепла

Новые жилые дома в Костанае сдают в эксплуатацию с установленными счетчиками тепловой энергии. Причем не только общедомовыми, но и поквартирными. По идее жильцы могут с их помощью снижать расходы на коммунальные услуги. Но возможность далеко не всегда превращается в реальность. Как это случилось в пятиэтажке по ул. Текстильщиков, 2 «Б».

9 жителей этого дома обратились с письмом в «НГ», в котором сообщили, что еще в ноябре 2017 года общедомовой прибора учета тепла вышел из строя, но никто никаких мер не принимает. В итоге они вынуждены платить по более высокому тарифу.

- Всем жильцам нашего дома принесены квитанции с недостоверно завышенными суммами, - сообщается в письме. – Наши обращения в ТОО «Жан» (организация по обслуживанию этого дома –«НГ») и КТЭК не принесли никаких результатов. Их объяснения основаны на том, что были неправильно сняты показания, так как неисправен общедомовой счетчик отопления. Квартирными счетчиками жильцы воспользоваться не могут, потому что они не подключены. Мы готовы платить за тепло, но по фактическому потреблению. На вопрос в ТОО «Жан», почему счетчик сломан, хотя дом новый, выяснилось, что установлен счетчик, бывший в употреблении.

Пенсионерка Валентина КИРИЛЛОВА, живущая в 68-й квартире, помимо проблемы с прибором учета сообщила о еще одной.

- Пластиковые окна зимой начали запотевать, на них образуется влага, стекает на подоконник, и теперь тут везде плесень, - возмущается она.

Валентина Кириллова: «С начала холодов на окнах появилась плесень»

Аналогичная ситуация в квартире № 12. Причем на окнах во всех комнатах.

- В конце декабря мы позвонили в предприятие, которое строило этот дома, нам дали телефон мастера, который все должен посмотреть, - рассказала ее хозяйка Жанара ЖУЛТАЕВА. – Весь день его ждали, он пришел, выборочно посмотрел и обещал через два дня сказать результат. Но потом начались праздники, так до сих пор никто не пришел.

Жильцы решили провести собрание, позвонили в ТОО «Жан», но там сослались, что сход назначили на выходной день, а надо бы на рабочий. Потом наступили праздники, тема зависла.

Жанара показывает квитанцию КТЭК, по которой она должна за декабрь и 11 дней ноября внести в кассу КТЭК около 18 000 тенге. Хотя за октябрь и 19 дней ноября получалось по 5000-6000. В ТОО «Жан» жильцам пояснили, что по договору счетчик обслуживает ТОО «Взлет Костанай». Эта фирма и ГКП «КТЭК», куда она передает показания счетчика, обнаружили, что с конца ноября он выдает некорректные показания.

- Мы свою квартиру приобрели по ипотеке, в течение 15 лет будем платить ежемесячно по 50 000 тенге. Строители дали гарантию. И что теперь нам делать: ждать, когда счетчик заменять бесплатно, устранят все строительные дефекты или все делать самим, за свой счет? – спрашивает Жултаева.

Жанара Жултаева: «За декабрь нам выставили нереально высокую плату за тепло»

Действительно, в цепочке вокруг этого дома оказалось столько организаций, что найти крайнего, который бы четко ответил на этот вопрос, не просто. Строили по госпрограмме, поэтому заказчиком был отдел строительства акимата Костаная. Подрядчик - ТОО «Вакхстрой». Поскольку гарантия на этот дом еще не закончилась (сдан в эксплуатацию в 2017 году) все претензии должны идти к нему. Но адресовать их должен заказчик. А откуда отдел строительства будет знать об этом?

Теоретически – от жильцов. Но те пошли более длинным, но обычным путем - обратились в организацию, с которой у них заключены договоры на обслуживание, то есть, в ТОО «Жан». А там считают, что должны решать только вопросы по своим обязательствам. К тепловому счетчику доступа у ТОО нет, поэтому дело это, дескать, ТОО «Взлет Костанай». Тем не менее, как сообщила «НГ» заместитель директора ТОО «Жан» Виктория Коломацкая, 15 января они отправили в отдел строительства письмо с описанием проблемы. По информации специалистов ТОО «Взлет Костанай», акт о дефектной неисправности прибора они составили в тот же день и отправили в ТОО «Жан».

В отделе строительства 22 января нам сообщили, что о письме пока ничего не знают, но, узнав суть вопроса, сразу же позвонили подрядчику. В тот же день начальник ПТО ТОО «Вакхстрой» Марина СОЛОДКОВА на просьбу прокомментировать ситуацию ответила, что официальные обращение от заказчика не поступало, но только что позвонили из акимата, поэтому в ближайшее время для проверки претензий жильцов из 68-й и 12-й квартир направят специалистов

- Нужно определить: если там дефекты – это наша причина или не относящаяся к гарантийным обязательствам, - отметила Солодкова. – Когда мы закончили работы на этом доме, счетчик опломбировали и передали КТЭК. После этого у нас нет прав туда лезть. Если появился дефект, нам должны были сообщить. Этого не было.

На вопрос о возможности установки прибора, бывшего в употреблении, последовал ответ:

- Я такой информацией не владею, но когда акт приемки подписал заказчик и технадзор, какие теперь могут быть вопросы.

Показания квартирных счетчиков тепла будут снимать при исправном общедомовом приборе

В ТОО «Взлет Костанай» версию о том, что счетчик не новый, высказали в связи с тем, что паспорта на него во время проверки не оказалось. Однако, как сообщил «НГ» заместитель директора КТЭК Валерий СОЛОДОВ, специалисты предприятия принимали этот прибор после установки и сомнений в его новизне тогда не возникли.

- По документам он изготовлен на заводе в 2015 году, - уточнил Солодов. - Что касается снятий показаний с квартирных приборов учета, мы можем их принимать только с учетом данных общедомового счетчика. Иначе кто будет платить за расход тепла в подъездах и подвале? Пломбу с прибора мы сейчас сняли, теперь его можно ремонтировать или заменить. Если они эту работу сделают самостоятельно, без вмешательства завода-изготовителя, мы пойдем навстречу и сделаем корректировку платы за декабрь на основе фактического расхода в октябре-ноябре.

Будет ли подрядчик выполнять свои гарантийные обязательства или его вины нет, пока не ясно. Известно лишь, что после вмешательства «НГ» в эту ситуацию отдел строительства и ТОО «Жан» обратились с просьбой к жильцам официально сообщить обо всех выявленных дефектах. Если учесть, что пробор учета начал «чудить» еще 17 ноября, даже для такого простого решения понадобилась более двух месяцев. Хотя и сейчас еще не понятно, как доллго жильцам этого дома придется платить за тепло, которое они не потребляют.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА